Δέκα Έλληνες καλλιτέχνες διασκευάζουν John Lennon

Είναι ένας από τους σημαντικότερους τραγουδοποιούς στην ιστορία της μουσικής και τα τραγούδια του συνεχίζουν έως και σήμερα να εμπνέουν και να μας κάνουν να φανταζόμαστε έναν καλύτερο κόσμο.

Την ερχόμενη Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, συμπληρώνονται 40 χρόνια από τη δολοφονία του John Lennon και στo Kosmos 93,6 και 107,0 σκέφτηκαν έναν πρωτότυπο τρόπο για να τιμήσουν τη μνήμη αλλά και το έργο του. Ζήτησαν λοιπόν από δέκα αγαπημένους Έλληνες τραγουδοποιούς και ερμηνευτές να προτείνουν στους ακροατές τον δικό τους John Lennon διασκευάζοντας ένα τραγούδι του. Να αντλήσουν έμπνευση από την απλότητα και τη δύναμη των τραγουδιών του και με οδηγό το συναίσθημα να δώσουν τη δική τους, σύγχρονη ερμηνεία.

Έτσι, στο αφιέρωμα με τίτλο «All you need is Lennon», θα ακούσουμε τον Στάθη Δρογώση, την Αντριάνα Μπάμπαλη, τη Νατάσσα Μποφίλιου, τη Μαρία Παπαγεωργίου, την Κατερίνα Πολέμη, τον Μανώλη Φάμελλο, την Katerina Duska, τη Nalyssa Green, τη Sugahspank και τον Theodore να παίζουν John Lennon και Beatles με τον πιο αναπάντεχο και προσωπικό τρόπο.

Μέσα από αυτό το αφιέρωμα του Kosmos οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν αθάνατα τραγούδια του John Lennon που έγραψε με τους Beatles, αλλά και από τη σόλο καριέρα του, για έναν κόσμο γεμάτο αγάπη και ειρήνη, έναν κόσμο όπως είχε ονειρευτεί… και φανταστεί…!