Ο ΑΝΤ1 μας πάει πρώτη θέση στο National Theatre του Λονδίνου

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε κορυφαίες παραστάσεις με γνωστούς και σημαντικούς ηθοποιούς δίνει ο ΑΝΤ1 μέσα από το πρόγραμμα «NT Live».

Σύντομα ο Όμιλος του Αμαρουσίου προσφέρει «πρώτη θέση» σε παραγωγές του National Theatre of London που αποτελεί παγκοσμίως πηγή έμπνευσης των σύγχρονων θεατρικών παραγωγών. Έχοντας μια παραγωγή 25 νέων θεατρικών παραστάσεων ετησίως, το National Theatre αποτελεί έναν από τους σύγχρονους ναούς της θεατρικής τέχνης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Μέσα από το πρόγραμμα “NT Live”, που ξεκίνησε πειραματικά το 2009, το National Theatre φθάνει πλέον σε πάνω από 2.000 αίθουσες παγκοσμίως και δίνει την δυνατότητα στους φανατικούς θεατές του σε όλο τον κόσμο να απολαύσουν, από την αίθουσα του κοντινότερου κινηματογράφου τους, τις στιγμές θεατρικού μεγαλείου που δημιουργεί αυτός ο εμβληματικός θεατρικός οργανισμός καινοτομώντας σε κάθε νέα παραγωγή του.

Το βραβευμένο πρόγραμμα “NT Live” που ήδη προβάλλεται με πολύ μεγάλη επιτυχία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είναι πλέον διαθέσιμο σε αίθουσες και πολιτιστικούς χώρους σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα μέσω της υποστήριξης του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι μεγαλειώδεις παραστάσεις από τα θέατρα του West End, με πρωταγωνιστές τους πιο γνωστούς ηθοποιούς παγκόσμιας κλάσης, θα μπορούν πλέον να προβληθούν σε όλη την Ελλάδα σε ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση στο δίκτυο συνεργαζόμενων αιθουσών του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 11 Απριλίου στις 21:00 με το “All About Eve” του Joseph L Mankiewicz, σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Noel Coward Theatre.

Πρωταγωνιστεί η Γκίλλιαν Άντερσον (X-Files, The Fall, NT Live: Λεωφορείο ο Πόθος) και η Λίλυ Τζέιμς (Downton Abbey, Mamma Mia! Here We Go Again). Η σκηνοθεσία είναι του ευρηματικού Ίβο βαν Χόβε (Network, NT Live: Ψηλά απ’ τη γέφυρα). Ένας κόσμος λυσσαλέου ανταγωνισμού, ζήλιας και φιλοδοξίας μας αποκαλύπτεται σταδιακά θέτοντας παράλληλα το ερώτημα γιατί η εμμονή μας με τη διασημότητα και τη νεότητα παραμένει τόσο ισχυρή. Στη θεατρική προσαρμογή του έργου ο Χόβε είχε ως πρώτη ύλη το κινηματογραφικό διαμάντι της Twentieth Century Fox (1950) και το διήγημα της Μαίρης Ορ «Η πίστη της Εύας». Τα σκηνικά και οι φωτισμοί έγιναν από τον Jan Versweyveld, τα κοστούμια από την An D’Huys, η μουσική είναι της PJ Harvey, ενώ ο σχεδιασμός του ήχου είναι του Tom Gibbons.

Η ιστορία του έργου «Όλα για την Εύα» επικεντρώνεται στη μεσήλικη Μάργκο Τσάννινγκ που είναι η απόλυτη σταρ του θεατρικού σανιδιού, με όλα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα επάνω της. Ξαφνικά μπαίνει στη ζωή της η Εύα, η μεγαλύτερη θαυμάστριά της. Η νεαρή, πανέμορφη Εύα, το κορίτσι-μάλαμα, το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Άραγε, τα ξέρουμε όλα για την Εύα;

Η νέα παραγωγή του National Theatre με πρωταγωνίστριες την Gillian Anderson και την Lily James έρχεται σε ζωντανή μετάδοση από το Λονδίνο σε πολιτιστικούς χώρους και κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα. με αγγλικούς υπότιτλους.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων μπορείτε να επισκεφθείτε το FB page @NTliveinGreece και να ενημερωθείτε για το πού μπορείτε να παρακολουθήσετε τις θεατρικές παραστάσεις.