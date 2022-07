ΝΤΙΝ Αλλαγές της τελευταίας στιγμής και αναθεωρήσεις προγραμματισμού για την έναρξη της νέας σεζόν, δίνοντας πλέον βάση και σε ό,τι ετοιμάζουν οι απέναντι.

Πάντως η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ καναλιών για την έναρξη πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών και αυτών στο prime time φαίνεται να έχει ήδη… σπάσει, με κάποιους να ετοιμάζονται κρυφά να κάνουν πρεμιέρα την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, είτε ακόμα και μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή! Το στοίχημα που παίζει είναι ποιος θα τη σπάσει πρώτος και τι… καρπούς θα έχει. Εννοείται ότι η συμφωνία δεν έχει σχέση με τις ενημερωτικές εκπομπές αφού όπως φαίνεται πολλοί των ειδησεογραφικών εκπομπών θα καλησπερίσουν τους τηλεθεατές ενώ είναι… παχιές οι μύγες. Και μετά θα έρθουν… οι stars! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πολλή κουβέντα γίνεται για το τι θα γίνει με το Survivor και ποιοι θα συμμετέχουν στο All Star που λέγεται ότι θα είναι την επόμενη σεζόν το ριάλιτι επιβίωσης. Πάντως κάποιοι από τους διαγωνιζόμενους που ήταν ενδιαφέροντες αθλητικά έχουν δηλώσει πως ούτε απέξω δεν περνούν από τον Άγιο Δομίνικο. Ανάμεσα σε αυτούς που δεν φαίνεται να συμμετέχουν είναι κι ο Γιώργος Αγγελόπουλος που έχει στρέψει αλλού το ενδιαφέρον του και μπορεί να τον δούμε να ξεδιπλώνει… κάποιο άλλο ταλέντο του. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ερωτηματικά και για τους διαγωνιζόμενους στο Just The Two Of Us, καθώς στο τραπέζι έχει πέσει η πρόταση να γίνει και εκεί… all stars, δηλαδή με πρόσωπα που έχουν περάσει σε προηγούμενους κύκλους του show και έκαναν… αισθητή την παρουσία τους στο πεντάγραμμο, αλλά όχι απαραίτητα με την καλή έννοια. Πάντως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιο πρόσωπο θα καθίσει στην κριτική επιτροπή, στη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου που πλέον ανήκει στο δυναμικό του ΣΚΑΪ. Ανάμεσα στα ονόματα που κυκλοφορούν είναι και του Σάκη Ρουβά, αλλά… εκτιμάται… ότι δύσκολα θα αφήσει το μονταρισμένο show, το Voice και να πρέπει να μιλά σε live. Πάντως είτε με παλαιούς, είτε με νέους… είτε μιξ, το J2Us προγραμματίζεται να βγει στον αέρα του ALPHA, γύρω στο τέλος Σεπτέμβρη. Εντάξει, αν άφηναν τον Νίκο Κοκλώνη μπορεί και να καλησπέριζε τους τηλεθεατές με το… αυγουστιάτικο φεγγάρι για μπακράουντ! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το (κακό) παρελθόν… επαναλαμβάνεται, όπως αποδεικνύει το σημερινό κουίζ! Στέλεχος τηλεοπτικού σταθμού είπε ένα… ψεματάκι, πως νόσησε από κορονοϊό ώστε να παρατείνει το ριλάξ του σαββατοκύριακου, ενώ άλλοι πνίγονταν στη δουλειά. Τελικά όμως, ο… προστατευόμενός του το είπε όχι μόνο… πολύ υψηλά… αλλά πάρα πολύ υψηλά και τώρα, χωρίς να το γνωρίζει, ο αξιωματούχος ελέγχεται… από πολλές πλευρές. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Θα έπρεπε όμως κι αυτός να έχει ελέγξει και μάθει πως το… καρφί έχει αποδείξει… τουλάχιστον δύο φορές πως «ουδείς αχαριστότερος του ευεργετηθέντος»… ώστε να μην κινδυνεύει να βρεθεί στην ίδια θέση με τους προηγούμενους… ευεργέτες! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