Μετά από πολύμηνη προετοιμασία, ο ΑΝΤ1+ είναι έτοιμος ώστε σε λίγες ημέρες να είναι στη διάθεση όσων επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις streaming υπηρεσίες και το πρόγραμμά του.

Πρεμιέρα την Τρίτη 12 Απριλίου 2022, σε Ελλάδα και Κύπρο, για τη νέα streaming πλατφόρμα ANT1+ (Antenna Plus) του Ομίλου ΑΝΤ1 με περιεχόμενο που περιλαμβάνει από πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές κινηματογραφικής ποιότητας και ελληνικές ταινίες σε Α’ Προβολή, έως ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, αλλά και βέβαια πολλές ξένες ταινίες, όπως και από το σύγχρονο και κλασικό ελληνικό κινηματογράφο, παιδικές ταινίες και σειρές ντοκιμαντέρ έως και Live μουσικές συναυλίες!

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή του «O Όμιλος Antenna, ο κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αξιοποιώντας την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει λόγω της μακρόχρονης διεθνούς δραστηριότητάς του, επεκτείνει την παρουσία του στο χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών. Την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 φέρνει, σε Ελλάδα και Κύπρο, τη νέα streaming πλατφόρμα ANT1+ μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

Με το ΑΝΤ1+, οι συνδρομητές θα απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας ελληνικό και ξένο περιεχόμενο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Οι μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, τα ΑΝT1+ Originals, όπως οι πολυαναμενόμενες ΣΕΡΡΕΣ, η νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, μια μεγάλη συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, πλούσιο περιεχόμενο για παιδιά, πρεμιέρες ελληνικών ταινιών που προβάλλονται αυτή τη στιγμή στις κινηματογραφικές αίθουσες, ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, μοναδικές Live συναυλίες και φυσικά το πρόγραμμα του ΑΝΤ1 ΤV, είναι μόνο στο ANT1+.

Η πρόσβαση στη νέα συνδρομητική πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV (Samsung, LG, Android TV), κινητά τηλέφωνα και tablet με λειτουργικό Android & iOS, καθώς και από υπολογιστή. Το ΑΝΤ1+ θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και προσφορά γνωριμίας στα 4,99€ τον μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες ενώ, στη συνέχεια η μηνιαία συνδρομή διαμορφώνεται στα 7,99€. Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο σε ποιότητα HD, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς δέσμευση, ενώ θα μπορούν να συνδεθούν στο ΑΝΤ1+ σε 5 συσκευές και να παρακολουθούν ταυτόχρονα σε 2 από αυτές.

Το ΑΝΤ1+ με μια ματιά

ΑΝΤ1+ Originals: To ANT1+ έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί για τους συνδρομητές του ασυναγώνιστες σειρές και ταινίες εφάμιλλες παραγωγών του εξωτερικού. Οι «ΣΕΡΡΕΣ» η νέα σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «ανοίγει» τον δρόμο για την παραγωγή πρωτότυπης ελληνικής μυθοπλασίας υψηλής κινηματογραφικής ποιότητας που θα προβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο ANT1+. Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Σταμάτης Πατρώνης, ενώ ανάμεσα στους εξαιρετικούς ηθοποιούς του πλούσιου cast της είναι μεταξύ άλλων οι Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου και Γιούλη Τσαγκαράκη. Μέσα στο 2022, θα ακολουθήσουν πολλές νέες παραγωγές που θα είναι διαθέσιμες στη συνδρομητική πλατφόρμα. Μεταξύ αυτών, η μεγάλη παραγωγή «Η ΓΕΦΥΡΑ» που εξελίσσεται παράλληλα σε Αθήνα και Κωνσταντινούπολη, σε σενάριο του Κώστα Γεραμπίνη και του Δημήτρη Εμμανουηλίδη, καθώς και ένα all star cast ηθοποιών: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Ψαρράς κ.ά.. Επίσης, το «THE FRIEND» της Φωτεινής Αθερίδου, με τους Γιώργο Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Μιχαήλ Ταμπακάκη, Φιόνα Γεωργιάδη και πολλούς ακόμη.

