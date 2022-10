Ένα ακόμα ζευγάρι θα ανέβει το Σάββατο στην τεράστια σκηνή του Just The 2 Of Us και θα διαγωνιστεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Μόνο που ο διαγωνιζόμενος σε αυτό το ζευγάρι έχει σηκώσει πολύ ψηλά τη χώρα μας… και συνεχίζει να το κάνει με πολλούς τρόπους.

Το Σάββατο λοιπόν ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τον Ιωάννη Μελισσανίδη που απουσίαζε από την πρεμιέρα του Just The 2 Of Us λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεών του στο εξωτερικό. Ο χρυσός ολυμπιονίκης μας θα αποδείξει το ταλέντο του και στο τραγούδι έχοντας δίπλα του τη Μελίνα Μακρή, των VEGAS, που είναι σίγουρο πως δεν θα έχει πολλή δουλειά με τον Ιωάννη αφού αποδεδειγμένα είναι «στρατιώτης» σε ό,τι κάνει.

Αυτό το Σάββατο, στις 8 το βράδυ, ο Ιωάννης Μελισσανίδης θα είναι στο Just The 2 Of Us συμμετέχοντας στο φιλανθρωπικό show και τηλεοπτικό πάρτι του ALPHA… και δικαιολογημένα αναμένουμε μία ακόμα «χρυσή» εμφάνισή του…!