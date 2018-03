Διεθνή βραβεία για τη «Μύκονο» του Νίκου Μαστοράκη

Είναι από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά και «φιγουράρει» σε διεθνή Μέσα τόσο για την ομορφιά της όσο και για το life style της με τους χιλιάδες celebrity επισκέπτες της.

Αυτή τη φορά όμως το πανέμορφο κυκλαδίτικο νησί κερδίζει τα βλέμματα και διακρίσεις μέσα από το ντοκιμαντέρ που προβάλλει την «άλλη Μύκονο».

Τίτλος του «Mykonos, The Soul Of An Island» και δημιουργός του ο Νίκος Μαστοράκης, με το ντοκιμαντέρ του να έχει αποσπάσει ήδη το βραβείο «Winner, Award of Merit» στα διεθνή «Accolade Global Film Competition» και το βραβείο «Best Documentary Feature» στο Los Angeles Independent Film Awards.

Μιλώντας με το σκηνοθέτη και παραγωγό για τις σημαντικές αυτές διακρίσεις του ντοκιμαντέρ, μου αποκάλυψε πως «όλα αυτά χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει την τεχνική επεξεργασία, αφού έπρεπε να προλάβουμε την προθεσμία υποβολής. Όλοι τους είχαν δει σχεδόν rough cut όταν προκρίθηκε», ενώ πρόσθεσε πως «το φιλμ είναι επίσημη συμμέτοχη (official entry) στο Hollywood International Independent Documentary (semi-finalist) και Docs Without Borders Festival (official entry). Όταν το έστελνα στα φεστιβάλ δεν περίμενα ποτέ τέτοια αποδοχή. Σκέψου ότι σε κάθε τέτοιο φεστιβάλ, είμαστε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές και απέναντι σε “θηρία” ντοκιμαντέρ. Παρ’ όλο που το φιλμ δεν είναι “ταξιδιωτικό” (travelogue) αλλά ερευνητικό, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη διαφήμιση που έχει γίνει ποτέ στη Μύκονο. Το χαρακτηρίζει χιούμορ, σαρκασμός, απογοήτευση, έρωτας, συμπάθεια, κατανόηση και οργή για όλα όσα συμβαίνουν στο νησί σήμερα. Ο πρόεδρος παραγωγής της Warner, o Steve Papazian που το είδε, το χαρακτήρισε “εκπληκτική παραγωγή”, ενώ ένας σημαντικός ατζέντης του Χόλιγουντ το είπε “προσωπικό ερωτικό γράμμα στη Μύκονο”. Περιλαμβάνει όλα τα φωτεινά αλλά και τα σκοτεινά επίπεδα του νησιού (ανομία, ανοχή, παραβάσεις, διαρρήξεις, ναρκωτικά, ακρίβεια) με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές αυτής της ζωής. Όλοι όσοι δούλεψαν στο φιλμ είναι Έλληνες. Το υπέροχο μουσικό θέμα, διασκευή από όπερα του Μπιζέ, είναι δουλειά του ταλαντούχου Έλληνα συνθέτη Απόστολου Παπαποστόλου που εργάζεται στο Λος Άντζελες. Επίσης, συνεργαστήκαμε στενά με τον Πέτρο Νάζο (Mykonos Live TV) και εξασφαλίσαμε όλο του το αρχείο. Συγκεντρώθηκε υλικό γυρισμένο στη γη, τη θάλασσα και τον αέρα, συνολικά 400 ωρών και γι’ αυτό το μοντάζ κράτησε 4 μήνες. Λόγω ημερομηνιών, χάσαμε το Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, που πολύ θα το ήθελα, τόσο γιατί ο Ορέστης Ανδρεαδάκης κάνει θαυμάσια δουλειά, όσο και γιατί με την ίδια την πόλη με συνδέει τρυφερό κι αγαπησιάρικο παρελθόν».

Όσο για το αν θα έχουν την ευκαιρία κι οι Έλληνες τηλεθεατές να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ για τη Μύκονο ο Νίκος Μαστοράκης μου είπε ότι «ίσως σου φανεί αστείο, αλλά ενώ είμαι σε επαφές με δεκάδες ξένα δίκτυα που μόνα τους ενδιαφέρθηκαν, κανένα κανάλι στην Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένων και των συνδρομητικών- δεν έχει ενδιαφερθεί».

Όπως φαίνεται λοιπόν τηλεθεατές άλλων χωρών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το βραβευμένο ντοκιμαντέρ αλλά για να προβληθεί στη χώρα μας ίσως πρέπει να γυριστεί στην… τούρκικη γλώσσα προκειμένου αρμόδιοι να δώσουν τη δέουσα σημασία…!