Διεθνείς Σειρές & Ταινίες: Σε συνεργασία με κορυφαία studio του εξωτερικού (NBC, ΙTV, NENT, κ.ά.), το ΑΝΤ1+ θα προβάλλει τις πιο πρόσφατες δημοφιλείς σειρές, όπως Devils (Patrick Dempsey), Dr. Death (Joshua Jackson, Alec Baldwin), Intelligence (David Schwimmer), Belgravia, και πολλές ακόμα που θα προσφέρονται σε Α΄ προβολή ως αποκλειστικό περιεχόμενο. Ταυτόχρονα, η ταινιοθήκη της συνδρομητικής πλατφόρμας θα περιλαμβάνει εμβληματικούς ξένους τίτλους ταινιών όπως Manchester By the Sea, Snow White and the Huntsman και Gladiator.

Ελληνικές Σειρές & Ταινίες: Έχοντας ήδη εξασφαλίσει δικαιώματα προβολής για αριστουργηματικές ελληνικές παραγωγές όπως Ο Άνθρωπος του Θεού, Ράφτης, Σμύρνη μου Αγαπημένη, Μικρά Όμορφα Άλογα, στο ANT1+ θα είναι διαθέσιμες νέες κυκλοφορίες ελληνικών ταινιών αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στις κινηματογραφικές αίθουσες. Επιπλέον, οι συνδρομητές θα έχουν πρόσβαση σε ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, όπως Φτηνά Τσιγάρα και Η Αγάπη Είναι Ελέφαντας, αλλά και σε αγαπημένες κλασικές ελληνικές ταινίες, όπως η Αλίκη στο Ναυτικό και Τα Κόκκινα Φανάρια. Τέλος, επιλέγοντας το ΑΝΤ1+ Lite, οι χρήστες της συνδρομητικής πλατφόρμας θα μπορούν να απολαμβάνουν δωρεάν για 30 ημέρες όλα τα νέα επεισόδια των σειρών και εκπομπών του ΑΝΤ1, ενώ οι ΑΝΤ1+ συνδρομητές θα έχουν απεριόριστη πρόσβαση για πάντα σε όλα τα επεισόδια και την τεράστια ταινιοθήκη του ΑΝΤ1 με όλες τις αγαπημένες τους σειρές.

Παιδικά: Με αγαπημένο παιδικό περιεχόμενο, όπως Shrek, Despicable Me 2 και Morph, οι μικροί φίλοι του ΑΝΤ1+ θα μπορούν να απολαμβάνουν διασκεδαστικές, αλλά και εκπαιδευτικές ταινίες και σειρές.

LIVE κανάλια: Ατελείωτες ώρες μουσικής με τα πιο πρόσφατα μουσικά videoclip και ζωντανές συναυλίες από κορυφαίους καλλιτέχνες στο Just Music, κλασικές ελληνικές κωμικές σειρές στο ANT1 Comedy και αγαπημένες δραματικές σειρές στο ANT1 Drama.

Ο Bert Habets, CEO του Ομίλου Antenna, δήλωσε: «Καθώς η συνήθεια θέασης στην Ελλάδα στρέφεται προς τις υπηρεσίες streaming, το κοινό απολαμβάνει την ελευθερία να παρακολουθεί, όπου και όποτε εκείνο επιλέξει, το αγαπημένο του περιεχόμενο. Ως ένας καινοτόμος πολυεθνικός οργανισμός που κατέχει ηγετική θέση και τεχνογνωσία, ο Όμιλος Antenna διέκρινε από νωρίς τη μεταβολή αυτή στις τηλεοπτικές συνήθειες των Ελλήνων και λανσάρει το ΑΝΤ1+ με σκοπό να προσφέρει μια σύγχρονη υπηρεσία streaming με κορυφαίας ποιότητας περιεχόμενο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το ΑΝΤ1+ είναι εδώ για να προσφέρει αυτή τη μοναδική εμπειρία θέασης σε όλα τα μέλη της ελληνικής οικογένειας».

Ο Όμιλος Antenna εξελίσσεται και πρωτοπορεί για ακόμη μία φορά, προσφέροντας στους Έλληνες καταναλωτές την πιο ασύγκριτη εμπειρία ψυχαγωγίας.

Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά ορισμένα από όσα περιέχει το ANT1+

Έως τώρα οι πρωτότυπες παραγωγές που θα περιλαμβάνονται στο ANT1+ ORIGINALS είναι:

ΣΕΡΡΕΣ, η καινούργια σειρά με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη

Στο επίκεντρο της ιστορίας ο Λευτέρης που μετά από 40 χρόνια ευτυχισμένου γάμου χάνει την Ευτυχία του και πασχίζει να βρει ξανά νόημα στη ζωή του. Όταν ο μικρότερος γιος του, ο Οδυσσέας, επιστρέφει στις Σέρρες, οι δύο άντρες ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο ανάμεικτα συναισθήματα, μέσα από το οποίο θα ανακαλύψουν ξανά ο ένας τον άλλο και θα λύσουν το μπερδεμένο νήμα της σχέσης τους.

