ΝΤΙΝ Γέμισαν τα σόσιαλ με φωτογραφίες και βίντεο «ευτυχισμένων τηλεοπτικών ομάδων» που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στις δουλειές τους. Με το καλό… και με την ευχή προς όλους… μετά το τέλος της σεζόν (να μπορούν έστω!) να ανεβάσουν παρόμοιες «χαρούμενες» αναρτήσεις.

Άλλωστε τα… δάκρυα που θα λάβουν χώρα εντός κλειστών γραφείων δεν είναι προς… σοσιαλοποίηση! Υπομονή «τηλε-αδέλφια», σεζόν είναι και θα βγει… και (ελπίζω) ας επικρατήσει ψυχραιμία κι αξιοπρέπεια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Θα βγει τελικά από το ΟΡΕΝ ο Έρωτας Φυγάς. Το θρίλερ που παίζεται τους τελευταίους μήνες στο παρασκήνιο για το πού θα πάει η καθημερινή σειρά φαίνεται (το τονίζω: φαίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια στο κανάλι της Παιανίας δεν μας έχουν συνηθίσει να… τηρούν πολλά από όσα προγραμματίζουν!) πως έλαβε τέλος. Στην τελευταία… επαναλαμβάνω: στην τελευταία… συνάντηση με την εταιρεία παραγωγής, ειπώθηκε ότι θα τηρηθεί το εδώ και μήνες υπογεγραμμένο συμβόλαιο και ο Έρωτας Φυγάς θα επιστρέψει στον αέρα του ΟΡΕΝ μέσα στον Σεπτέμβριο. Βέβαια, ίσως υπάρξει κάποια αλλαγή και… πετάξουν τα τρέιλερ των συντελεστών που έλεγαν ότι «τα λέμε λίγο πριν από τις 6» γιατί σχεδιάζουν η σειρά να μεταδίδεται άλλη ώρα! Αυτό που με… ανησυχεί, είναι ότι αν τους πετύχει η μετακόμιση μπορεί να υπάρξουν παρεμβάσεις… κι όχι από το κτίριο της Παιανίας. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται το κτίριο που θα φιλοξενήσει τους διαγωνιζόμενους του Fame Story, ενώ παράλληλα προχωρούν και τα κάστινγκ. Στη δεύτερη όμως, περίπτωση υπάρχει ανησυχία για τα… υλικά, καθώς μαθαίνω ότι υπάρχουν κάποιες «καλές περιπτώσεις» σε θέμα ριάλιτι… αλλά όχι στη σχέση τους με το πεντάγραμμο!

Και πες… γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε τον «αισιόδοξο αέρα» στελεχών του STAR… πως τα μαγνητοσκοπημένα επεισόδια καταφέρνουν να «επιβιώσουν» με αξιοπρεπή νούμερα στη σκληρή μάχη της τηλεθέασης. Αν δεν έχεις όμως, καλές φωνές… δύσκολο να βγει το live όπου πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της «βίβλου» και να μην γίνει… Just The Fame Of Us.

Η ξένη εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του τάλεντ σόου είναι ιδιαίτερα αυστηρή και έχει.. φιλικά πάντα, επισημάνει πως πρέπει «να μένουν εντός κόνσεπτ»! Πάντως, έως τώρα… γιατί ακόμα δεν έχουν πέσει οι υπογραφές… στην πρεμιέρα ο Νίκος Κοκλώνης εκτός από τους διαγωνιζόμενους αναμένεται να υποδεχτεί και τους Αντώνη Ρέμο, Ελένη Φουρέιρα, Light και Γιώργο Αρσενάκο που θα είναι στην κριτική επιτροπή και σίγουρα δεν θέλουν να δώσουν τροφή για… παρατράγουδα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τα «παρατράγουδα» αλλά σε πολύ πιο… λάιτ εκδοχή, με προβλήματα «ανθρώπων της διπλανής πόρτας» έπεσε στο τραπέζι του ΟΡΕΝ (να, πεταχτήκαμε ξανά στο κανάλι της Παιανίας, αλλά έχει πολύ… τηλε-ψωμί!) για να παρουσιάσει η Αννίτα Πάνια.

Βέβαια η ιδέα έπεσε… αλλά ευτυχώς, πετάχτηκε εκτός τραπεζιού, καθώς φαίνεται ότι κι η ίδια η παρουσιάστρια θέλει να μην γυρίσει σε εκείνη την… εποχή. Η αλήθεια είναι ότι η Αννίτα είναι από τα πιο… σπινθηροβόλα πνεύματα που θα μπορούσε να κάνει πολλά… αν η ίδια δεν απαξιώνει την τηλεοπτική δύναμή της και αποφασίσει να φύγει και από τα… κλισέ της ευκολίας της.

Κανείς δεν είπε ότι «η τηλεόραση είναι εύκολη υπόθεση» και όσοι έχουν αφεθεί στις ευκολίες τους έχουν περάσει στα βιβλία της τηλε-ιστορίας και σε σελίδες που … προσπερνάς εύκολα για να μην χάνεις το χρόνο σου. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αφιερώστε χρόνο την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου και κάντε ένα δώρο (σωστά η λέξη είναι άνευ εισαγωγικών!) στον εαυτό σας. Στις 22:00 συντονιστείτε στο Τρίτο Πρόγραμμα 90,9 της ΕΡΤ, όπου στο πλαίσιο της εκπομπής «Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο» θα μεταδοθεί το έργο του Λονδρέζου θεατρικού συγγραφέα John Hartley Manners «Πεγκ, καρδούλα μου» με την Έλλη Λαμπέτη. Την ίδια μέρα συμπληρώνονται 30 χρόνια από το θάνατο της αξέχαστης ηθοποιού και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ τιμά τη μνήμη της με μία από τις μεγάλες της επιτυχίες. Η ηχογράφηση είχε μεταδοθεί πρώτη φορά από την εκπομπή «Το θέατρο της Τετάρτης» στο Ε.Ι.Ρ. τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς και συμπρωταγωνιστής της Έλλης Λαμπέτη είναι ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Ακούγοντας την ηχογραφημένη παράσταση θα καταλάβετε γιατί δεν έβαλα το δώρο σε εισαγωγικά…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Νέα… εισαγωγή στο τηλεοπτικό τοπίο το θέμα του σημερινού κουίζ που προκάλεσε άγρια «θύελλα» εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών. Το «άι γουόνα μπι μπροστά από τις κάμερες» πρόσωπο δέχτηκε… πυρά από έμπειρο «μπι μπροστά από τις κάμερες» πρόσωπο που με τη μορφή αστείων (βεβαίως, βεβαίως!) το έβγαλε πολύ ανίκανο και μπι… για να μπει σε εκπομπή. ΝΤΑΝ

ΝΤΑΝ Είπαμε: πολλοί μπαίνουν στην τηλεόραση… αλλά όπως έλεγε κι η αείμνηστη Έλλη Λαμπέτη, «το μέσον (γνωριμίες, λαϊκιστί βύσμα) σε πηγαίνει μέχρι τη κουίντα»! Το να παραμείνεις στη… σκηνή είναι το δύσκολο…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