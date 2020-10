Η Ραχήλ Μακρή μιλά για τη συμμετοχή της στο J2Us και τα παρατράγουδα με Τσίπρα και Κωντσταντοπούλου (video)

Η Ραχήλ Μακρή είναι από τα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής που έχουν απασχολήσει πολύ τόσο με τις πράξεις και τις θέσεις τους όσο και με τις δηλώσεις τους… για πολλούς και πολλά…!Σύντομα λοιπόν θα βρεθεί να κρατά μικρόφωνο αλλά όχι για να μιλήσει πολιτικά, αφού θα συμμετέχει, θα διαγωνιστεί στο Just The Two Of Us που θα κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, στο OPEN.

Και είναι σίγουρο πως ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τη Ραχήλ Μακρή στον καινούργιο κύκλο του show του OPEN αφού το… ομολόγησε κι η ίδια στον Κώστα Χαρδαβέλα. Καλεσμένη του γνωστού δημοσιογράφου στην εκπομπή του στον Blue Sky «Στην Αρένα της Ζωής» που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 23:30, η Ραχήλ Μακρή αποκάλυψε πως «Μου έγινε μία πρόταση. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Γίνεται και στο εξωτερικό. Έχει παίξει κι εδώ στην Ελλάδα. Δέχτηκα λοιπόν με μεγάλη χαρά να είμαι στο Just The Two Of Us».

Έτσι λοιπόν η Ραχήλ Μακρή δήλωσε επίσημα πως θα συμμετέχει στο Just The Two Of Us και θα τραγουδά, αλλά στην ίδια συνέντευξή της στον Κώστα Χαρδαβέλα αναφέρθηκε και σε… παρατράγουδα όπως για το πώς νιώθει τώρα, για τον Αλέξη Τσίπρα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και πώς έφτασαν στο πολιτικό «διαζύγιο» .

Στη συνέντευξη χείμαρρο που παραχώρησε στην εκπομπή του Blue Sky η Ραχήλ Μακρή ήταν αποκαλυπτική και για το πώς μπήκε στην πολιτική αλλά και για τα γεγονότα όταν είχε κλείσει η ΕΡΤ, σχετικά με το περιστατικό που ανέβηκε στα κάγκελα. Ωστόσο μεταξύ άλλων είπε πως το κυριότερο είναι ότι νιώθει καλά με όσα έχει κάνει γιατί ο κόσμος της δείχνει την αγάπη του, σε αντίθεση με άλλους… που ντρέπονται!