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Καπουτζίδης

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Πρωταγωνιστές: Πάνος Νάτσης, Γιώργος Γάλλος, Λένα Δροσάκη, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Γιώργος Βουβάκης, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, Λουίζα Πυριόχου, Λένα Ουζουνίδου

Η ΓΕΦΥΡΑ, μία σειρά που έχει μεταφερθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες διασκευάζεται και για την Ελλάδα με τον Burak Hakki

Ένα πτώμα στη συνοριακή γραμμή της γέφυρας μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας αναγκάζει μια Ελληνίδα και έναν Τούρκο αστυνομικό να συνεργαστούν. Όμως, πίσω από το έγκλημα κρύβονται παράνομοι μηχανισμοί και η συγκάλυψη ενός μυστικού που θα μπορούσε να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των δύο χωρών.

Συντελεστές

Σενάριο: Κώστας Γεραμπίνης, Δημήτρης Εμμανουηλίδης

Συν-σεναριογράφοι: Άλκη Πολίτη, Nazli Elif Durlu

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χαριτίδης

Πρωταγωνιστές: Μαντώ Γιαννίκου, Burak Hakki, Πηνελόπη Τσιλίκα, Ακύλλας Καραζήσης, Atakan Yilmaz, Θάνος Τοκάκης, Νίκος Ψαρράς

THE FRIEND πρωτότυπο σενάριο της Φωτεινής Αθερίδου με τον Γιώργο Χρυσοστόμου

Ο Ορφέας έχει τον τρόπο του με τους ανθρώπους. Ξέρει πώς να τους γοητεύει και να τους κάνει να του ανοίγουν την καρδιά τους. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του… φίλος επί πληρωμή! Ο Ορφέας αποφεύγει τον έρωτα, ώσπου εισβάλλει στη ζωή του η Πηνελόπη…

Συντελεστές

Σενάριο: Φωτεινή Αθερίδου

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστές: Γιώργος Χρυσοστόμου, Κατερίνα Μαυρογιώργη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Φιόνα Γεωργιάδη, Κώστας Μαγκλάρας, Νάνσυ Μπούκλη, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη

Στο πρόγραμμα του ANT1+ ORIGINALS θα προβληθούν και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή. Έως τώρα αυτές που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε είναι οι εξής:

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ – MAN OF GOD με τον Άρη Σερβετάλη

Μετά την εξορία του από τον κλήρο της Αιγύπτου, ο Νεκτάριος Κεφαλάς αποσύρεται στην Αίγινα. Εκεί, ξαναχτίζει ένα ερειπωμένο μοναστήρι που δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο ίδιος κατηγορείται για ανηθικότητα. Λίγο πριν το τέλος, κάνει ένα τελευταίο θαύμα.

ΣΜΥΡΝΗ ΜΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ με την υπογραφή της Μιμής Ντενίση

H Filio Williams, μια ηλικιωμένη Ελληνοαμερικανίδα, σπεύδει στη Μυτιλήνη με την εγγονή της Helen, για να συμπαρασταθεί στους Σύριους πρόσφυγες. Κανείς δεν ξέρει την καταγωγή της, κανείς δεν ξέρει ότι η Σμυρνιά γιαγιά της Φιλιώ Μπαλτατζή βρέθηκε κάποτε στο ίδιο νησί κατατρεγμένη και προσφυγοπούλα. Το τεφτεράκι με τις συνταγές της γιαγιάς ξετυλίγει την πολυτάραχη ιστορία της κοσμοπολίτικης οικογένειας Μπαλτατζή, όπως διαμορφώνεται από τις τραγικές διεθνείς εξελίξεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Γενιές γυναικών της ίδιας οικογένειας ενώνονται στον χώρο και τον χρόνο, μέσα από τα νήματα της ιστορίας.

