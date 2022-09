Οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ και κοντεύουν να ολοκληρωθούν οι επαφές με τους διαγωνιζόμενους και τους επαγγελματίες τραγουδιστές που θα είναι δάσκαλοί τους, αφού επιθυμία του ALPHA είναι οι τηλεθεατές να περάσουν το βράδυ της ερχόμενης πρωτομηνιάς παρακολουθώντας την πρεμιέρα του show.

Ωστόσο, εκτός από τα ζευγάρια των διαγωνιζομένων ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί και την κριτική επιτροπή, δηλαδή τη Βίκυ Σταυροπούλου, τη Δέσποινα Βανδή, τον Σταμάτη Φασουλή και το νέο μέλος, που θα πάρει τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου. Για τη θέση αυτή μάλιστα έχουν γίνει ορισμένες επαφές, αλλά πραγματικά «ορισμένες», αφού η λίστα είναι πολύ μικρή… και ενδιαφέρουσα, με το ένα πρόσωπο… καλύτερο από το άλλο.

Σε αυτή λοιπόν τη μικρή λίστα φιγουράρει και το όνομα της Έλλης Στάη που σίγουρα θα ήταν πολύ ευχάριστη έκπληξη, αφού όσοι την γνωρίζουν καλά γνωρίζουν και το… υποχθόνιο χιούμορ που έχει, αλλά που λόγω του τίτλου της ως «σιδηρά κυρία της ενημέρωσης» δεν είχε πολλές ευκαιρίες να το… δείξει στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, όπως φαίνεται, ούτε και τώρα θα δοθεί στο τηλεοπτικό κοινό αυτή η ευκαιρία, καθώς μετά από επαφές οι δύο πλευρές αποφάσισαν… να μην το κάνουν…! Ο κύριος λόγος, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου είναι ότι…

κοντοζυγώνοντας σε προεκλογική περίοδο η Έλλη Στάη έχει δεχτεί προτάσεις από δύο τηλεοπτικούς σταθμούς για να είναι μέλος… διορθώνω: κορυφαίο μέλος της ομάδας που θα αναλάβει σχολιασμό της πολιτικής ειδησεογραφίας, οπότε αυτό θα έρχεται σε… σύγκρουση με το ψυχαγωγικό προφίλ που θα έχει στο Just The 2 Of Us.

Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τις ίδιες έγκυρες πηγές μάλλον είναι… αδύνατο να ακούσει τις… ψυχαγωγικές «σειρήνες» και η έμπειρη δημοσιογράφος θα επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο με τη «ματιά» της στις πολιτικές εξελίξεις. Βέβαια, για να δώσω κι ένα… ευκολάκι κουίζ, στη «μικρή λίστα» που ανέφερα πριν βρίσκεται ένα άλλο πρόσωπο, από άλλο χώρο που όμως, έχει την ίδια… διεισδυτική ματιά… και το οποίο… μέχρι στιγμής… είναι πολύ κοντά σε οριστική συμφωνία με τον Νίκο Κοκλώνη για να την καλωσορίσει ως κριτή στον καινούργιο κύκλο του Just The 2 Of Us που ετοιμάζεται να επιστρέψει τα σαββατιάτικα βράδια…!