Στην κατανυκτική ατμόσφαιρα και στη μυσταγωγία της Μεγάλης Εβδομάδας μάς μεταφέρει η ΕΡΤ προσαρμόζοντας το πρόγραμμα της ΕΡΤ1, της ΕΡΤ2 και της ΕΡΤ3 στο πνεύμα των ημερών με ειδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, συναυλίες κλασικής και θρησκευτικής μουσικής, κινηματογραφικές ταινίες, αλλά και σειρές.

Στο πλαίσιο αυτό, και καθόλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ μουσικά έργα μικρής χρονικής διάρκειας, κινηματογραφημένα με ιδιαίτερο τρόπο. Ύμνοι και εγκώμια από τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης, καθώς τραγούδια με θέμα τα Θεία και τα ανθρώπινα Πάθη.

Στην ΕΡΤ1, τους ύμνους και τα τροπάρια θα ερμηνεύει η Ηρώ Σαΐα, ενώ στο πιάνο θα βρίσκεται ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Πρόκειται συγκεκριμένα για: Τα Εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας, το Τροπάριο της Κασσιανής (Κείμενο: Ρωμανός ο Μελωδός. Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος), τη Μεγάλη Προσευχή (Στίχοι: Νίκος Γκάτσος. Μουσική: Σταύρος Ξαρχάκος) και το «Wa Habibi», παραδοσιακό Λιβανέζικο τραγούδι της Μεγάλης Παρασκευής.

Στην ΕΡΤ2, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ (ΟΣΜ), υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβίδη θα παρουσιάσει το «Ενός Λεπτού Μουσική». Πρόκειται για τέσσερις ύμνους και εγκώμια από τις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και της Ανάστασης, σε νέα ενόργανη διασκευή του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη για ορχήστρα και παραδοσιακά όργανα της Ανατολικής Μεσογείου. Θα παρουσιαστούν, επίσης, δύο ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδας με τη Χορωδία της ΕΡΤ.

ΕΡΤ1

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04/2023

Το επεισόδιο με τίτλο «Όρος Σινά» θα παρακολουθήσετε από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύοντας με τη Μάγια», στις 19:50. Στην Αίγυπτο και στη Χερσόνησο του Σινά θα μας μεταφέρει η εκπομπή. Η Μάγια Τσόκλη, θα επισκεφτεί το μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης και τα ξημερώματα της επομένης, θα ανηφορήσουν για το Όρος Χωρήβ και για την Αγία Κορυφή.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11/04/2023

Στις 20:00, θα παρακολουθήσετε από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Ταξιδεύοντας με τη Μάγια» το επεισόδιο με τίτλο «Πάσχα στην Αιθιοπία». Συνοδεύοντας την ελληνική ανθρωπιστική οργάνωση Αποστολή «Άνθρωπος», η Μάγια Τσόκλη ταξιδεύει στην επαρχία του Τιγκράι, στον Βορρά της Αιθιοπίας.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2023

Το επεισόδιο με τίτλο «Στη μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών» θα παρακολουθήσετε από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Μια μέρα με…», στις 20:00. Μία ημέρα στη Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών περνάει η Μάγια Τσόκλη, ένα μνημείο εκπληκτικής ομορφιάς της βυζαντινής Τέχνης, που στέκει, 8 αιώνες τώρα, στο βάθος της χαράδρας του Μενοικίου Όρους.

Στις 22:00, το πιο γλυκό και εαρινό «Μουσικό κουτί» ανοίγει την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου 2023, στην ΕΡΤ1. Ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η Ρένα Μόρφη ετοίμασαν με πολλή τρυφερότητα και αγάπη μια ιδιαίτερη εκπομπή αντλώντας φυσικά έμπνευση από την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας! Στην εκπομπή φιλοξενούνται ο σπουδαίος σολίστας του κλαρίνου και συνθέτης Μάνος Αχαλινωτόπουλος, ο εξαιρετικός ερμηνευτής Βασίλης Γισδάκης και το μουσικό ντουέτο Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή. Στην παρέα έρχονται και η τραγουδοποιός και σολίστ του σαντουριού Λουκία Βαλάση, καθώς και η ερμηνεύτρια Λευκοθέα Φιλιππίδη. Στην… μυσταγωγία της Μεγάλης Τετάρτης συναντιούνται μουσικές και τραγούδια από διαφορετικούς τόπους και εποχές με μελωδίες και ύμνους που προκαλούν ρίγη συγκίνησης!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2023

Την τηλεταινία «Η Βίβλος: Γένεση» (The Bible: Genesis, The Creation and the Flood), συμπαραγωγής Ιταλίας-Γερμανίας 1994, σε σκηνοθεσία Ερμάνο Όλμι, με πρωταγωνιστή τον εξαιρετικό Ομέρο Αντονούτι, θα παρακολουθήσετε στις 19:20.