ΡΑΦΤΗΣ με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Ήμελλο

Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσμένος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει να κρατήσει ζωντανό το φάντασμα της καλοντυμένης αριστοκρατίας του ’60. Όμως, όταν η τράπεζα απειλεί να κατάσχει το ραφτάδικο και ο πατέρας του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο Νίκος βρίσκει έναν ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του στο σήμερα. Μπορεί μια νύφη στα Καμίνια να γίνει η μούσα του αλαφροΐσκιωτου Ράφτη;

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

DEVILS

Ο Μάσιμο Ρουτζέρο είναι ένας επιτυχημένος χρηματιστής. Όταν εμπλέκεται σε μια υπόθεση δολοφονίας, ανακαλύπτει ένα καλοστημένο σχέδιο που συνδέεται με έναν συγκαλυμμένο οικονομικό πόλεμο. Αντιμέτωπος με αυτούς που καθορίζουν τη μοίρα του πλανήτη κρυμμένοι στις σκιές, πρέπει να επιλέξει: θα τους ακολουθήσει ή θα τους καταστρέψει;

DR. DEATH

Ο Κρίστοφερ Νταντς είναι ένας ταλαντούχος νεαρός νευροχειρουργός. Όμως, τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Δύο συνάδελφοί του, με σύμμαχο μια βοηθό εισαγγελέα, θα κάνουν τα πάντα για να βάλουν τέλος στην εφιαλτική του δράση. Βασισμένη σε αληθινή ιστορία.

BELGRAVIA

Μια αριστοκρατική κοινωνία γεμάτη σκάνδαλα που ξεσπούν μεταξύ των μελών της αφρόκρεμας του Λονδίνου του 19ου αιώνα, και μυστικά που αποκαλύπτονται αναπάντεχα απειλώντας να καταστρέψουν μια φαινομενικά τέλεια ζωή.

INTELLIGENCE

Ένας πρώην πράκτορας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας ενώνει τις ικανότητές του με έναν αναλυτή υπολογιστών και μαζί δημιουργούν την πιο αλλόκοτη μονάδα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Μεγάλης Βρετανίας.

TEMPLE

Ένας καταξιωμένος χειρουργός αγωνίζεται να σώσει την ετοιμοθάνατη γυναίκα του από μια ανίατη ασθένεια. Στην προσπάθειά του να βρει χρήματα, ανοίγει μια παράνομη υπόγεια κλινική όπου δέχεται ακόμα και εγκληματίες.

BRAVE NEW WORLD

Σε έναν ουτοπικό κόσμο του οποίου η τελειότητα βασίζεται στον έλεγχο της μονογαμίας και της ιδιωτικής ζωής, ο κόσμος αρχίζει να αμφισβητεί τους κανόνες, βάζοντας την αυστηρή κοινωνία τους σε τροχιά σύγκρουσης.

WORLD ON FIRE

Οι ζωές καθημερινών ανθρώπων από όλη την Ευρώπη διασταυρώνονται και μπλέκονται στη δίνη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με το χάος ενός κόσμου τυλιγμένου στις φλόγες.

WEST OF LIBERTY

Ένας πρώην πράκτορας της Στάζι μπλέκει ξανά στον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας όταν ένας πρώην συνεργάτης του από τη CIA του ζητά να αναλάβει μια περίπλοκη υπόθεση.

Μερικές από τις ξένες ταινίες του ΑΝΤ1+

GLADIATOR

Όταν ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος ορίζει ως διάδοχό του τον θαρραλέο στρατηγό Μάξιμο, ο γιος του, διψασμένος για εξουσία, διατάζει την εκτέλεση του Μάξιμου και της οικογένειάς του. Η μοίρα, όμως, θα οδηγήσει τον Μάξιμο στην αρένα του Κολοσσαίου, για να μονομαχήσει για τη ζωή του και να εκδικηθεί την προδοσία του Κόμοδου.

SNOW WHITE & THE HUNTSMAN

Η αγνή καρδιά της Χιονάτης είναι το όπλο που χρειάζεται η Βασίλισσα Ραβένα για να διατηρήσει την ομορφιά της. Όταν η Χιονάτη δραπετεύει και μπαίνει στο Σκοτεινό Δάσος, η Ραβένα εξαπολύει τον Κυνηγό της για να τη φέρει πίσω. Όλα ανατρέπονται όταν εκείνος αντικρίζει πρώτη φορά τη νεαρή πριγκίπισσα…

THE CHANGE-UP

Δυο φίλοι, ο ένας ορκισμένος εργένης και ο άλλος πρότυπο οικογενειάρχη και πετυχημένος δικηγόρος, εύχονται σε μια μεθυσμένη νύχτα να είχαν ο ένας τη ζωή του άλλου. Τι γίνεται, όμως, όταν συνειδητοποιούν ότι η ευχή τους πραγματοποιήθηκε;

