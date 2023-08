ΝΤΙΝ Πότε καταλαβαίνεις ότι είναι τηλε-καλοκαίρι; Όταν το Ρετιρέ και οι βιντεοκασέτες των 90’s παίρνουν θέση στα προγράμματα των καναλιών της ελληνικής τηλεόρασης.

Και πότε ξεκινά να… μυρίζει φθινόπωρο; Όταν ο Γιώργος Αυτιάς «κόβει την κορδέλα», ξεκινώντας την Καλημέρα του στον ΣΚΑΪ που επίσημα ανακοίνωσε ότι «Μετά την ολοκλήρωση μίας ακόμα επιτυχημένης σεζόν κατά την οποία παρέμεινε στην κορυφή της τηλεθέασης στο γενικό σύνολο του κοινού με μέσο όρο 19,9%, ο Γιώργος Αυτιάς, ξεκινά για 12η χρονιά πρώτος την Καλημέρα, το Σάββατο 19 Αυγούστου», δίνοντας ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε σαββατοκύριακο. Βέβαια έχω απορία πώς θα «μυρίσει φθινόπωρο» την επόμενη σεζόν… αλλά είναι πολύ νωρίς για ανακοινώσεις. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στον ΣΚΑΪ πάντως δεν βιάζονται να κόψουν την κορδέλα και στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Όπως έχω αναφέρει πολλές φορές, το κανάλι του Φαλήρου απέχει από τη συμφωνία των υπολοίπων καναλιών (ALPHA, ANT1, MEGA, STAR) για κοινή έναρξη των προγραμμάτων τους, κυρίως στο prime time, οπότε όλοι εκτιμούν πως ο ΣΚΑΪ θα ξεκινήσει τα προγράμματά του νωρίτερα, όπως έκανε και πέρυσι με σκοπό να τους πιάσει… στο καλοκαίρι!

Φαίνεται όμως πως λόγω της μικρής διαφημιστικής πίτας η απόφαση του ΣΚΑΪ είναι να πάνε… κοντά με τους υπόλοιπους. Ενδεικτικό είναι ότι ο Γιώργος Λιανός με τους παίκτες του «I’ M A CELEBRITY… get me out of here» θα αναχωρήσουν για Άγιο Δομίνικο γύρω στις 10 Σεπτέμβρη, οπότε δύσκολο να παραδώσουν επεισόδιο του ριάλιτι πριν τις 25 του ερχόμενου μήνα.

Βέβαια δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Ατζούν θα κληθεί να βάλει πολύ… ευρώ-λάδι στη μηχανή, αφού ήδη λέγεται πως η εταιρεία παραγωγής του έχει προτείνει υψηλά ποσά στους celebrities που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Προς το παρόν κανείς δεν έχει κλείσει οριστικά και ποιοι θα πάρουν το εισιτήριο για το ριάλιτι επιβίωσης θα αποφασιστεί έως το τέλος του μήνα. Έως τότε θα αποφασιστεί και το «ταίρι» του Λιανού καθώς η… συμφωνία με τον Θάνο Λαμπρόπουλο που κυκλοφόρησε δεν…!

Στα «δεν»… για να μην αρχίζει να παίζει σε… σενάρια τηλεοπτικής φαντασίας περιλαμβάνεται και το όνομα του Τριαντάφυλλου που –για να μην ξεχνιόμαστε!- έχει… αναβαθμιστεί σε παρουσιαστή. Βέβαια προχθές που απουσίαζε από την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του ΟΡΕΝ η Μαριάντα Πιερίδη είπε πως «Θα είναι αύριο εδώ κοντά μας, γιατί σήμερα εργάζεται»!!! Τελικά για κάποιους η τηλεόραση είναι… πάρεργο. Εντάξει… μπορεί να έχουν το γνώθι σαυτόν, κάτι που δεν είναι κακό… για τον τηλεθεατή! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του ΟΡΕΝ θα καλησπερίζει επίσημα η Εύα Αντωνοπούλου, αφού ο σταθμός ανακοίνωσε πως «θα αναλάβει την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων». Εκεί που το κανάλι της Παιανίας κρατά… σιγή ιχθύος είναι τι θα κάνει με τις αθλητικές εκπομπές του. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι πριν από λίγες ημέρες «ολοκληρώθηκε η συνεργασία» (για να πω… κομψά το «απολύθηκαν»!) δύο δημοσιογράφοι από το αθλητικό τμήμα και ανεπίσημα στο εσωτερικό του σταθμού έχει ανακοινωθεί πως «ΟΡΕΝ Sports» και «Total Football» δεν θα… παίξουν μπάλα τη φετινή σεζόν.

Είδηση που σίγουρα δεν θα ευχαριστήσει τους οπαδούς αθλητικού ομίλου που δικαιολογημένα εκτιμάται ότι θα αποχωρήσουν από τις κερκίδες του σταθμού. Βέβαια στο παρασκήνιο λέγεται πως έγινε (ξανά!) προσέγγιση σε ανώτατο… πολύ ανώτατο… πάρα πολύ ανώτατο… πάρα πάρα πολύ ανώτατο στέλεχος αθλητικής ένωσης για μεταβίβαση μεγάλου πακέτου των μετοχών του ΟΡΕΝ έχοντας μειώσει κατά πολύ την προηγούμενη, πριν λίγους μήνες οικονομική απαίτηση.

Δεν θα πω περισσότερα… μην πάρουν φωτιά οι κερκίδες των φιλάθλων που δεν θέλουν και πολύ…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πάμε όμως, στο… επίσημο κουίζ που έχει να κάνει επίσης με οικονομικά… και είναι ευκολάκι. Στη κόντρα που έχει πάρει φωτιά στο παρασκήνιο η μία πλευρά, αυτή που θέλει… «διαζύγιο», απέδειξε με αριθμούς ότι ο «γάμος» στοίχισε κάπου στα επτά μυριάκια, αλλά τα «δώρα» που εισέπραξε δεν έφτασαν ούτε το ένα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γι’ αυτό και επιμένουν στο να… φύγει, αλλά η άλλη πλευρά… δικαιολογημένα… έχει στυλώσει τα… συμβόλαια! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