Στη «Γένεση», που γυρίστηκε στα βουνά του Μαρόκου, παρακολουθούμε την ιστορία της Δημιουργίας, την Πτώση του Ανθρώπου και τον Μεγάλο Κατακλυσμό.

Στις 23:00, θα παρακολουθήσετε τo ιστορικό δράμα «Ο Υιός του Θεού» (Son of God), παραγωγής ΗΠΑ 2014. Η ιστορία της ζωής του Ιησού από την ταπεινή Γέννησή του μέσα από τις διδασκαλίες, τη Σταύρωση και την Ανάσταση.

Σκηνοθεσία: Κρίστοφερ Σπένσερ. Πρωταγωνιστούν: Ντιόγκο Μοργκάντο, Ρόμα Ντάουνι, Γκρεγκ Χικς, Άντριαν Σίλερ, Άμπερ Ρόουζ Ρίβα, Ντάργουιν Σο κ.ά.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2023

Στις 13:00, θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Όλην εκείνην την αχόρταστον μαγείαν» σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. To ντοκιμαντέρ αναφέρεται στην αγιορείτικη παράδοση του Επιταφίου στη Σκιάθο. Μια μυσταγωγική εμπειρία που φωτίζει τις ψυχές. Η περιφορά του Επιταφίου στη Σκιάθο είναι η μοναδική στην Ελλάδα που ακολουθεί το αγιορείτικο τυπικό. Το αγιορείτικο τελετουργικό τυπικό του Επιταφίου, εκτός από το Άγιον Όρος, τηρείται μόνο στη Σκιάθο. Είναι μία μυσταγωγική εμπειρία που φωτίζει τις ψυχές των ανθρώπων, όπως το φως των κεριών που συνοδεύει «τον ιερόν Επιτάφιον».

Στις 14:15, θα παρακολουθήσετε «Το μοιρολόι της Παναγίας». Πρόκειται για τον λαϊκό θρήνο της Παναγίας, όπως σώζεται στο χωριό Γρατινή του Νομού Ροδόπης.

«Το μοιρολόι της Παναγίας», που αρχίζει με τους στίχους «Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα…» κι άλλοτε «Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στου Χριστού τον Τάφο» είναι η εξιστόρηση, σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη, του ψυχικού σπαραγμού της Παναγίας από τη στιγμή που θα μάθει από τον Αρχάγγελο τη Σταύρωση του μοναχογιού της, ώς τη στιγμή του σπαραγμού της στα πόδια του Σταυρωμένου Χριστού και της λύτρωσής της.

Τη βραβευμένη μίνι σειρά 2 επεισοδίων, «Η Βίβλος: Ιωσήφ» (The Bible: Joseph), συμπαραγωγής Ιταλίας-Γερμανίας-ΗΠΑ 1994, θα παρακολουθήσετε τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 16:00.

Η ιστορία του Ιωσήφ, που πουλήθηκε ως σκλάβος στους Αιγύπτιους από τ’ αδέρφια του, καθώς ζήλευαν τις προφητικές του ικανότητες και την αδυναμία που του είχε ο πατέρας τους. Η σειρά, που γυρίστηκε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1994 στην έρημο του Μαρόκου, κέρδισε το Βραβείο ΕΜΜΥ στην κατηγορία «Καλύτερη Μίνι Σειρά» το 1995.

Σκηνοθεσία: Ρότζερ Γιανγκ. Παίζουν: Μπεν Κίνγκσλεϊ, Πολ Μερκούριο, Μάρτιν Λαντάου, Λέσλι Αν Γουόρεν, Μόνικα Μπελούτσι, Ντομινίκ Σαντά.

Στις 19:05, η Έλλη Λαμπέτη διαβάζει Αποσπάσματα των Ιερών Ευαγγελίων: Μεγάλη Παρασκευή.