Επίσης, στην κατηγορία ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ & ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΦΤΗΝΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Ο Νίκος συχνάζει σε ένα καφενείο, συναναστρέφεται με τους υπόλοιπους ιδιόρρυθμους θαμώνες και δημιουργεί έναν κλειστό κόσμο γύρω του, κάτι που του ασκεί γοητεία. Μια μέρα γνωρίζει τυχαία τη Σοφία, περνούν μαζί μια νύχτα περιπλανώμενοι στην πόλη κι ύστερα χωρίζουν. Μετά από αυτήν τη νύχτα, η ζωή του Νίκου αλλάζει, και ο κόσμος που μέχρι πρότινος τον γοήτευε, τώρα φαντάζει λίγος χωρίς τη Σοφία.

Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ

Τρεις ανατρεπτικές ερωτικές περιπέτειες. Όλοι οι ήρωες των ιστοριών πέφτουν έξω σε κάθε δηλωμένη άποψή τους για τον έρωτα. Η πρώτη ιστορία εξελίσσεται στον ξέφρενο ρυθμό των clubs, η δεύτερη ασχολείται με ένα αβάσταχτο λαϊκό αίσθημα και η τρίτη είναι ένα απρόσμενο οικογενειακό δράμα. Ο έρωτας παραμένει απρόβλεπτος, παρασύροντάς μας στο άγνωστο…

Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Η Αλίκη, κόρη του διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, μεταμφιέζεται σε ναύτη και κρύβεται σ΄ ένα από τα πλοία του στόλου για να συναντήσει τον αγαπημένο της, Δημήτρη. Όμως το πολεμικό αυτό πλοίο συμμετέχει σε μια εκπαιδευτική άσκηση και η παρουσία του χαριτωμένου κοριτσιού θα γίνει αφορμή για μια σειρά από απρόοπτες και διασκεδαστικές καταστάσεις…

Ο ΤΡΕΛΛΟΠΕΝΗΝΤΑΡΗΣ

Ο μυθομανής ήρωάς μας συναντά έναν παλιό φίλο που του προτείνει να τον πάρει συνεταίρο. Αρχίζει μια καινούρια ζωή, όταν όμως γνωρίζει μια πάμπλουτη Αμερικάνα, χάνει τα λογικά του και απαρνιέται ακόμα και την αρραβωνιαστικιά του. Εκείνη, στήνει μια παγίδα για να τον συνετίσει…

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

Η ιστορία ενός οίκου ανοχής και των κοριτσιών του, λίγο πριν από το κλείσιμο των «σπιτιών» στην Τρούμπα του Πειραιά.

Στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΣΕΙΡΕΣ οι μικροί… κι όχι μόνο… μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες και σειρές, όπως:

MINIONS

Η ξεκαρδιστική διαδρομή των σκανταλιάρικων, μικροσκοπικών ζιζανίων, γεμάτη αλλεπάλληλες γκάφες, από την εποχή της δημιουργίας της Γης προς τη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’60 σε αναζήτηση νέου, δόλιου αφέντη. Όλα αυτά, βέβαια, μέχρι να βρεθεί ο Γκρου στον δρόμο τους.

SHREK

Ο Σρεκ, ένα βρομερό τέρας του βάλτου, αναλαμβάνει να σώσει την όμορφη πριγκίπισσα Φιόνα από έναν τρομερό δράκο. Παρέα στην αποστολή του έχει έναν ενοχλητικό, πλακατζή Γάιδαρο. Η Φιόνα, όμως, δεν είναι μια συνηθισμένη πριγκίπισσα… όλοι μαζί θα ζήσουν μια μαγική περιπέτεια, ένα απρόβλεπτο παραμύθι που ανατρέπει όσα ξέρουμε για τους ιππότες, τους δράκους και τις πριγκίπισσες.

DESPICABLE ME 2

Καθώς ο Γκρου προσαρμόζεται στον ρόλο του ως οικογενειάρχης, μια άκρως απόρρητη παγκόσμια οργάνωση αφοσιωμένη στην καταπολέμηση του κακού ζητάει τη βοήθειά του. Άλλωστε, ο πρώην αρχι-κακός είναι ο μόνος που μπορεί να κατατροπώσει αυτόν που προσπαθεί να του πάρει τη θέση.

