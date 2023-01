ΝΤΙΝ «Λοιπόν σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μία ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε…!» Η ατάκα που έγραψε πριν από 62 χρόνια ο Γιάννης Δαλιανίδης και είπε μοναδικά ο Ντίνος Ηλιόπουλος αντικατοπτρίζει πολλά που συμβαίνουν στο σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο. Ο «Ατσίδας» του 1961 έγινε ταινία και το τηλεοπτικό τοπίο του 2023 έχει γεμίσει… ατσίδες που προσπαθούν να γίνουν είδηση, βάιραλ κατά τα λεγόμενα της εποχής, με όποιον τρόπο.

Τύφλα να έχουν οι ινφλουένσερς που παλεύουν, αγωνίζονται και ιδροκοπούν για μία καλή σέλφι! Και κάθεται … πχ… ο Γιώργος Λιάγκας που άντε να ιδρώνει από τους προβολείς, αλλά αρχίζει τις –πάντα!- μπρουτάλ τοποθετήσεις του… και τσουπ γίνεται τίτλος. Κι απέναντι στο ριάλιτι Λιάγκα οι ριάλιτι διαφωνίες στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, μία με το ακουστικό, μία μεταξύ συνεργατών… και να, τσουπ οι τίτλοι! Κι έχεις τη Φαίη Σκορδά να ασχολείται με το ριάλιτι στον Άγιο Δομίνικο, όταν το καλό, το γνήσιο, το «τίμιο» ριάλιτι συμβαίνει μπροστά στις κάμερες σε κάποιο στούντιο…! Στη ριαλιτο-τηλεόραση της σύγχρονης εποχής δεν χρειάζεται να «ιδρώσεις τη φανέλα» για τα νούμερα. Σκίσε απλά του διπλανού σου…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Δεν φαίνεται να… σκίζονται οι τηλεθεατές για να παρακολουθήσουν την επιστροφή του «My style rocks». Μετά από δύο ημέρες προβολής το ραβασάκι από τη Nielsen ήταν πραγματικά λυπητερή, αφού το κόστος του δεν το λες και από τα πιο οικονομικά. Βέβαια το «πακέτο» με την τούρκικη εταιρεία παραγωγής, την Acun Medya, δεν είναι μόνο για το ριάλιτι μόδας, αλλά και το ριάλιτι επιβίωσης, το Survivor, αλλά και αυτό που θα έρθει στις αρχές της νέας σεζόν, το «I am a celebrity. Get me out of here». Πάντως μαθαίνω ότι κάποιοι στον ΣΚΑΪ άρχισαν ήδη τη μουρμούρα και αν το Style δεν ροκάρει και συνεχίσει να κάνει τόσο χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης θα πρέπει να επανεξετάσουν τη γενικότερη… συμφωνία. Στη θέση τους πάντως θα έκανα ένα τρισάγιο, αγιασμό… στο πλατό. Το είπα… και αμαρτία ουκ έχω…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τι αμαρτίες πληρώνουν εκεί στο ΟΡΕΝ ήθελα να ήξερα που ούτε η Πόπη Τσαπανίδου δεν τους κάθισε, επιλέγοντας να κατέβει στην «πολιτική αρένα», παρά τα όσα υποστήριζε, ως «απελθέτω απ’ εμού» την ενασχόληση με την πολιτική! Τελικά είναι γλυκό το ποτό… της πολιτικής, ιδιαίτερα όταν τα μιστά των εθνοπατέρων παραμένουν σε υψηλά νούμερα. Πάντως, για να επιστρέψω στο κανάλι της Παιανίας, αναζητείται ακόμα το πρόσωπο που θα αντικαταστήσει την αποχωρήσασα… και ιδιαίτερα στην προεκλογική περίοδο θα πρέπει να σηκώσει το βάρος των απαιτήσεων που έχουν οι ανώτατοι… αλλά πολύ ανώτατοι αξιωματούχοι του! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με αξιωματούχο τηλεοπτικού σταθμού το σημερινό κουίζ που όλο και πιο έντονα ακούγεται ότι «μαζεύει» τα πράγματά του, επειδή έχει πολλές φορές διαφωνήσει με τους «πιο πάνω» και όχι για να ασχοληθεί και αυτός με την πολιτική! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια φαίνεται να έχει κάνει… πολιτική συμφωνία με απέναντι, οπότε μάλλον δεν θα μείνει εκτός τηλεοπτικού στίβου. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