ΕΡΤ2

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04/2023

Τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τα μοναστήρια της Ευρώπης» (Monasteres d’ Europe), παραγωγής Γαλλίας 2018, που αφηγείται την πορεία του πνευματικού κόσμου στην Ευρώπη, θα παρακολουθήσετε από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 11:00, και τη Μεγάλη Παρασκευή, στις 16:00.

Η Ευρώπη, από τον Ατλαντικό Ωκεανό έως τα Ουράλια Όρη, είναι διαποτισμένη από την Ιστορία και τον Χριστιανισμό. Από την Ιρλανδία μέχρι τη Ρωσία, μοναστικές κοινότητες μάς προσκαλούν στα άδυτα του δικού τους κόσμου για να τους γνωρίσουμε και να ανακαλύψουμε τους πολύτιμους θησαυρούς τους.

Την κοινωνική δραματική σειρά «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», που αποτελεί διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, παραγωγής 1975, θα παρακολουθήσετε από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 12:00. Σκηνοθεσία: Βασίλης Γεωργιάδης. Τηλεοπτική διεύθυνση: Κώστας Λυχναράς. Παίζουν: Αλέξης Γκόλφης, Δήμος Σταρένιος, Γεωργία Βασιλειάδου, Κάτια Δανδουλάκη, Λυκούργος Καλλέργης, Αλίκη Αλεξανδράκη, Γιάννης Αργύρης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Γιώργος Φούντας, Κώστας Γκουσγκούνης, Τζένη Φωτίου, Νίκος Χατζίσκος, Μαίρη Ιγγλέση, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Βασίλης Τσάγκλος, Ελένη Ζαφειρίου Στάμυ Κακαρά, Νίκος Καλογερόπουλος, Νάσος Κεδράκας, Ηρώ Κυριακάκη, Φοίβος Ταξιάρχης κ.ά.

Τη σειρά ντοκιμαντέρ «Τελετές του κόσμου» (Rituals of the world / Rituels du monde), παραγωγής Γαλλίας 2018-2020, θα παρακολουθήσετε από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη, στις 16:35. Σε κοινωνίες που αγωνίζονται να βρουν τον δρόμο τους, τελετές -είτε ειδωλολατρικές είτε μυστηριώδεις- έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με το άγνωστο, την ασθένεια, τον θάνατο, χωρίς να γνωρίζουν τι είναι το αύριο. Οι τελετουργίες βοηθούν στην οργάνωση του χάους, στην εξάλειψη των φόβων μας και φέρνουν στο φως τη σημασία στη ζωή μας.

Η ανθρωπολόγος Anne-Sylvie Malbrancke μάς βοηθά να κατανοήσουμε και να βιώσουμε αυτές τις στιγμές μ’ αυτούς που τις ασκούν.

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Γλυφάδας.

Στις 21:00, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Τα Θεία Πάθη του σελιλόιντ», από την εκπομπή «Ριμέικ». Η Ρένα Θεολογίδου παρουσιάζει ένα επεισόδιο-αφιέρωμα στις ταινίες, το σενάριο των οποίων αναφέρεται στον Ιησού, στα Πάθη του και γενικά, στην πρωτοχριστιανική εποχή.

Τη δραματική – ιστορική σειρά «Σοφία» (Sophia / Sofiya), παραγωγής Ρωσίας 2016, θα παρακολουθήσετε από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Τετάρτη, στις 22:00 και τη Μεγάλη Παρασκευή στις 22:30. Η σειρά ξετυλίγει τη θυελλώδη ιστορία της γιαγιάς του Ιβάν IV, γνωστού ως Ιβάν Τρομερού, Σοφίας Παλαιολογίνας, η οποία έμεινε στην Ιστορία ως η γυναίκα που ίδρυσε τη Μόσχα.

Σκηνοθεσία: Vyacheslav Ross, Aleksey Andrianov. Παίζουν: Mariya Andreeva, Evgeniy Tsyganov, Nadezhda Markina, Pyotr Zaychenko, Boris Nevzorov κ.ά.

