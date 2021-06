Από σήμερα και για τις επόμενες 15 ημέρες θα είναι στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και είναι σίγουρο πως αν όχι όλα, τουλάχιστον τα περισσότερα, θα τα απολαύσετε.

Σημειώστε λοιπόν τις δέκα επιλογές από σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ, που θα είναι στο ERTFLIX μέχρι τις 15 Ιουνίου.

-«Μια προσωπική ιστορία»

(Rainbow: A private affair)

Ρομαντική, πολεμική ταινία παραγωγής Γαλλίας, Ιταλίας, 2017.

Οι αδελφοί Ταβιάνι αποτυπώνουν ανάγλυφα και με μοναδική αυθεντικότητα την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Ιταλική Αντίσταση και σκηνοθετούν μια συναρπαστική ταινία για την αθωότητα της νιότης και τον έρωτα στην τότε εξαθλιωμένη Ιταλία.

Γνωρίζατε ότι: Ήταν η τελευταία ταινία ενός εκ των δύο αδερφών Τaviani, του Vittorio που απεβίωσε σε ηλικία 88 χρονών, το 2018.

-«Rampart»

Αστυνομική περιπέτεια, παραγωγής ΗΠΑ, 2011.

Κυνηγητό και διαφθορά στο L.A. Περίπλοκη, με ένταση και ανατροπές, μια περιπέτεια στην οποία ο Γούντι Χάρελσον είναι ένας αντιήρωας επικών διαστάσεων. Ένας βετεράνος του Βιετνάμ, σήμερα αστυνομικός είναι αποφασισμένος να επιβάλει την προσωπική του αίσθηση δικαίου και σπέρνει το χάος.

Γνωρίζατε ότι: Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει έναν νικητή Όσκαρ (Brie Larson) και τρεις υποψήφιους (Sigourney Weaver, Woody Harrelson, and Ned Beatty).

-«Χρόνια πολλά Τόμπι Σίμπσον»

(Happy birthday Toby Simpson)

Κωμωδία, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, 2017.

Κολλημένος μ’ ένα τρελό αφεντικό, μια ζηλιάρα κοπέλα κι έναν καταπιεστικό πατέρα, ο Τόμπι Σίμπσον περνάει τη ζωή του σκεπτόμενος όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του. Στα γενέθλιά του το τραίνο για το σπίτι του ακυρώνεται και βρίσκεται σ’ ένα πούλμαν γεμάτο νέους που πάνε σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Η ζωή του πρόκειται να αλλάξει.

Γνωρίζατε ότι: O αναγνωρισμένος συγγραφέας και σκηνοθέτης Paddy Makin, στην ταινία αυτή, την οποία και σκηνοθετεί, συμμετέχει με τη φωνή του πατέρα του Τόμπι.

-«Ο στόχος»

(The man with the iron hear)

Πολεμικό δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου-ΗΠΑ-Αγγλίας, 2017.

Η ιστορία μιας από τις πιο επικίνδυνες φυσιογνωμίες του ναζιστικού καθεστώτος και των γενναίων ανθρώπων που επιδίωξαν να τον σκοτώσουν. Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ εμφανίστηκε σαν μετεωρίτης, για να γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς και τρομακτικούς άνδρες στην ιεραρχία του Τρίτου Ράιχ.

Γνωρίζατε ότι: Η ταινία κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τον τίτλο «HHhH», ένα πολεμικό ακρωνύμιο της Γκεστάπο για το Himmlers Hirn heißt Heydrich» (Ο εγκέφαλος του Χίμλερ λέγεται Heydrich”)

-«Ταξίδι στην Αλαμπάμα»

(A walk in the woods)

Βιογραφική δραματική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2015.

Ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό που συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και δύο απολαυστικές πρωταγωνιστικές παρουσίες (του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Νικ Νόλτε). Ο Μπιλ Μπράισον είναι ένας αναγνωρισμένος ταξιδιωτικός συγγραφέας που όταν βγαίνει στη σύνταξη, επιδιώκοντας μια τελευταία πρόκληση και, ταυτόχρονα, τη δημιουργική μοναξιά, αποφασίζει να διασχίσει περπατώντας το κοπιαστικό και επικίνδυνο μονοπάτι των Απαλαχίων Ορέων, μήκους 2.200 μιλίων.

