ΝΤΙΝ Αισιόδοξο μήνυμα από τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των καλλιτεχνών για το ζήτημα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ωστόσο αναμένοντας έμπρακτα την κατοχύρωση των αιτημάτων τους, όπως τη νομοθετική ρύθμιση για τα ζητήματα που έχουν θέσει, οι συλλογικοί φορείς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα πραγματοποιήσουν 24ωρη απεργία μεθαύριο, την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου. Εκτός από τα θέατρα, οι απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν δημιουργήσει προβλήματα και σε τηλεοπτικούς σταθμούς αφού αρκετές παραγωγές μυθοπλασίας έχουν μείνει πίσω στην παράδοση επεισοδίων. Παράλληλα, όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενη «Καμπάνα» κάποια κανάλια θέλουν να κάνουν… κρυφά μεταξύ τους συμφωνία για «να πέσουν οι τιμές», το κόστος των επεισοδίων. Και δικαιολογημένα εκτιμάται ότι το «μαχαίρι» θα πέσει πρώτα στις αμοιβές συντελεστών… και δη των ηθοποιών! Και μετά αναρωτιούνται γιατί κάποιοι αναζητούν την… οικονομική τους στήριξη στον Άγιο Δομίνικο και στα ριάλιτι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Εντάξει… δεν τα σπάει στο κοντέρ τηλεθέασης το ριάλιτι επιβίωσης, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι το «χτίζουν» πιο προσεχτικά…. ιντριγκαδόρικα από πέρυσι. Έτσι παραμένει το βασικό όπλο του ΣΚΑΪ στη μάχη της τηλεθέασης κι ας μην είναι στις αρένες μάχης ο Τριαντάφυλλος που έλεγαν ότι θα έφερνε 60% τηλεθέαση. Μιας και τον… θυμήθηκα… να το πω κι αυτό: ο τραγουδιστής είπε «όχι» στο Survivor, αλλά θα ανέβει στη σκηνή του Just the 2 of us. Μην σας κάνει έκπληξη… και έρθει ξαφνικό στα αυτάκια σας μεθαύριο, το Σάββατο, που το show επιστρέφει στη συχνότητα του ALPHA όταν ακούσετε ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους και τον Ντάφυ να… άδει, έχοντας δίπλα του τη Φελίσια Τσαλαπάτη που επίσης έχει βρεθεί στις αρένες μάχης του ριάλιτι επιβίωσης. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Την… επιβίωση της εκπομπής που έστηναν με παρουσιάστρια τη Βίκυ Χατζηβασιλείου παλεύουν στον ΑΝΤ1. Το ερώτημα είναι ποιος… ποια… θα βρεθεί στο «τιμόνι» της κοινωνικής εκπομπής που επιθυμούν να προβάλλεται τα σαββατοκύριακα. Τουλάχιστον η ιατρική, η αλά ελληνικά «Dr Oz» με τη Σοφία Αλιμπέρτη φαίνεται να προχωρά στο κανάλι του Αμαρουσίου με σκοπό να κάνει πρεμιέρα τον επόμενο μήνα. Αυτό με τα «ιατρικά» φαίνεται ότι ξύπνησε την όρεξη κάποιων στελεχών άλλου καναλιού που μελετά… κρυφά να βγάλει κι αυτό παρόμοια εκπομπή…! Το κάνω περίπου ως κουίζ… γιατί είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο… αλλά δεν θα μου κάνει έκπληξη αν βγει κι αυτή μέσα στην τρέχουσα σεζόν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλά ας πω και το… επίσημο κουίζ: συντελεστής εκπομπής θα ενημερωθεί τις επόμενες… ώρες πως θα απομακρυνθεί από τη θέση του… με εντολή άνωθεν, μπας και ηρεμήσουν οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει σε συνεργάτες του που βρίσκονται στην προετοιμασία… αλλά και την παρουσίαση. Μπορεί να ακούγεται σκληρό να χάνει κάποιος τη δουλειά του, αλλά τους τελευταίους μήνες αρκετοί έχουν χάσει τον ύπνο τους από τη συμπεριφορά του. Άλλωστε, όπως ανέφερα, πρόκειται για «απομάκρυνση» από τα έως τώρα καθήκοντά του και όχι για απόλυση. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το ερώτημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αν αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας… ή το συγκεκριμένο πρόσωπο θα αρχίσει να κατηγορεί τους συνεργάτες του… για μία ακόμα φορά! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