Στις 24:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Η ιστορία πίσω από τον μύθο» (Secrets of History: Cracking the case), παραγωγής Γαλλίας 2012-2016, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Νοστράδαμος: Η αλήθεια για τις προφητείες του» (Nostradamos: the truth about his prophecies). Ο Νοστράδαμος εθεωρείτο στην εποχή του ο μεγαλύτερος προφήτης του κόσμου. Οι αινιγματικοί ποιητικοί στίχοι του μπορούν να ερμηνευτούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και παραμένουν και σήμερα άλυτο μυστήριο. Πολλοί ερευνητές μελετούν ακόμα και σήμερα το έργο του, προσπαθώντας να διαβάσουν το μέλλον με τους χρησμούς του και να βρουν συσχετισμούς με τα γεγονότα του παρελθόντος. Ήταν, όμως, ο Νοστράδαμος πραγματικά προφήτης;

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11/04/2023

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νυμφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Πειραιά.

Στις 21:30, από τη σειρά εκπομπών «Περιμένοντας την Ανάσταση», θα παρακολουθήσετε τον Επίσκοπο Κισάμου και Σελίνου, Ειρηναίο, να μιλάει για τη Μεγάλη Τρίτη. «Ο άνθρωπος δεν είναι απόλυτα ούτε καλός ούτε κακός. Όταν πράττει το κακό η καλή πλευρά του εαυτού του διαμαρτύρεται και θέλει να επανέλθει. Ο άνθρωπος είναι μια τραγική ύπαρξη». Ψάλλει η χορωδία του Λυκούργου Αγγελόπουλου.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβουλάκος

Στις 24:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Η ιστορία πίσω από τον μύθο» (Secrets of History: Cracking the case), παραγωγής Γαλλίας 2012-2016, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Η Ιωάννα της Λωραίνης, μια θεόσταλτη γυναίκα;» (Joan of Arc: A providential woman?). Η Ιωάννα της Λωραίνης ή Ζαν ντ’ Αρκ είναι μόλις 13 χρόνων όταν αισθάνεται ότι της ανατέθηκε θεϊκή αποστολή: να πολεμήσει τους Άγγλους για να βοηθήσει τον βασιλιά Κάρολο Ζ΄. Το 1429, επικεφαλής των γαλλικών στρατευμάτων, πετυχαίνει μια σειρά από νίκες και σώζει το Βασίλειο της Γαλλίας. Έναν χρόνο μετά την αιχμαλωτίζουν οι Βουργουνδοί και καταλήγει στην πυρά, να καεί ζωντανή.

Τη βοήθησε κάποιος να πραγματοποιήσει τη θεϊκή αποστολή; Την εγκατέλειψαν μετά; Ήταν μόνο ένα σύμβολο που δημιουργήθηκε για τον μύθο;

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2023

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Νιπτήρος, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Παναγίας Παντοβασιλίσσης Ραφήνας.

Στις 21:30, από τη σειρά εκπομπών «Περιμένοντας την Ανάσταση», θα παρακολουθήσετε τον π. Γεώργιο Μεταλληνό να αναλύει την άποψή του για τη Μεγάλη Τετάρτη. «Ο στόχος της ζωής του ανθρώπου μέσα στο σώμα του Χριστού είναι ο Αγιασμός, η σωτηρία, η θέωσή του». Ψάλλει η χορωδία του Λυκούργου Αγγελόπουλου. Σκηνοθεσία: Νίκος Φατούρος.

Στις 24:00, από τη σειρά ντοκιμαντέρ «Η ιστορία πίσω από τον μύθο» (Secrets of History: Cracking the case), παραγωγής Γαλλίας 2012-2016, θα παρακολουθήσετε το επεισόδιο με τίτλο «Ποιος ήταν ο Ιησούς;» (Who was Jesus Christ?). Βηθλεέμ, Παλαιστίνη, κοντά στην Ιερουσαλήμ. Εκεί, λένε, πως γεννήθηκε ο Ιησούς σε έναν στάβλο στις 25 Δεκεμβρίου πριν από το έτος 1 για εμάς. Η μητέρα του μωρού, η Μαρία, είναι λιγότερο από 20 χρόνων και ο Ιωσήφ, ο άντρας της, μεγαλύτερος και ξυλουργός στο επάγγελμα. Όταν γεννιέται ο Ιησούς, τρεις μάγοι, ο Βαλτάσαρ, ο Γκασπάρ και ο Μελχιόρ έρχονται από την Ανατολή και του φέρνουν δώρα, χρυσό, σμύρνα και λιβάνι. Στο βάθος της φάτνης αρνάκια, ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι και μαζί και οι βοσκοί. Αυτή είναι η σκηνή της γέννησης, όπως τη γιορτάζουμε οι χριστιανοί. Ο Ιησούς, μία μοναδική μορφή, άλλαξε τον ρου της Ιστορίας. Με τα μηνύματά του ιδρύθηκε και ρίζωσε η χριστιανική θρησκεία. Σήμερα, κανείς δεν αμφισβητεί ότι υπήρξε, όμως, τα γεγονότα της ζωής του παραμένουν άγνωστα, σκεπασμένα από βαθύ πέπλο μυστηρίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2023