Γνωρίζατε ότι: Οι Robert Redford και Nick Nolte ήταν στα 70 τους όταν γυρίστηκε η ταινία. Οι αληθινοί Bill Bryson και Sptephen Katz ήταν 44 το καλοκαίρι που επιχείρησαν να κάνουν πεζοπορία στο μονοπάτι του Apppalachian.

-«Ρεβάνς»

Ελληνική, δραματική ρομαντική ταινία, 1983.

Η πολυβραβευμένη «Ρεβάνς», με τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Ο Νίκος Βεργίτσης εγκλωβίζει στο καλοκαιρινό αστικό τοπίο της δεκαετίας του ’80 το παρορμητικό ερωτικό παιχνίδι τριών νέων σε κρίση ταυτότητας, οι οποίοι πασχίζουν να σηκώσουν το βάρος των αμφίθυμων συναισθημάτων τους.

Γνωρίζατε ότι: Η ταινία προβλήθηκε τη σεζόν 1983-1984 και έκοψε 120.234 εισιτήρια, ενώ σάρωσε σε βραβεία στο Διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αποτέλεσε κομβικό σταθμό του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

-«Μαζί ή τίποτα»

(Ιn the fade)

Δραματικό θρίλερ, συμπαραγωγής Γερμανίας-Γαλλίας, 2017.

Βραβευμένη με τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Από το πουθενά, η ζωή της Κάτια καταρρέει όταν ο κουρδικής καταγωγής, σύζυγός της, Νούρι και ο μικρός τους γιος, Ρόκο, σκοτώνονται σε μια βομβιστική επίθεση.

Γνωρίζατε ότι: Το τελευταίο κεφάλαιο με τον τίτλο «Η θάλασσα», γυρίστηκε στην παραλία του Σχοινιά στην Αθήνα; Η ταινία ήταν η επίσημη πρόταση της Γερμανίας στα Όσκαρ για την ξενόγλωσση ταινία της χρονιάς.

-«Ταξίδια γαστρονομίας στην Αμερική»

(James Martin’s American Adventure)

Ταξιδιωτική σειρά μαγειρικής είκοσι επεισοδίων.

Ο αναγνωρισμένος σεφ και τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζέιμς Μάρτιν με το δικό του ξεχωριστό, βρετανικό χιούμορ ξεκινάει ένα ιδιαίτερο και πρωτότυπο food road trip στις ΗΠΑ από ακτή σε ακτή. Διασχίζει 4.800 χιλιόμετρα, δοκιμάζει και προτείνει λαχταριστές συνταγές.

Γνωρίζατε ότι: Ο διάσημος σεφ James Martin, σε ηλικία 22 ετών, έφτιαξε το δικό του ξενοδοχείο Hotel du Vin στο Γουίντσεστερ στο Λονδίνο, στο οποίο δούλευε και ως αρχιμάγειρας;

-«Πίσω από τον στηθόδεσμο»

(Bra Wars)

Ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά τη συναρπαστική σχέση ανάμεσα στο «εργοστάσιο ονείρων» του Χόλιγουντ και στον στηθόδεσμο. Ένα εσώρουχο που διαμόρφωσε τη σημερινή εικόνα της γυναίκας. Συμμετέχουν πολλοί ηθοποιοί και σχεδιαστές ανάμεσα τους ο Ζαν Πολ Γκοτιέ και (φυσικά) η Τσιτσιολίνα.

Γνωρίζατε ότι: Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που δημιουργήθηκε για τα 100 χρόνια από τη δημιουργία του πρώτου στηθόδεσμου.

-«State of Hapiness»

Ξένη δραματική σειρά οκτώ επεισοδίων, παραγωγής Νορβηγίας-Βελγίου, 2018.

Ένα κοίτασμα πετρελαίου στη Νορβηγία της δεκαετίας του ’70 αλλάζει τα πάντα. Μια ιστορία για τη ευημερία και την αναζήτηση του πλούτου, αλλά και για ένα κράτος που μεταμορφώνεται και τέσσερις νέους σε μια δίνη ευκαιριών. Πώς θα καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στον κόσμο που αλλάζει ραγδαία;

Αυτό λοιπόν είναι το ΤΟΡ-10 του ERTFLIX για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συνδεθείτε στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ και να απολαύσετε όποιο από τα παραπάνω θέλετε… όποτε θελήσετε…!