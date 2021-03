Το ERTFLIX τιμά τις Γυναίκες

Νέα κατηγορία με άρωμα γυναίκας στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας το ERTFLIX δημιούργησε μία καινούργια κατηγορία στο μπουκέτο του με σκοπό να θυμίσει, αλλά και να τιμήσει σπουδαίες γυναίκες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον ελληνικό πολιτισμό, αλλά και ηρωίδες, που έγραψαν ιστορία με τη φαντασία και το πάθος τους για δημιουργία.

Στις «Γυναίκες του ERTFLIX» συναντάμε μοιραίες, ταλαντούχες ή απλά θρυλικές πρωταγωνίστριες που μέσα από το φακό της ιστορίας ή της μυθοπλασίας «αφηγούνται» τη δική τους ζωή!

Σπουδαίες Ελληνίδες

Ελληνίδες που άφησαν εποχή, μας παρουσιάζονται μέσα από εκπομπές-διαμάντια, από το αρχείο της ΕΡΤ. Η Μελίνα Μερκούρη μιλάει στον δημοσιογράφο Γιώργο Δουατζή, φωτίζοντας γνωστές και άγνωστες πτυχές, τόσο της προσωπικής της ζωής όσο και της καριέρας της ως ηθοποιός και πολιτικός. Τη σκυτάλη παίρνει η ντίβα της Όπερας, Μαρία Κάλλας, μέσα από ένα «πολύτιμο» ντοκιμαντέρ για τη ζωή και τη θρυλική, καλλιτεχνική της πορεία.

Ένα επεισόδιο της σειράς «Μαρτυρίες» του Γιώργου Πετρίτση, φέρνει στο φως διηγήσεις της Ελένης Βλάχου, της εμβληματικής προσωπικότητας στον χώρο της δημοσιογραφίας και των εκδόσεων. Ακόμη, η Ζωρζ Σαρή μιλά για τη ζωή της σε ένα επεισόδιο του «Νυχτερινού Επισκέπτη». Το πορτρέτο της χορεύτριας και χορογράφου, Ραλλού Μάνου σκιαγραφείται στο «Παρασκήνιο» ενώ η γιατρός και βουλευτής, Αμαλία Φλέμινγκ μας συστήνεται μέσα από τους αγώνες, τη φυλάκιση και την αντιδικτατορική της δράση σε μια ψηφιοποιημένη εκπομπή από το αρχείο της ΕΡΤ.

Η Γυναίκα στην τέχνη

Από το πρόσωπο της Οντρέ Τοτού της «Αμελί» και την πολυτάραχη ζωή της ιέρειας της μόδας, «Coco Before Chanel» (Στον Kόσμο της Κοκό Σανέλ), στο λογοτεχνικό είδωλο μιας ολόκληρης γενιάς, της «Sagan» (Σαγκάν), που μας καλεί να ζήσουμε μαζί της στα άκρα. Από τις άγνωστες χολιγουντιανές ζωές των Έλενα Μπόναμ Κάρτερ στην ταινία «Burton and Taylor» (Μπάρτον και Τέιλορ) και Κέλι Γκάρντνερ στη βιογραφική ταινία «The Secret life of Merilyn Monroe» (Η κρυφή ζωή της Μέριλιν Μονρόε), στα ποπ είδωλα της Florence και της Arianna Grande, (Live Lounge: Florence and the Machine), (Arianna Grande live in London), η γυναίκα στην τέχνη έχει την τιμητική της.

Μεγάλες ταινίες – Μεγάλες Σειρές

Βιογραφίες γεμάτες έρωτα, θέληση και πάθος, έρχονται με τη βασίλισσα Έμιλι Μπλαντ που μας κάνει να υποκλιθούμε στη δύναμη ενός Βικτωριανού Έρωτα στην ταινία «Young Victoria» (Βασίλισσα Βικτώρια: Τα Χρόνια της Νιότης).

Μία 14χρονη από τη Λαπωνία στο δράμα «Sami Blood» (H Καταγωγή των Σάμι) που μάχεται απέναντι στα στερεότυπα στη Σουηδία του 1930 και ένα 13χρονο κορίτσι, μέλος νομάδων, του Καζακστάν στα Όρη Αλτάι, στο ντοκιμαντέρ «The Eagle Huntress» (Η κυνηγός με τον αετό), αποφασισμένο να γίνει κυνηγός αετού όπως ο πατέρας του, μας δείχνουν πως η θέληση δεν έχει όρια, ούτε όρια στον χάρτη. Τέλος, η λογοτεχνική ηρωίδα της Σαρλότ Μπροντέ, Jeyne Eyre, ξεδιλπώνεται μέσα από μια καθηλωτική μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων που ολοκληρώνει την κατηγορία με τον πιο δυνατό τρόπο.

Αξίζει λοιπόν είτε να θυμηθείτε, είτε να γνωρίσετε τις Γυναίκες που βρήκαν την κατηγορία τους στη δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ αφού κάθε μία είναι ξεχωριστή!