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Αγίων Παθών, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2023

Στις 07:00, θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Η υμνογράφος Κασσιανή: Έκστηθι φρίττων ουρανέ». Ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, που αναζητεί τα ίχνη της υμνογράφου Κασσιανής, που έζησε στην Κωνσταντινούπολη τον 8ο αιώνα, μέσα στη δίνη των θρησκευτικών παθών του τέλους της εικονομαχίας. Μιας γυναίκας που, με το έργο της, θα υμνήσει τον Θεό και τη φιλία, θα λοιδορήσει τον άντρα όταν είναι επίορκος και φαύλος, θα αγκαλιάσει την παραστρατημένη και θα περιθάλψει τον πάσχοντα. Της γυναίκας που το άρωμά της, το άρωμα του μενεξέ, μένει ακόμα ανεξίτηλο στον γυναικωνίτη της Αγίας Σοφίας.

Σενάριο-σκηνοθεσία: Κλεώνη Φλέσσα. Κείμενα: Πόπη Μουπαγιατζή. Παίζουν: Άρτεμις Φλέσσα, Μαρβίνα Πιτυχούτη, Μαρία Γεωργιάδου, Τάσος Δαραγάνης, Δημήτρης Μοθωναίος.

Στις 08:00, μεταδίδεται η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και του Εσπερινού, σε απευθείας σύνδεση με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Αμαρουσίου.

Στις 12:30, θα παρακολουθήσετε την Πασχαλινή συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ.

Μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της συναυλίας που έδωσαν η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, την Παρασκευή 7 Απριλίου 2023, στον Ιερό Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη.

Πρόγραμμα συναυλίας:

– H. Purcell: «Πρελούδιο και θάνατος της Διδούς» (σε διασκευή Δημήτρη Μητρόπουλου)

– Wolfgang Amadeus Mozart: «Ave verum Corpus, K.618»

– Wolfgang Amadeus Mozart: «Requiem in D minor, K. 626»

Σολίστ: Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο), Μαίρη-Έλεν Νέζη (μέτζο σοπράνο), Ιωάννης Καλύβας (τενόρος), Τάσος Αποστόλου (μπάσος).

Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου. Μουσική διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου.

Στις 13:30, θα παρακολουθήσετε το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Ω, γλυκύ μου έαρ». Εικόνες από τον Μυστικό Δείπνο, με διαφορετική οπτική παρουσίαση. Αντιδιαστέλλοντας τα γεγονότα, με πιστότητα προς το «Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο», δίνεται ο Μυστικός Δείπνος ως Φανερός στην ύπαιθρο, όπου στη θέση των μαθητών είναι γυναίκες.

Σενάριο-καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια: Πέτρος Τσούκαλης. Σκηνοθεσία: Κώστας Τσαγκάρης. Πρωταγωνιστεί η Άννα Ιασωνίδου, η οποία περιστοιχίζεται από χορό δώδεκα γυναικών.

Στις 19:00, μεταδίδεται η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου και η περιφορά του Επιταφίου, σε απευθείας σύνδεση με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.

ΕΡΤ3

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 10/04/2023

08:00 & 20:00 | Δρόμος από τον Χριστό στον Κωνσταντίνο (The Road From Christ to Constantine)

Σειρά ωριαίων ντοκιμαντέρ (2015), που θα ολοκληρωθεί τη Μεγάλη Πέμπτη

Ένα συναρπαστικό και οπτικά εκπληκτικό ταξίδι στα όμορφα και σημαντικά ιστορικά μέρη όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο Χριστιανισμός με οδηγό το συγγραφέα και διακεκριμένο καθηγητή ιστορίας Τζόναθαν Φίλιπς του Ρόγιαλ Xόλογουεϊ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Η σειρά ταξιδεύει στον συναρπαστικό κόσμο των πρώτων Χριστιανών και συναντά ειδικούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη αυτής της σημαντικής ιστορικής περιόδου, ενώ εξερευνά τους θριάμβους και τα δεινά του μακροχρόνιου αγώνα του Χριστιανισμού, ξαναζώντας τις κομβικές στιγμές του στις πραγματικές τοποθεσίες όπου εκτυλίχθηκαν αυτά τα γεγονότα.

