Αποκλειστική συμφωνία της Nova με την Metro Goldwyn Mayer

Τη συμφωνία με την Metro Goldwyn Mayer (MGM) ανανέωσε η NOVA εξασφαλίζοντας αποκλειστικά για τους συνδρομητές της σε πρώτη προβολή τις ταινίες και σειρές της.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση από τη συνδρομητική πλατφόρμα.

“Η νέα συμφωνία συμπεριλαμβάνει τη νέα και 25η στη σειρά ταινία του James Bond, μία συμπαραγωγή της ΕΟΝ Productions με την MGM, σε σκηνοθεσία του Cary Joji Fukunaga και με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, καθώς επίσης και όλες τις επίσημες προηγούμενες ταινίες του James Bond (24 συνολικά στον αριθμό). Επιπλέον, η Nova εξασφάλισε τον τρίτο κύκλο της πολύ-αναμενόμενης, βραβευμένης με Emmy σειράς «The Handmaid’s Tale», με τους Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Madeline Brewer, Amanda Brugel, Ann Dowd, O – T Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley και Bradley Whitford.

Οι ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα στα κανάλια της Nova και στις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go, μέσω της νέας αποκλειστικής συμφωνίας με το studio, περιλαμβάνουν:

Τη νέα 25η κατά σειρά ταινία του James Bond, σε παραγωγή των EON Productions και MGM, σε σκηνοθεσία του Cary Joji Fukunaga, με πρωταγωνιστή τον Daniel Craig, καθώς επίσης και όλες τις 24 επίσημες ταινίες του James Bond που προηγήθηκαν.

Την ταινία «Vice», με πρωταγωνιστή τον βραβευμένο με Όσκαρ Christian Bale.

«Tomb Raider», με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Alicia Vikander, ως Lara Croft.

«Death Wish», το ριμέικ της κλασικής ταινίας – θρίλερ εκδίκησης – του 1974, σε σκηνοθεσία του Eli Roth, με πρωταγωνιστές τους Bruce Willis , Vincent D’Onofrio και Εlisabeth Shue.

«Creed ΙΙ» τη συνέχεια της μυθικής ιστορίας του «Rocky», αλλά και το sequel του μεγάλου blockbuster «Creed», το οποίο απέσπασε και πολύ θετικές κριτικές, με πρωταγωνιστές τους Michael B. Jordan, και Sylvester Stallone.

«The Girl in the Spider’s Web», την πρώτη κινηματογραφική μεταφορά του πρόσφατου παγκόσμιου best seller, με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Claire Foy.

Το «Legally Blonde 3», με πρωταγωνίστρια τη Reese Witherspoon, η οποία επιστρέφει ως αξιαγάπητη Elle Woods.

«The Addams Family» στη μεταφορά της σε ταινία κινουμένων σχεδίων.

Επιπλέον ταινίες, όπως «Where’d you go Bernadette, «Overboard», «Booksmart», «The Hustle», «Fighting With my Family» και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Sherlock Gnomes».

Κλασσικές ταινίες από την πλούσια, χρυσή ταινιοθήκη του studio συμπεριλαμβανομένων: «Some Like It Hot», «The Barefoot Contessa», «Sayonara», «The Good, the Bad and the Ugly», «Α Fistful of Dollars» και «For a few Dollars More».

Σειρές ταινιών, όπως η τριλογία «The Hobbit», «Rocky» και «Pink Panther».

Σχολιάζοντας τη συμφωνία από την πλευρά της Nova, η κα Κατερίνα Κασκανιώτη, Pay TV Executive Director, ανέφερε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη νέα συμφωνία με την MGM η οποία αποδεικνύει, τόσο τη βαθιά εμπιστοσύνη του studio στο πρόσωπο της Nova, όσο και την πάγια δέσμευση της εταιρείας μας στο να προσφέρει στους συνδρομητές της το καλύτερο δυνατό περιεχόμενο».

Σχολιάζοντας τη συμφωνία από την πλευρά της MGM, ο κ. Chris Ottinger, President Television Distribution & Acquisitions ανέφερε: «Η Nova συνεχίζει να προσφέρει το καλύτερο premium περιεχόμενο στους συνδρομητές της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την παροχή του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού μας περιεχομένου σε ένα τόσο απαιτητικό κοινό»”.

Η νέα συμφωνία με την MGM συμπεριλαμβάνει και τα δικαιώματα για τη διανομή περιεχομένου σε laptop, tablet και smart phones, μέσω των υπηρεσιών Nova Go και Nova On Demand με τις οποίες οι συνδρομητές της NOVA μπορούν να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.