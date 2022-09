ΝΤΙΝ Πρεμιέρες, πολλές πρεμιέρες από την ερχόμενη Δευτέρα. Κι ακόμα περισσότερες ελπίδες για τους συντελεστές που θα πάρουν θέση μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Βέβαια μεγαλύτερο είναι το άγχος, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές, η φετινή σεζόν θα είναι πολύ σκληρή και ανταγωνιστική. Η μάχη για την τηλεθέαση θα ξεκινά από πολύ νωρίς το πρωί και θα τελειώσει… αρχές Ιουλίου. Δυστυχώς όμως, χωρίς να χρειάζεται να έχει κάποιος τις ικανότητες του μάντη Κάλχα, κάποιοι θα μείνουν στα μέσα της διαδρομής. Και λέω «δυστυχώς» γιατί το να μην κερδίζει κάποιο πρόγραμμα στη μάχη της τηλεθέασης δεν σημαίνει ότι είναι και για κόψιμο. Το «δυστυχώς» όμως, θα ταιριάζει σε αντίθετες περιπτώσεις, όταν πολλοί τηλεθεατές επιλέγουν προγράμματα που θα έπρεπε να μην είχαν δει ποτέ τον… αέρα. Αλλά, άγνωσται, πολλές φορές, αι βουλαί των τηλεθεατών…! (Καλή επιτυχία, σε όλους!) ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Άλλες… βουλές είχαν κάποιοι τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά τελικά αποφάσισαν να τηρήσουν τη συμφωνία με τους υπόλοιπους για το πότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα στο prime time. Εδώ πήραν «φωτιά» τα στούντιο για να ετοιμάσουν επεισόδια και τα μεγάλα όπλα θα βγουν στις 19 Σεπτεμβρίου; Μην απορείτε. Ο λόγος είναι μία λέξη: Ευρωμπάσκετ! Διορθώνω! Δύο λέξεις: Ευρωμπάσκετ και Αντετοκούμπο! Για αυτό και όταν ολοκληρωθεί η αθλητική διοργάνωση, ελπίζοντας ότι η εθνική μας και με πρωταγωνιστές τους Αντετοκούμπο φέρουν το «τιμημένο» θα ξεκινήσουν τις σειρές τους. Αλλιώς θα έτρωγαν κάνα… τρίποντο από την ΕΡΤ που θα μεταδίδει τους αγώνες! (Καλή επιτυχία, Ελλάδα!) ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μιλώντας όμως, για την ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο περιμέναμε να πάει ο Τζώνης Καλημέρης, στη Barking Well Media βρέθηκε, όπου ανακοινώθηκε ότι «θα συμβάλλει καθοριστικά στην περαιτέρω δυναμική πορεία ανάπτυξης της εταιρείας παραγωγής και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.». Πάντως, να πω ότι θα είχε ενδιαφέρον αν το «διακεκριμένο στέλεχος στον χώρο των media με πολυετή προϋπηρεσία σε επιτελικές θέσεις στους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα» βρεθεί και στην κριτική επιτροπή του «Just The 2 Of Us»… και κρίνει άνετα… με τη «μεγάλη εμπειρία του»… τους πάντες! Να, την… έριξα τη «βομβίτσα» και θα αρχίσουν τώρα κάποιοι να… ανησυχούν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για έντονη ανησυχία που επικρατεί σε τηλεοπτικό κανάλι το σημερινό κουίζ καθώς το «μεγάλο κεφάλι» έκοψε ξαφνικά πολλά από τα χρήματα που είχε πει ότι θα δοθούν έως το τέλος του χρόνου για το πρόγραμμα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Η μεγαλύτερη ανησυχία όμως, είναι μήπως οι περικοπές αγγίξουν και προγραμματισμό της καινούργιας χρονιάς, όπου θα γίνει… σφαγή για το τι να κόψουν και… ποιους να αφήσουν! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