22:15 | Ύμνοι Μεγάλης Δευτέρας (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Βυζαντινός χορός «ΕΥΔΡΟΜΟΥΝΤΕΣ» & Γυναικείος Βυζαντινός Χορός “ΕΥ Νεάνιδες” του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος

«Ἀλληλούϊα»

«Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν»

«Τῷ δόγματι, τῷ τυραννικῷ», «Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν»

«Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω»

«Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου»

«Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον»

«Γεύσασθε καὶ ἴδετε»

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

22:30 | Ρέκβιεμ για τη Σμύρνη (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Μαγνητοσκοπημένη συναυλία στο Γεντί Κουλέ, στο πλαίσιο του 3ου Φεστιβάλ Επταπυργίου, παραγωγής ΕΡΤ3 (2022).

Σε παγκόσμια πρώτη, το συμφωνικό έργο, «Ρέκβιεμ για τη Σμύρνη», ανάθεση του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον συνθέτη Γιώργο Εμμανουήλ Λαζαρίδη. Βασίζεται σε αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή «Μυθιστόρημα» του Γιώργου Σεφέρη και σε ρυθμούς και μελωδίες της μικρασιατικής παράδοσης με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων λυρικών. Το έργο ακολουθεί την μορφή του παραδοσιακού θρησκευτικού Ρέκβιεμ, αλλά ουσιαστικά αποτελεί ένα ορατόριο μνήμης το οποίο, περνώντας μέσα από την πικρή γεύση της απώλειας, της νοσταλγίας και την επίγνωσης, αφήνει το δρόμο ανοιχτό στην ελπίδα για ένα φωτεινό μέλλον.

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Μουσική Διεύθυνση: Μιχάλης Οικονόμου

Μικτή Χορωδία Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Μαίρη Κωνσταντινίδου

Πιάνο: Γ.Ε.Λαζαρίδης

Ηλεκτρική κιθάρα: Βαγγέλης Τσοτρίδης

Σοπράνο: Βασιλική Καραγιάννη

Μέτζο: Μαίρη- Έλεν Νέζη

Τενόρος: Γιάννης Χριστόπουλος

Μπάσος: Κώστας Κατσάρας

Αφηγήτρια: Έφη Σταμούλη

Για την ΕΡΤ3:

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Φράστανλης

Μοντάζ: Αναστασία Δασκαλάκη

23:30| Η Σταυροφορία των Παιδιών (The Children’s Crusade)

Σειρά ντοκιμαντέρ 2 ωριαίων επεισοδίων (2020) που θα ολοκληρωθεί τη Μ. Τρίτη.

Η «Σταυροφορία των παιδιών» είναι ένας από τους μεγάλους μύθους του Μεσαίωνα. Το έτος 1212, χιλιάδες παιδιά στην Κεντρική Ευρώπη ξεκίνησαν για την Ιερουσαλήμ. Στόχος τους ήταν να «ελευθερώσουν την Αγία Πόλη από τους Σαρακηνούς», χωρίς όπλα, «μόνο με τη δύναμη της πίστης τους». Το εγχείρημα έληξε σε χάος, και όσοι δεν πέθαναν από την πείνα ή από εξάντληση ενώ διέσχιζαν τις Άλπεις, πουλήθηκαν ως σκλάβοι κατά την άφιξή τους στη Μεσόγειο ή πέθαναν από πυρετό και ασθένειες. Πολύ λίγοι επέστρεψαν στην πατρίδα τους, πόσο μάλλον έφτασαν στην Ιερουσαλήμ. Τι είναι όμως γεγονός και τι μυθοπλασία; Τι πραγματικά συνέβη την άνοιξη του 1212; Τόλμησαν πράγματι τα παιδιά αυτήν την αποστολή αυτοκτονίας μόνα τους; Πώς προέκυψε; Ποιος οργάνωσε την πορεία; Και τι ρόλο έπαιξε η εκκλησία;

Σκηνοθεσία: Martin Papirowski

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 11/04/2023

22:15 | Ύμνοι Μεγάλης Τρίτης (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Βυζαντινός Χορός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

«Κύριε η πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή….» Τροπάριο Κασσιανής

