Η ΕΡΤ τιμάει την 28η Οκτωβρίου προσαρμόζοντας ανάλογα τα προγράμματα και των τριών καναλιών της, ΕΡΤ1, ΕΡΤ2 και ΕΡΤ3.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ΕΡΤ θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση τη στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Δοξολογία για την επέτειο της Εθνικής Εορτής από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών. Επίσης, την παραμονή αλλά και ανήμερα της επετείου θα μεταδοθούν ταινίες, εκπομπές – αφιερώματα, αλλά και ντοκιμαντέρ που θα μας «ταξιδέψουν» πίσω στον χρόνο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών καναλιών για να τιμήσουν την 28η Οκτωβρίου, είναι:

ΕΡΤ1

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, στις 22:00

«Κοντσέρτο για πολυβόλα»

Επετειακή δραματική – πολεμική ταινία, παραγωγής 1967

Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος

Σενάριο: Νίκος Φώσκολος

Παίζουν: Τζένη Καρέζη, Μάνος Κατράκης, Κώστας Καζάκος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Ζώρας Τσάπελης, Σπύρος Καλογήρου, Άγγελος Αντωνόπουλος, Γιάννης Αργύρης κ.α.

Υπόθεση: Η Νίκη Βάρσου (Τζένη Καρέζη), μια πολιτική υπάλληλος στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, παραμονές του πολέμου του 1940, παραδίδει στρατιωτικά έγγραφα στους Ιταλούς, οι οποίοι την εκβιάζουν με τη ζωή του αδελφού της, που τον κρατούν αιχμάλωτο. Η πράξη της αποκαλύπτεται και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά ο υποστράτηγος Καραγιαννόπουλος με το ψευδώνυμο Δαρείος (Μάνος Κατράκης) της προτείνει να συνεχίσει να προμηθεύει τους Ιταλούς με έγγραφα, πλαστά όμως αυτή τη φορά. Μαζί της, όμως, μπλέκει και ο Αλέξης Θεοδώρου (Κώστας Καζάκος), ένας νεαρός λοχαγός πεζικού, που είναι ερωτευμένος μαζί της.

ΕΡΤ2

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00

«ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ» (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)

«Μανώλης Γλέζος, Απόστολος Σάντας» (Αφιέρωμα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο)

Μια ιστορική εκπομπή που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση ξαναφέρνει στη μικρή οθόνη η ΕΡΤ2. Πρόκειται για την εκπομπή «Πρώτη σελίδα» (1982) που παρουσίαζε ο αξέχαστος Φρέντυ Γερμανός με καλεσμένους στο στούντιο τους Μανώλη Γλέζο και Απόστολο Σάντα.

Η εκπομπή πλαισιώνεται από οπτικοακουστικό και φωτογραφικό αρχειακό υλικό που καταγράφει τις πρώτες ώρες της γερμανικής Κατοχής στην Αθήνα στις 27 Απριλίου του 1941, τη μάχη της Κρήτης, καθώς και δημοσιεύματα Τύπου.

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Στις 10:00, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών θα μεταδοθεί η Δοξολογία για την επέτειο της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Στις 10:30, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τραγούδια που έγραψαν ιστορία», μεταδίδεται το επεισόδιο «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά» του Μιχάλη Σουγιούλ (1940).

Πρόκειται για ένα ημίωρο ντοκιμαντέρ, πορτρέτο του τραγουδιού «Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά», που ηχογραφήθηκε το 1940 κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, σε μουσική του Μιχάλη Σουγιούλ, στίχους του Μίμη Τραϊφόρου και εκτέλεση της Σοφίας Βέμπο. Μαρτυρίες, εξομολογήσεις από τις κόρες του Σουγιούλ, Ηρώ και Αλίκη, την ηθοποιό Άννα Καλουτά και τον Ελευθέριο Οικονόμου, πολεμιστή και τραυματία το 1940 στο αλβανικό μέτωπο.

Στις 11:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Η ιστορία του ελληνικού Τύπου» παραγωγής 1997, μεταδίδεται το επεισόδιο «Ο Τύπος στην Κατοχή και την Αντίσταση».

