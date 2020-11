ΑΝΤ1: η στρατηγικής σημασίας συμφωνία συνεργασίας

Θετικό αποτέλεσμα είχαν οι επαφές με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία προς όφελος όμως… τριών πλευρών. Η σύναψη της συνεργασίας τους μάλιστα δικαιολογημένα εκτιμάται ότι είναι στρατηγικής σημασίας για τον ΑΝΤ1 καθώς με αυτή απόκτησε πολύ σημαντικό υλικό ενδυνάμωσης του προγράμματός του.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου ο ANT1 υπέγραψε συμφωνία με μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες παραγωγής ταινιών, την NBC UNIVERSAL, εξασφαλίζοντας πρώτη προβολή στη χώρα μας για ταινίες και σειρές που έχουν κερδίσει παγκοσμίως το κοινό.

Για παράδειγμα οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή ταινίες όπως τις: FAST & FURIOUS : HOBBS AND SHAW, AMERICAN MADE, MAMA MIA HERE WE GO AGAIN, DOWNTON ABBEY, GET OUT, PHANTOM THREAD, FIRST MAN, YESTERDAY, MARY MAGDALENE, αλλά και σειρές όπως τις BROOKLYN NINE –NINE και ΝΕW AMSTERDAM.

Κι αυτοί είναι μερικοί από τους τίτλους καθώς η συμφωνία περιλαμβάνει 106 ταινίες και 4 σειρές που θα προβληθούν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, κάνοντας πρεμιέρα από τον ερχόμενο μήνα, με ταινίες να βγαίνουν τον Δεκέμβρη στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που ενισχύει στρατηγικά το πρόγραμμά του και με πετυχημένο διεθνώς πρόγραμμα.

Οπότε με την επίτευξη της συμφωνίας είναι εμφανές ότι εκτός από τον ΑΝΤ1 και την κολοσσιαία αμερικάνική εταιρεία παραγωγής NBC UNIVERSAL κερδισμένοι θα είναι και οι τηλεθεατές που θα έχουν το… σινεμά στο σπίτι τους με πολύ καλές ταινίες και σειρές.