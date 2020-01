Έλεγχος για το «Just The Two Of Us»

Ετοιμάζεται με ταχείς ρυθμούς με σκοπό μέσα στον επόμενο μήνα να είναι στον αέρα.

Όπως πρώτα σας είχαμε ενημερώσει από το Newsit.gr το OPEN έχει προγραμματίσει να βγάλει το «Just The Two Of Us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Όπως θα θυμάστε σύμφωνα με το concept του υπάρχουν ζευγάρια, με έναν επαγγελματία τραγουδιστή και έναν celebrity που διαγωνίζονται κάθε βδομάδα σε κάποιο τραγούδι. Έτσι λοιπόν η εταιρεία παραγωγής και στελέχη του σταθμού έχουν κάνει επαφές με πάρα πολλά πρόσωπα για να διαγωνιστούν στον καινούργιο κύκλο του talent show και να πείσουν τους κριτές αλλά και το τηλεοπτικό κοινό πως διαθέτουν ταλέντο στο τραγούδι.

Πριν όμως βρεθούν απέναντι στην κριτική επιτροπή αλλά και στις κάμερες πρέπει να πείσουν… τους ιδιοκτήτες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι όλοι όσοι έχουν μιλήσει και δεχτεί να συμμετέχουν έχουν περάσει από το στούντιο και έχουν τραγουδήσει. Το αποτέλεσμα θα δοθεί στην εταιρεία παραγωγής, το BBC, που θα ελέγξει αν και κατά πόσο οι υποψήφιοι μπορούν να τραγουδήσουν και δεν είναι… «αφώνου γωνία»! Βέβαια είναι σαφές ότι δεν ζητούν οι διαγωνιζόμενοι celebrities να είναι επαγγελματίες τραγουδιστές αλλά να έχουν αξιοπρεπή φωνή και να μην… πανικοβάλλουν τους τηλεθεατές για να τρέχουν… στα καταφύγια νομίζοντας ότι άνοιξαν οι σειρήνες συναγερμού!

Έτσι λοιπόν γύρω στα 40 πρόσωπα που είναι γνωστά στο ευρύ κοινό μέσα από άλλες δραστηριότητές τους θα πρέπει να περάσουν πρώτα από τον έλεγχο του BBC και ανάμεσα σε αυτούς που θα επιλεγούν θα είναι οι 13 που θα «παντρέψει» η διοίκηση του OPEN με τραγουδιστές για να προκύψουν τα ζευγάρια.

Τέλος αξίζει να αναφέρω ότι αν και πολλοί τραγουδιστές έχουν δεχτεί υπάρχουν κάποιοι που άκουσαν την πρόταση και δήλωσαν πως θέλουν να συμμετέχουν αλλά… αυτοπροτάθηκαν για την κριτική επιτροπή! Προφανώς γιατί τους είναι πιο εύκολο να κρίνουν παρά να κρίνονται και να πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σωστό που δηλώνουν «επάγγελμα τραγουδιστής»!