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται στον παράνομο Τύπο της γερμανικής Κατοχής και στη συμβολή των δημοσιογράφων και των τυπογράφων στην Εθνική Αντίσταση, ενώ για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα μυστικό τυπογραφείο, όπου τυπώνονταν παράνομες εφημερίδες.

Στις 14:00, η δραματική κωμωδία «Ψηλά τα χέρια… Χίτλερ» (Hands Up, Hitler), παραγωγής 1962.

Σκηνοθεσία: Ροβήρος Μανθούλης

Σενάριο: Διονύσης Μήλας

Φωτογραφία: Νίκος Μήλας

Μοντάζ: Γιώργος Παπαδάκης

Tραγούδι: Γρηγόρης Μπιθικώτσης

Παίζουν: Θανάσης Βέγγος, Βασίλης Διαμαντόπουλος, Μίρκα Καλατζοπούλου, Σπύρος Καλογήρου, Βασίλης Ανδρεόπουλος, Ελένη Καρπέτα, Γιάννης Καλατζόπουλος, Νάσος Κεδράκας, Γιώργος Ρώης

Υπόθεση: Δύο πολύ καλοί φίλοι, ο Παναγής και ο Ανέστης, έπειτα από χρόνια συναντιούνται εντελώς τυχαία και θυμούνται τα δύσκολα χρόνια της Κατοχής όταν συγκατοικούσαν.

Στις 15:30, το ντοκιμαντέρ «Συναντήσεις με τη μητέρα μου Λέλα Καραγιάννη», παραγωγής 2005.

Σκηνοθεσία-σενάριο: Βασίλης Λουλές

Στιγμές από τη δράση και την προσωπικότητα της Λέλας Καραγιάννη, της θρυλικής «Μπουμπουλίνας» της Αντίστασης, μέσα από την προσωπική, τρυφερή ματιά του γιου της Γιώργου.

Στις 17:15, από τη σειρά «Εκπομπές που αγάπησα» μεταδίδεται το επεισόδιο-αφιέρωμα στη «Σοφία Βέμπο».

Στην ιστορική μπλε πολυκατοικία των Εξαρχείων ζούσε η Βέμπο, η τραγουδίστρια της νίκης – εκεί μεγάλωσε και ο Φρέντυ Γερμανός.

Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι αφιερωμένη στην κορυφαία ερμηνεύτρια και ηθοποιό, της οποίας η καλλιτεχνική πορεία εκτείνεται από τον Μεσοπόλεμο μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Χαρακτηρίστηκε «Τραγουδίστρια της Νίκης» εξαιτίας των εθνικών τραγουδιών που ερμήνευσε κατά τη διάρκεια του Ελληνο-ιταλικού Πολέμου του 1940. Η συνέντευξη πραγματοποιείται στο σπίτι της ερμηνεύτριας, η οποία ξεφυλλίζοντας της σελίδες της Ιστορίας, μιλάει για την καριέρα της, που ήταν στενά συνυφασμένη με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940, όταν όλες οι επιθεωρήσεις προσαρμόζουν το θέμα τους στην πολεμική επικαιρότητα και τα τραγούδια γράφονται με πατριωτικούς στίχους.

Στις 18:10, η ελληνική ταινία «Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά».

Πολεμικό, αισθηματικό δράμα, παραγωγής 1969.

Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος

Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης, Ανθή Δημοπούλου

Παίζουν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Άγγελος Αντωνόπουλος, Παντελής Ζερβός, Σπύρος Καλογήρου, Νότης Περγιάλης, Λάμπρος Κοτσίρης, Φοίβος Ταξιάρχης, Θάνος Γραμμένος, Νίκος Πασχαλίδης, Αγγέλα Καζακίδου, Βάσω Βουλγαράκη, Ελένη Μαρίνου, Γιάννης Τότσικας, Νικηφόρος Χαλκιάς, Χρήστος Πότσης, Μαρίκα Μαυροπούλου, Μάγδα Λέκκα, Βιολέττα Σούλη, Γιάννης Κουνάδης, Ανδρέας Συρογιάννης, Τζέην Μαρίνου, Θανάσης Γκιόκας