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2023

22:15 | Ύμνοι Μεγάλης Τετάρτης (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ὄτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ

Τμηθείσῃ τμᾶται – Ξενίας Δεσποτικῆς

Μυσταγωγῶν σου, Κύριε, τοὺς μαθητὰς

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

23:30 | Οι 12 Μαθήτριες του Ιησού (Jesus and the Twelve Female Disciples)

Ωριαίο ντοκιμαντέρ παραγωγής ΗΠΑ 2018

Ο Ιησούς είχε δώδεκα μαθήτριες που έπαιξαν εξίσου κρίσιμο ρόλο με τους άνδρες στη γέννηση του Χριστιανισμού. Αυτό είναι το συμπέρασμα των ειδικών της Βίβλου Έλεν Μποντ και Τζόαν Τέιλορ που εξερευνούν αρχαίες σπηλιές και κατακόμβες στο Ισραήλ και στην Ιταλία και αποκρυπτογραφούν αινιγματικά αποσπάσματα στα ευαγγέλια. Τα στοιχεία που βρίσκουν, δείχνουν ότι οι μαθήτριες του Ιησού ήταν απαραίτητες για την αποστολή του: κήρυτταν, θεράπευαν, βάπτιζαν και μάλιστα χρηματοδοτούσαν το κίνημα. Χωρίς τις γυναίκες μαθήτριες ο Χριστιανισμός δεν θα είχε απογειωθεί.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2023

22:15 | Ύμνοι Μεγάλης Πέμπτης (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

ΕΥΦΩΝΟΝ Βυζαντινός Χορός Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας

Άρχοντες λαόν

Έδραμε λέγων ο Ιούδας

Διά Λαζάρου την έγερσιν

Εν τω δείπνω τους μαθητάς

Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια

Μικράν φωνήν

Τον ληστήν αυθημερόν

Δύο και πονηρά εποίησεν

Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου

Κύριε αναβαινοντος σου, εν τω Σταυρώ

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

22:30| Ο Εφραίμ της Αριζόνας (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Βιογραφικό ντοκιμαντέρ, παραγωγής 2020

Για τον γέροντα Εφραίμ το πιο σημαντικό είναι η σωτηρία της ψυχής, η σωτηρία των ανθρώπων και όλη του η ζωή υπήρξε ένας διαρκής πνευματικός αγώνας. Έζησε μια ζωή ασκήσεως και προσευχής από μικρό παιδί στο Βόλο μέχρι τα πρώτα του καλογερικά χρόνια στο Άγιο Όρος, δίπλα στον όσιο Ιωσήφ τον ησυχαστή τον γέροντα του και μεγάλο ασκητή. Εκεί ο πατέρας Εφραίμ έζησε με τη νοερά προσευχή και από την αγιορείτικη πολιτεία πήρε τις διδαχές που μεταφύτεψε στην αμερικανική ήπειρο, απ’ άκρη σ άκρη των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά. Στην αρχή δεκάδες, μετά χιλιάδες και αργότερα εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται και διδάσκονται από τη ζωή και το έργο του Γέροντα Εφραίμ την «τέχνη της σωτηρίας της ψυχής».

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Αφήγηση: Έλενα Μαραγκού, Χάρης Λεοντσίνης

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/04/2023

08:00 | Η Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών & Ο Εσπερινός της Αποκαθήλωσης

Απευθείας μετάδοση από τον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνης, Σχοινούδι, Ίμβρος.

Χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

11:00 | Ο Δρόμος του Μαρτυρίου

Ντοκιμαντέρ παραγωγής ΕΤ-3 2006

Βαδίζοντας το μονοπάτι της θυσίας του Θεανθρώπου, στην έρημο της Ιουδαίας και την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακαλύπτουμε και πάλι τη συγκλονιστική ιστορία για την ιερότητα της πίστης στην αγάπη και την ανατροπή.΄Ένα μοναδικό πνευματικό ταξίδι για τη μαρτυρική πορεία του Χριστού από το΄Ορος των Πειρασμών μέχρι το Γολγοθά.

