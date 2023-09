ΝΤΙΝ Άρχισαν τα όργανα σε εκπομπές, αλλά όχι με σκοπό να σας σηκώσουν από τη θέση σας, όπως λέει ο στίχος του λαϊκού τραγουδιού. Αντίθετα σκοπός τους είναι να σας… καθηλώσουν ώστε να μείνετε μακριά από το τηλεκοντρόλ σας και να μην κάνετε ζάπινγκ, μπας και σηκωθούν οι πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Σε αυτές τις περιπτώσεις… στρατηγικής δεν θα βγάλουν μόνο «γιαγιάδες», αλλά και τους μπατζανάκηδες των κουνιάδων κάποιου γείτονα. Πριν από αρκετά χρόνια είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτικά παράθυρα ο «τριτοξάδελφος του Γκλέτσου» (έτσι ήταν το σούπερ της «ιδιότητάς» του) που… αποκάλυπτε τι είχε συμβεί στο γάμο του ηθοποιού. Τώρα από την εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 μαθαίνουμε από «γιαγιάδες» (προσοχή: όχι «τη γιαγιά», αλλά «από γιαγιά») τι ψήφισε ο εγγονός της, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος λέει ότι δεν την έχει δει ποτέ στη ζωή του, αλλά η γιαγιά… ξέρει! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από την άλλη η Χρυσούλα Διαβάτη δεν ξέρει (ούτε!) τον Στέφανο Κασσελάκη, αφού κάνοντας το τηλεοπτικό διάβα της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» της Κατερίνας Καινούργιου στον ALPHA ξεκίνησε λέγοντας πως «ούτε τον κύριο Κασσελάκη ξέρω, πρώτη φορά ακούω το όνομά του», αλλά αργότερα τόνισε πως «δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας στο σπίτι του και στο κρεβάτι του. Με πιάνει αηδία»! Επειδή εμένα με πιάνει… απορία (για να το θέσω κομψά!) να σημειώσω πως «άλλο τι κάνει κάποιος στο κρεβάτι του» και άλλο ποια είναι η κοινωνική του ζωή. Τα της… κρεβατοκάμαρας μπορούν να τα φανταστούν όσοι επιθυμούν… ακόμα και όταν πχ κάποιος άνδρας πολιτικός κάνει δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγο ή τη σύντροφό του.

Αλλά φαίνεται πως η «κρεβατοκάμαρα» και η «κλειδαρότρυπα» ανοίγει –κυρίως!- όταν είναι να αναφερθούμε σε ομόφυλα ζευγάρια, καθιστώντας όμως, δικό μας «πρόβλημα» και όχι δικό τους που δεν έχουν τίποτα να ντραπούν και να κρύψουν. Αυτά και πάμε παρακάτω πριν βγει σε κάνα τηλεπαράθυρο η πεθερά της νύφης του μανάβη της (πολύ καλής) ηθοποιού, κυρίας Διαβάτη και αρχίσει τις δηλώσεις! Όλα να τα περιμένετε πια…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περιμένω να δω τον Ηλία Βρεττό που τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 17:45, θα κάνει πρεμιέρα στο «τιμόνι» του «Μεγάλου Παζαριού». Προς το παρόν ο ALPHA μας ενημέρωσε για «5+1 πράγματα που δεν ήξερες για τον παρουσιαστή Ηλία Βρεττό» αναφέροντας μεταξύ των… αγνώστων στοιχείων του πως ««Ο γάμος μας με την Αναστασία ήταν η πιο όμορφη, ανέμελη και ξέφρενη νύχτα της ζωής μου. Ποτέ δεν έχω περάσει καλύτερα, ήμουν τελείως ελεύθερος να τσαλακωθώ, να κάνω ό,τι αισθάνομαι».

Όχι, εμένα δεν με έπιασε «αηδία», επειδή ο τραγουδιστής με… έβαλε (και) στην κρεβατοκάμαρά του. Βέβαια μην περιμένετε να τοποθετηθεί η κυρία Διαβάτη, γιατί υποψιάζομαι πως ούτε τον Ηλία Βρεττό γνωρίζει. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Γνωστό και αποδεδειγμένα πλέον ο ΣΚΑΪ στηρίζει τους Πανθέους, αυξάνοντας τις ημέρες προβολής της σειράς που θα περιμένει τους τηλεθεατές και αυτή την Παρασκευή. Καλό θα ήταν να… αυξήσουν και το ρυθμό που σε κάποιες σκηνές έχει μία… παλαιακή θεατρική αισθητική που θα σωζόταν από «τη δύναμη του μοντάζ».

Επίσης, να θυμίσουμε «τη δύναμη της μουσικής» που σε πολλές σκηνές βοηθά και κερδίζει το συναίσθημα (του τηλεθεατή), κάτι που δεν φαίνεται να δίνουν μεγάλη σημασία, αφήνοντάς τες «γυμνές» από μελωδία, αλλά με τον ήχο των τακουνιών στο πάτωμα να ενοχλεί τα αυτιά του τηλεθεατή. Επίσης, αναφέροντας κάποιες… τρύπες που πάνε πίσω τη σειρά να αναφέρω πως όταν κάποιοι από τους ηθοποιούς έχουν… πολλές τρύπες στα αυτιά τους είναι καλό να μην είναι σε πολύ κοντινά πλάνα αν δεν έχουν περάσει από τη «δύναμη του μακιγιάζ». Εκτός αν είναι… άποψη και σκοπεύουν να μας δείξουν χωρίς ρετούς και τατουάζ που έχουν ηθοποιοί, αλλά σίγουρα είναι κρίμα μία τέτοια παραγωγή να «χάνει» σε τέτοια σημεία, ενώ σε κερδίζει με πολλά περισσότερα. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τους περισσότερους παίκτες στο I’ M A CELEBRITY… get me out of here έχει κλείσει ο ΣΚΑΪ και σύντομα θα αναχωρήσουν για Άγιο Δομίνικο. Στα «σιγουράκια» της λίστας που έχουν ήδη φτιάξει βαλίτσες είναι με τυχαία σειρά, οι: Γιώργος Χειμωνέτος, Αγγελική Ηλιάδη, Νίκος Αναδιώτης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νίκος Βαμβακούλας, Ραχήλ Μακρή, Τάσος Ξιαρχό, Μαρία Καλάβρια, Αιμιλία Βόντος. Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθούν… ή θα ακυρωθούν… οι συμμετοχές των BO, Πάνου Καλλίδη, Ιωάννας Λίλη, Δήμητρας Αλεξανδράκη και Τρύφωνα Σαμαρά. Δύσκολο πάντως να συμπληρωθεί η εικοσάδα που ήταν ο αρχικός σκοπός της εταιρείας παραγωγής! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για παραγωγή που… ακυρώθηκε τελευταία στιγμή το σημερινό κουίζ και έμεινε μόνο στα χαρτιά του τηλεοπτικού σταθμού. Ο λόγος δεν ήταν οικονομικός, αλλά… παρεμβατικός από πρόσωπο του καναλιού που άσκησε… βέτο για το πρόσωπο που σκόπευε η διοίκηση να βάλει στο «τιμόνι». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Άλλη μια απόδειξη ότι ο τηλεοπτικός κόσμος δεν είναι «αγγελικά πλασμένος» και κάποιοι δεν είναι όπως η… εικόνα που πλασάρουν δημόσια!

