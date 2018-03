Dancing with the stars: αυτά είναι τα τραγούδια της ζωής τους

Την ιστορία της ζωής τους «ντυμένη» με κάποιο τραγούδι θα χορέψουν οι διαγωνιζόμενοι στο talent show του ΑΝΤ1. Σε free style χορογραφία οι stars θα διαγωνιστούν χορεύοντας το τραγούδι με το οποίο τους συνδέει κάτι πολύ δυνατό!

Ποια είναι τα τραγούδια της ζωής τους και σε τι αναφέρονται;

Η Μαρία Κορινθίου θυμάται την επιλόχειο κατάθλιψη που βίωσε χορεύοντας το «Halo» της Beyonce, ενώ η Πηνελόπη Αναστασοπούλου χορεύει το «Don’t Stop ‘Til You Get Enough» του Michael Jackson που είναι το πρώτο που χόρεψε ως μικρό κορίτσι. Ο Μιχάλης Σεΐτης θα χορέψει το «Run» του Ludovico Einaudi συνδέοντάς το με το ατύχημα που είχε, ενώ η Όλγα Πηλιάκη συνδέει το «Uninvited» της Alanis Morissette (αλλά με την ερμηνεία της Τζωρτζίνα Καραχάλιου) με το θάνατο της αδερφής της. Ο Άνθιμος Ανανιάδης θα χορέψει το soundtrack που άκουσε στην ταινία Matrix, το «Clubbed to death», όταν ήταν 11 χρονών και αποφάσισε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης θα χορέψει ένα κομμάτι που έγραψε ο ίδιος, το «Να μ’ αγαπάς», ενώ ο Κώστας Τσουρός συνδέει το «τραγούδι της ζωής του» με το πρώτο του φιλί όταν ήταν στην πέμπτη δημοτικού και έτσι θα χορέψει το «You’re the one that I want» από το «Grease». Η Άννη Πανταζή θα χορέψει το «I am a survivor», το τραγούδι που έχει συνδυάσει με την εποχή που ήταν 13 χρονών και πήγε στη Θεσσαλονίκη για προπονήσεις και έμεινε τρία χρόνια. Η Μυριέλλα Κουρεντή θα χορέψει για έναν έρωτά της «με την πρώτη ματιά», το «Livin La Vida Loca» του Ricky Martin αφού αυτό της είχε δώσει το θάρρος να διεκδικήσει πρώτη φορά ένα αγόρι. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη όμως το αφιερώνει στον Κωνσταντίνο Βασάλο επιλέγοντας να χορέψει το «Κύλα» από τις Μέλισσες που της θυμίζει την ιστορία τους που ξεκίνησε και εξελίχθηκε σε έρωτα.

Επίσης, στο αποψινό live, στις 9, guest κριτής θα είναι η Βίκυ Χατζηβασιλείου ενώ οι τηλεθεατές θα δουν στην πίστα τη Μάγκυ Χαραλαμπίδου που είναι το new entry στο talent show του ΑΝΤ1 και θα προσπαθήσει ως διαγωνιζόμενη να πείσει για τις χορευτικές επιδόσεις της…!