Λίγες ημέρες απομένουν πριν την 93η τελετή απονομής των βραβείων OSCAR και για μία ακόμα χρονιά η COSMOTE TV στρώνει κόκκινο χαλί για να υποδεχτεί τους τηλεθεατές που θα την απολαύσουν αποκλειστικά και σε ζωντανή σύνδεση.

Πριν από την έναρξη της τελετής, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα ενημερωθούν για όλες τις εξελίξεις και τα τελευταία προγνωστικά, μέσα από την ειδική εκπομπή «OSCARS’ Night» (Κυριακή 25/4, 23.30) με τους Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο και Λουκά Κατσίκα. Καλεσμένοι στο στούντιο της εκπομπής θα είναι οι πρωταγωνιστές της νέας παραγωγής της COSMOTE TV «42 °C», Κατερίνα Λέχου και Χρήστος Λούλης, η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, καθώς και η γνωστή ενδυματολόγος Ντένη Βαχλιώτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί από το αφιερωμένο στον μεγάλο θεσμό, pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA OSCARS HD και ταυτόχρονα από το επίσημο YouTube κανάλι της COSMOTE TV.

Την ίδια ώρα θα προβληθούν στο COSMOTE CINEMA 2HD, σε ζωντανή μετάδοση με το Λος Άντζελες, οι αφίξεις των διασήμων στο κόκκινο χαλί («On the Red Carpet at the Oscars»), ενώ στη συνέχεια οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν μέσα από το «Oscars: Into The Spotlight» show την παρουσίαση των πέντε υποψηφιοτήτων καλύτερου τραγουδιού.

Στις 03.00 (ξημερώματα Δευτέρας 26/4, στο COSMOTE CINEMA OSCARS HD) θα ξεκινήσει η τελετή απονομής με ελληνικό, απευθείας σχολιασμό από τον Γιώργο Σατσίδη, που θα βρίσκεται στο Λος Άντζελες και τη Χριστίνα Μπίθα από την Αθήνα. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, η τελετή απονομής θα διεξαχθεί φέτος σε 3 διαφορετικά venues: το Union Station στο Λος Άντζελες, το Dolby Theatre και το Highland Center στο Χόλυγουντ, ενώ θα γίνουν δορυφορικές συνδέσεις και με επιλεγμένα venues απ’ όλο τον κόσμο.

Στα διαλείμματα της απονομής, η εκπομπή «OSCARS’ Night» θα επιστρέφει στο οσκαρικό κανάλι της COSMOTE TV με όλο το παρασκήνιο της μεγάλης βραδιάς και τα σχόλια των δύο παρουσιαστών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η μετάδοση του «Oscars: After Dark» show και τη σκυτάλη θα πάρει ξανά ο Γιώργος Σατσίδης από το Λος Άντζελες.

Οι φαν των βραβείων OSCAR θα απολαύσουν την ξεχωριστή βραδιά και με υπότιτλους τη Δευτέρα 26/4 στις 20.00, όπου θα πέσει και η αυλαία του pop-up καναλιού COSMOTE CINEMA OSCARS HD.