Υπόθεση: Η Μυρτώ, μια νεαρή δασκάλα, φθάνει στο χωριό για να αντικαταστήσει τον απερχόμενο δάσκαλο που συνταξιοδοτείται. Οι μοντέρνες εκπαιδευτικές μέθοδοί της προκαλούν τη δυσαρέσκεια των κατοίκων, αλλά η κατακραυγή κορυφώνεται όταν συνδέεται ερωτικά με τον Στέφανο, τον γιο του προέδρου της κοινότητας. Αμέσως μετά τον γάμο του ζευγαριού ξεσπά ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος και ο Στέφανος φεύγει για το μέτωπο, όπου και σκοτώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στις 21:00, από το Αρχείο της ΕΡΤ η «Βραδιά πολεμικής επιθεώρησης».

Παρουσίαση: Κώστας Ρηγόπουλος

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιώργος Λαζαρίδης

Μουσική και διεύθυνση ορχήστρας: Γιώργος Κατσαρός

Τηλεσκηνοθεσία: Βασίλης Βλαχοδημητρόπουλος

Σκηνικά: Γιώργος Ανεμογιάννης

Χορογραφίες: Γιάννης Φλερύ

Κοστούμια: Γιάννης Βούρος

Παραγωγή: Τηλεοπτικές επιχειρήσεις Στούντιο Παιανίας

Ειδικό πρόγραμμα από τη σειρά Αρχείου της ΕΡΤ, «Βραδιά επιθεώρησης», με νούμερα από πολεμικές επιθεωρήσεις του 1940, συνεντεύξεις και αναφορές από κινηματογραφικό και φωτογραφικό υλικό που αναφέρεται στην καλλιτεχνική, κοινωνική και πολιτική ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής.

Στις 22:00, το μουσικό βιογραφικό δράμα «Τζάνγκο, ο βασιλιάς του σουίνγκ» (Django).

Μουσικό βιογραφικό δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2017.

Σκηνοθεσία: Ετιέν Κομάρ

Σενάριο: Ετιέν Κομάρ, Αλέξις Σαλάτκο

Παίζουν: Ρεντά Κατέμπ, Σεσίλ Ντε Φρανς, Μπεά Παλιά, Τζόνι Μοντρέιλ, Πάτρικ Μίλι, Γκαμπριέλ Μιρετέ, Ξαβιέ Μποβουά

Υπόθεση: Παρίσι, 1943. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής Κατοχής, ο Τσιγγάνος Τζάνγκο Ράινχαρτ, μία μοναδική προσωπικότητα της εποχής και βιρτουόζος της κιθάρας, βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Κάθε βράδυ το Παρίσι χορεύει με τη σουίνγκ μουσική του, ενώ την ίδια στιγμή οι Τσιγγάνοι της Ευρώπης καταδιώκονται από τους ναζί. Όταν η γερμανική προπαγάνδα του ζητάει να πάει στο Βερολίνο για συναυλίες, συναισθάνεται τον κίνδυνο και αποφασίζει να διαφύγει στην Ελβετία μαζί με τη σύζυγο και τη μητέρα του, με τη βοήθεια της Γαλλίδας φίλης του, Λουίζ ντε Κλερκ. Αλλά η απόδρασή τους είναι πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι περίμενε.

Στις 24:00, το ντοκιμαντέρ «Τα παιδιά του Χίτλερ», συμπαραγωγής Ισραήλ-Γερμανίας 2011.

Σκηνοθεσία: Chanoch Ze’evi

Τα επίθετά τους σκορπούν από μόνα τους τον τρόμο: Χϊμλερ, Γκέρινγκ, Ες. «Τα παιδιά του Χίτλερ» είναι ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τους απογόνους των πιο ισχυρών φυσιογνωμιών του ναζιστικού καθεστώτος: άνδρες και γυναίκες των οποίων η κληρονομιά θα τους συσχετίζει ώς το τέλος της ζωής τους μ’ ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην Ιστορία. Πώς ήταν γι’ αυτούς να μεγαλώνουν μ’ ένα όνομα, το άκουσμα του οποίου φέρνει στο νου εικόνες γενοκτονίας; Πώς συμβιβάζονται με το γεγονός πως είναι παιδιά του Χίτλερ;