Φυσικά και θα υπάρχει κατηγορία ΝΕΕΣ ΣΕΙΡΕΣ & ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΝΤ1, όπου μπορείτε να δείτε όποτε επιθυμείτε:

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

Οι ήρωές μας μετρούν ακόμα τα τραύματα του παρελθόντος και προσπαθούν να ξαναστήσουν τις ζωές τους. Το ξημέρωμα της 21ης Απριλίου θα τους βρει όλους ανυποψίαστους. Το άγνωστο, ο φόβος, η σιωπή, ο κίνδυνος, οι χωρισμοί, τα διλήμματα, οι παγίδες, η εξουσία, ο έρωτας. Το παρελθόν δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη και το μέλλον έρχεται με απειλητικά βήματα. Το κουτί της Πανδώρας ανοίγει και έρχεται η στιγμή που θα όλοι θα αναμετρηθούν και με τους εαυτούς τους, αλλά και με τους άλλους. Συμμαχίες ισχυρές, αλλά στην πραγματικότητα σαθρές. Πιόνια και παίκτες που ο καθένας έχει τα δικά του σχέδια, εκκρεμότητες και μυστικά από το χθες που θα ανοίξουν και πάλι αγιάτρευτες πληγές. Η πορεία προς τη λύτρωση είναι στρωμένη με πολλά αγκάθια και ανατροπές. Κανένας δεν θα μείνει αλώβητος…

ΗΛΙΟΣ

Η Λήδα, μαζί με τον γιο της, επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καβάλα, μετά από 18 χρόνια απουσίας, για να μπορέσει να ξαναβρεί το νήμα που κόπηκε όταν εγκατέλειψε τη ζωή που είχε εκεί. Ο πρώτος που θέλει να συναντήσει είναι ο παλιός της κολλητός φίλος, ο Μάνος. Όλα ανατρέπονται όταν τον βρίσκει νεκρό και η ίδια κατηγορείται για το φόνο του. Προσπαθώντας να υποστηρίξει την αθωότητα της, αναγκάζεται να ξετυλίξει το κουβάρι της ζωής της. Ένας έρωτας βγαίνει στην επιφάνεια μετά από δεκαοχτώ χρόνια σιωπής…

ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ

Η Ζέτα Μακρυπούλια κάνει το γέλιο και τον αυθορμητισμό καθημερινή υπόθεση και… ο χρόνος αρχίζει από «Rouk Zouk»!

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επέστρεψε στο καθιερωμένο του ραντεβού με την εκπομπή που έχει γράψει τη δική της ιστορία για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο τηλεοπτικό τοπίο. Για άλλη μια χρονιά, είναι έτοιμη να βάλει τη δική της σφραγίδα με συνεντεύξεις που θα συζητηθούν. Εξομολογήσεις που θα συγκινήσουν. Καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για την αλήθεια και τη διαδρομή τους. Πρόσωπα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη όσο λίγα, από την Πολιτική, την Οικονομία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, ανοίγουν την καρδιά τους και μιλούν για όλα και για όλους, φωτίζοντας τις άγνωστες πτυχές της ζωής τους.

THE 2NIGHT SHOW

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις! Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το «The 2night Show» επέστρεψαν στο late night πρόγραμμα του ANT1, για να «γράψουν» την 6η χρονιά τους με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους. Διάθεση στο κόκκινο, χιούμορ, παιχνίδια, μουσική. Για άλλη μια χρονιά, το «The 2night Show» θα είναι η καλύτερη βραδινή συντροφιά!

Από την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 λοιπόν η νέα streaming πλατφόρμα ANT1+ μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr και όπως αναφέραμε θα είναι διαθέσιμη από όλες τις Smart TV (Samsung, LG, Android TV), κινητά τηλέφωνα και tablet με λειτουργικό Android & iOS, καθώς και από υπολογιστή. Να θυμίσουμε ότι το ΑΝΤ1+ θα είναι διαθέσιμο για δωρεάν δοκιμή 14 ημερών και προσφορά γνωριμίας στα 4,99€ τον μήνα για τους πρώτους τρεις μήνες ενώ, στη συνέχεια η μηνιαία συνδρομή διαμορφώνεται στα 7,99€. Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο σε ποιότητα HD, χωρίς διαφημίσεις και χωρίς δέσμευση, ενώ θα μπορούν να συνδεθούν στο ΑΝΤ1+ σε 5 συσκευές και να παρακολουθούν ταυτόχρονα σε 2 από αυτές.