ΝΤΙΝ «Γέρε χρόνε φύγε τώρα, πάει η δική σου η σειρά, ήρθε ο νέος με τα δώρα με τραγούδια με χαρά», λέει το χριστουγεννιάτικο παιδικό τραγουδάκι, αλλά στο τηλεοπτικό τοπίο πολλοί είναι αυτοί που ανησυχούν τι… δώρα θα φέρει! Πάντως για μία ακόμα φορά λίγο πριν την εκπνοή της χρονιάς οι τηλεθεατές έκαναν δώρο στην ΕΡΤ1 επιλέγοντας να μπουν, να κάνουν αλλαγή μέσα από τη συχνότητά της και στη συνέχεια να αποχωρήσουν. Τα 18 λεπτά «Αλλαγή χρονιάς» στην ΕΡΤ1, από τις 11:45 έως τις 0:03 σημείωσαν τον υψηλότερο μέσο όρο της τελευταίας ημέρας του χρόνου με 23,4% στο γενικό σύνολο και 24,4% στο δυναμικό κοινό. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ενώ λοιπόν οι περισσότεροι τηλεθεατές έκαναν ποδαρικό στην ΕΡΤ1 ο Δεκέμβριος έφυγε αφήνοντας τα περισσότερα χαμόγελα στον ΑΝΤ1, αφού τον τελευταίο μήνα του χρόνου βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με 14,2% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό, ενώ από κοντά ο ALPHA με μέσους όρους 13,6% και 13,5%, αντίστοιχα. Στο «από κοντά» κινήθηκαν και οι υπόλοιποι ιδιωτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, πλην του ΟΡΕΝ που συνεχίζει να σημειώνει… πολικές θερμοκρασίες, με 4,4% και 4,2% μέσους όρους, αντίστοιχα. Η μοναδική στο σταθμό της Παιανίας που δικαιολογημένα κιόλας σημειώνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης είναι η ενημερωτική εκπομπή «Τώρα Ό,τι Συμβαίνει» της Φαίης Μαυραγάνη, ενώ κάποιες εκπομπές του σταθμού προσπαθώντας να κάνουν νούμερα… γίνονται νούμερα χωρίς κανένα κέρδος! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Κέρδος για το εγχώριο τηλεοπτικό κοινό ήταν η παρουσία του Νίκου Αλιάγα στον τελικό του Just The 2 Of Us που απέδειξε ότι αν είσαι σταρ δεν χρειάζεται να το φωνάζεις, αλλά αν δουλεύεις σκληρά, εντατικά και προσεχτικά, τότε καταλήγει να σε φωνάζουν οι άλλοι. Βέβαια σε μία χώρα που έχει χαθεί το μέτρο για το ποιοι είναι «διάσημοι ο «Νικ δε γκρικ» και ως δημοσιογράφος υπήρξε μαχητής… έχοντας περάσει από σημαντικά πόστα του εγχώριου τηλεοπτικού τοπίου! Και κάτι μου λέει πως δεν αποκλείεται να βρεθεί ξανά σε αυτό, έστω και για να δώσει… τα φώτα του, παράλληλα με όσα άλλα σημαντικά συνεχίσει να κάνει στην πόλη του φωτός. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Φωτεινό παράδειγμα πάντως τηλεοπτικής γενναιοδωρίας είναι ο Νίκος Κοκλώνης. Σε ένα τηλεοπτικό τοπίο που πολλοί προσπαθούν να… φάνε όποιον μπορούν μπας και γίνουν «χαλίφης», ο παρουσιαστής και παραγωγός έβαλε σε πρώτο πλάνο τον επίτιμο καλεσμένο του, ακόμα και στην ανακοίνωση του αποτελέσματος. Τυχαίο; Μπα! Το είπα: «αν δουλεύεις σκληρά, εντατικά και προσεχτικά, τότε…»! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με άκρα προσοχή φαίνεται πως ψήνεται η συνεργασία που αφορά το σημερινό κουίζ! Αν και αλλού είπε «όχι», η εσω-καναλική κατάσταση τον έχει κάνει να αρχίσει ξανά να τραγουδά «τα μάζεψα τα πράγματα…»! Ένα τσακ είναι να συνεχίσει με το «… κι έφυγα από το σπίτι…»! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια και στο άλλο έχει… κατοικοεδρεύσει, οπότε μπορεί να τραγουδήσει «… και γύρισα στο σπίτι…»!! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