ΕΡΤ3

Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Στις 21:00, το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Στρατόπεδο Μαουτχαουζεν» (Mauthausen camp of no return) σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Σκηνοθεσία: Marion de Bonnieres, Guilain Depardieu

Τον Αύγουστο του 1938, δυτικά της Βιέννης, ο Χίτλερ διέταξε την κατασκευή του στρατοπέδου συγκέντρωσης Μαουτχάουζεν, ενός από τα πιο φονικά στην ιστορία. Το ναζιστικό καθεστώς δεν αρκέστηκε στο να προκαλεί καθημερινά βία, πείνα και τρόμο στους κρατούμενους. Τους εκμεταλλευόταν μέχρι την τελευταία τους πνοή, βάζοντάς τους να εργαστούν στην τερατώδη πολεμική μηχανή του. Το μοντέλο του Μαουτχάουζεν ενέπνευσε και το γειτονικό στρατόπεδο του Γκούζεν. Τα κρυμμένα ίχνη του στρατοπέδου, μαζί με τα αρχεία που σώθηκαν από την καταστροφή από ηρωικούς κρατούμενους, αποκαλύπτουν τώρα τον εφιάλτη σε ένα σύστημα στρατοπέδων συγκέντρωσης που συνδύαζε τη βία και την καταναγκαστική εργασία.

Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Στις 11:00, η στρατιωτική παρέλαση σε απευθείας μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη, παρουσία της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας.

Περιγραφή: Νίκος Λαδιανός

Στις 17:00, το ωριαίο ντοκιμαντέρ «Το ημερολόγιο της Γιάνινα» (Janina’s notebook) σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Η Γιανίνα Χέσελες ήταν μόλις δώδεκα ετών το 1943, όταν έφυγε από το στρατόπεδο Γιανόφσκα, ένα πολωνικό στρατόπεδο θανάτου. Τις εβδομάδες μετά την απόδρασή της, περιέγραψε την εμπειρία της σε σημειωματάρια. Παραμένει μια από τις σπάνιες μαρτυρίες που έγραψε ένα παιδί κατά τη διάρκεια της Σοά. Τα σημειωματάρια ανακαλύφθηκαν στην Ουκρανία το 2011. Για τη συγγραφέα, την οικογένειά της και αρκετούς ιστορικούς, αυτό σήμανε την αρχή μιας εκδοτικής περιπέτειας. Επίσης, ήταν και μια ευκαιρία για τη Γιανίνα, η οποία ζει στο Ισραήλ, να αναδείξει τον αγώνα για την ειρήνη που διεξάγει εδώ και σαράντα χρόνια.

Σκηνοθεσία: Isabelle Vayron de La Moureyre

Στις 19:00, το πρώτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ «Οι μνήμες μέσα της…» σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Σειρά 4 επεισοδίων ντοκιμαντέρ, παραγωγής ΕΡΤ3, 2021.

Σκηνοθεσία – έρευνα: Τάνια Χατζηγεωργίου

Έρευνα- σενάριο: Ηλιάννα Σκουλή

Μουσική: Γιώργος Καζαντζής και στο τέταρτο επεισόδιο Διονύσης Τσακνής.

Μοντάζ: Ελένη Χρυσομάλλη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Αριστοτέλης Μεταξάς, Νίκος Σταυρόπουλος, Ευθύμης Σημαδόπουλος.