Σενάριο – σκηνοθεσία : Νίκος Βεζυργιάννης

Οργάνωση παραγωγής : Βασίλης Κατερινόπουλος

16:00 | Ζωγραφίζοντας τους Άγιους Τόπους (Painting The Holy Land)

Ντοκιμαντέρ παραγωγής Μ. Βρετανίας 2018

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων ο Λάχλαν Γκόουντι, κριτής του Big Painting Challenge, ετοιμάζει το καβαλέτο του για να κάνει ένα ταξίδι ζωής. Εν μέρει ταξιδιωτική, εν μέρει πνευματική αναζήτηση, εν μέρει καλλιτεχνική εξερεύνηση, αυτή η μίνι σειρά ντοκιμαντέρ μεταφέρει τον θεατή εικαστικά και συναισθηματικά στους Αγίους Τόπους και στην ιστορία της Βίβλου. Ο Λάχλαν ανέκαθεν αναρωτιόταν πώς θα ήταν να επισκέπτεσαι και να ζωγραφίζεις τις τοποθεσίες όπου έλαβαν χώρα οι Βιβλικές ιστορίες. Στα δύο αυτά επεισόδια, θα εξερευνήσει μόνος του τους Αγίους Τόπους, σκιαγραφώντας και ζωγραφίζοντας τους ανθρώπους και τα τοπία που βλέπει εκεί, κοιτάζοντας εκ νέου τους ιερούς τόπους και τους πολυσύχναστους δρόμους, μέσα από τα μάτια ενός καλλιτέχνη.

19:00 | Η Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου

Απευθείας μετάδοση από τον Ι.Ν. Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου, Αγρίδια, Ίμβρος. Χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.

22:30 | Ο Θεόδωρος Κουρεντζής διευθύνει το Ρέκβιεμ του Βέρντι (Currentzis Conducts Verdi: Messa Da Requiem) (Α΄ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Συναυλία κλασικής μουσικής παραγωγής 2019

Το Ρέκβιεμ του Βέρντι, ένα υποβλητικό και ρηξικέλευθο έργο, ακούγεται στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στο Μιλάνο, εκεί όπου έκανε πρεμιέρα τον 19ο αιώνα. Στο έργο, που γράφτηκε ως φόρος τιμής στον συγγραφέα και αγωνιστή για την Ιταλική Ενοποίηση Αλεσάντρο Μαντσόνι, ο Βέρντι περιγράφει τον υπαρξιακό τρόμο του ανθρώπου μπροστά στο θάνατο. Μια ιστορική μουσική παράσταση, που αποτελεί μια κατανυκτική και συναρπαστική εμπειρία, υπό τη διεύθυνση του μοναδικού Θεοδώρου Κουρεντζή, φημισμένου για την τόλμη και τους νεωτερισμούς του.

Ορχήστρα και Χορωδία: MusicAeterna

Διευθυντής Ορχήστρας και Χορωδίας: Θεόδωρος Κουρεντζής

00:00 | Ύμνοι Μεγάλης Παρασκευής (A’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)

Βυζαντινός χορός ΗΔΥΜΕΛΟΝ

«Σε το αναβαλλόμενον το φως»

Εγκώμια : επιλογές εγκωμίων 3 στάσεις

Ευλογητάρια

Σκηνοθεσία: Τηλέμαχος Κοεμτζόπουλος

00:15| Ο Bartabas στο Φεστιβάλ του Σάλτσμπουργκ 2017: Ρέκβιεμ του Μότσαρτ (Bartabas in Salzburg 2017 – Mozart Requiem)

Συναυλία κλασσικής μουσικής παραγωγής 2017

Το απόλυτο γεγονός της εβδομάδας Μότσαρτ στο Σάλτσμπουργκ: Στον διάσημο χώρο Felsenreitschule, ο Γάλλος καλλιτέχνης ιππασίας και θεατρική ιδιοφυΐα Bartabas παρουσιάζει το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ.

Άλογα και οι αναβάτες από τη φοβερή Académie Équestre de Versailles ενώνουν δυνάμεις με την χορωδία Salzburger Bachchor, την ορχήστρα Musiciens du Louvre, υπό την καθοδήγηση του Mark Minkowski, μαζί με τέσσερις εξαιρετικούς σολίστες (Genie Kühmeier, Elisabeth Kulman, Julien Behr και Charles Dekeyser) για να τοποθετήσουν το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, σε ένα νέο θεατρικό πλαίσιο. Ο Bartabas και οι ιππείς του δημιούργησαν μια παραγωγή που είναι μια συγκλονιστική σύνθεση των τεχνών, πολύ μεγαλύτερη από μια σπουδαία χορογραφία.