Η νέα σειρά ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΡΤ3, καταγράφει τις μνήμες καθημερινών γυναικών που έζησαν μια κατεχόμενη ζωή και επέζησαν της φρίκης του Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Πάνω από 70 γυναίκες, από όλη την Ελλάδα, αφηγούνται πώς αναγκάστηκαν, σε μια τρυφερή ηλικία, να ωρίμασουν βίαια μέσα σε ένα βράδυ και να αντιμετωπίσουν τον πόλεμο, την πείνα, την κατοχή, την αντίσταση και την απελευθέρωση, με γενναιότητα, ψυχραιμία και ευστροφία. Άλλες δυναμικά, άλλες συνεσταλμένα, άλλες ακόμη φορτισμένες συναισθηματικά, οι γυναίκες αυτές θυμούνται πώς ο φόβος τους μετατράπηκε σε δύναμη και το παιχνίδι των ανέμελων παιδικών χρόνων έγινε ανάληψη καθήκοντος και ρόλος ενηλίκων. Οι μαρτυρίες τους αποτελούν μικρές ψηφίδες που συνθέτουν το παλίμψηστο της μικροιστορίας της Ελλάδας. Μιας ιστορίας βιωμένης μέσα από πολλαπλές ζωές..

Στις 20:00, το ντοκιμαντέρ «Οι τραπεζίτες του Χίτλερ» (Switzerland-Hitler’s bankers), σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Ωριαίο ντοκιμαντέρ, παραγωγής Little Big Story/ France Télévisions/ Public Sénat, 2016.

Σκηνοθεσία: OLIVIER LAMOUR

Ερευνώντας τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, από οικονομική άποψη, καθίσταται σαφές ότι το Γ’ Ράιχ ήταν ένας γίγαντας με αδύναμα σημεία. Μια σειρά από αποκαλύψεις άνευ προηγουμένου, εξηγούν πώς το Γ’ Ράιχ μπόρεσε να χρηματοδοτήσει τις τεράστιες πολεμικές δαπάνες του. Ο πόλεμος ίσως να τελείωνε το 1943, αν η Ελβετία δεν ανακύκλωνε τον χρυσό που άρπαζαν οι Ναζί στην Ευρώπη και κυρίως στην Γαλλία.

Στις 21:00, το ντοκιμαντέρ «Η μάχη της Κρήτης» (Battle of Crete) σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Σειρά ιστορικών ντοκιμαντέρ, 3 ωριαίων επεισοδίων

Σκηνοθεσία: Ian Cross

Η σειρά ντοκιμαντέρ, χωρισμένη σε τρία μέρη, αφηγείται την ιστορία της περίφημης μάχης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και της επακόλουθης τετραετούς γερμανικής κατοχής της Κρήτης.

Με τη βοήθεια οπτικού υλικού της εποχής, απεικονίσεων μέσω υπολογιστή, τοποθετήσεων από ειδικούς και μαρτυρίες επιζώντων, επισκεπτόμαστε την Κρήτη για να ξαναζήσουμε την ιστορία της μοναδικής, αιματηρής εκείνης μάχης και τις συνέπειές της.

Στις 22:00, η ασπρόμαυρη δραματική κομεντί «Να ζει κανείς ή να μη ζει» (To be or not to be), παραγωγής ΗΠΑ, 1939, σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση.

Σκηνοθεσία: Ernst Lubitsch

Διάρκεια: 100′

Πρωταγωνιστούν: Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack, Felix Bressart

Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αντιπολεμικές σάτιρες στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ταινία, που γυρίστηκε το 1942 εν καιρώ πολέμου, διαδραματίζεται την περίοδο της εισβολής των Γερμανών στην Πολωνία . Αναφέρεται σε μια ομάδα ηθοποιών που εκμεταλλεύεται τις ικανότητες της μεταμφίεσης και της υποκριτικής προκειμένου να σταματήσουν ένα προδότη, ο οποίος προτίθεται να καταδώσει τα ονόματα των αντιστασιακών στον εχθρό.

Υπόθεση: Στη Βαρσοβία του 1939, καθώς ο μεγάλος ηθοποιός Τζόζεφ Τούρα ξεκινά τον μονόλογο του Άμλετ “Να είσαι ή να μην είσαι”, ο υπολοχαγός Σομπίνσκι της πολεμικής αεροπορίας φεύγει από το θέατρο για να πάει στην όμορφη σύζυγo του Τούρα, τη Μαρία. Ο πόλεμος ξεσπά. Ο Σομπίνσκι στέλνεται στο Λονδίνο. Προσπαθεί να μεταφέρει ένα μήνυμα στη Μαρία με τη μεσολάβηση του καθηγητή Σιλέτσκι, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι προδότης…