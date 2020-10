Το ERTFLIX χτύπησε κόκκινο στα DIGITAL MEDIA AWARDS 2020

Με τα…. βραβεία ψηλά έφυγε μετά το πέρας της απονομής το ERTFLIX έχοντας αποσπάσει την κορυφαία διάκριση του φετινού διαγωνισμού των DIGITAL MEDIA AWARDS 2020, αλλά και τρία ακόμα βραβεία, δύο χρυσά και ένα ασημένιο.

Σαφέστατα λοιπόν η διοίκηση της ΕΡΤ με τη δημιουργία του ERTFLIX φαίνεται πως πάτησε το… κόκκινο κουμπί της επιτυχίας, όπως αυτό που σε «ταξιδεύει» στο περιεχόμενό του, αφού όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση

«Η ανακήρυξη του ERTFLIX στον μεγάλο νικητή του φετινού διαγωνισμού των DIGITAL MEDIA AWARDS 2020 έρχεται να προστεθεί ως μια ακόμα έμπρακτη επιβράβευση στην ήδη επιτυχημένη πορεία της δωρεάν πλατφόρμας της ΕΡΤ.

Η ΕΡΤ για το ERTFLIX ανακηρύχθηκε νικητής για το 2020 με την κορυφαία διάκριση: Digital Brand of the Year |Content & UX, για το περιεχόμενο και την εμπειρία χρηστών.

Και οι βραβεύσεις δεν τελειώνουν εδώ, καθώς η δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, έλαβε ακόμα δύο χρυσά και ένα ασημένιο βραβείο.

Συγκεκριμένα απέσπασε το χρυσό στην ενότητα: Ανάπτυξη και Διαχείριση Περιεχομένου, κατηγορία Best Web/Mobile Video Channel or Series. Χρυσό έλαβε και στην ενότητα: Ενίσχυση της Εμπειρίας του Αναγνώστη, κατηγορία Best Home Page.

Ασημένιο βραβείο απέσπασε το ERTFLIX στην ενότητα: Crisis Publishing, κατηγορία Best CSR Initiative/ Covid-19 για την προσφορά του στην κοινωνία κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την επιτυχή πορεία του ERTFLIX η οποία από τον περασμένο Απρίλιο κερδίζει διαρκώς έδαφος στην προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού με τις ταινίες, τις σειρές, τα ντοκιμαντέρ, αλλά και τα νέα προγράμματα που διευρύνουν το περιεχόμενο της δωρεάν ψηφιακής πλατφόρμας.

Παράλληλα, ενισχύουν περαιτέρω την προσπάθεια της Διεύθυνσης Ψηφιακών Υποδομών και Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνολογίας και Λειτουργίας Μέσων της ΕΡΤ, αλλά και της Διοίκησης της ΕΡΤ που φιλοδοξούν να καταστήσουν το ERTFLIX κεντρικό πόλο πολιτισμού και ψυχαγωγίας».

Να θυμίσουμε ότι για να χρησιμοποιήσει ο τηλεθεατής τη δωρεάν πλατφόρμα της ΕΡΤ μπορεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί του τηλεκοντρόλ για τις τηλεοράσεις που έχουν ενεργοποιημένες τις υβριδικές υπηρεσίες, καθώς και να εγκαταστήσει τις δωρεάν εφαρμογές σε κινητά και tablet (iOS, Android AOSP και App Gallery).

Τέλος αξίζει να αναφέρουμε ότι το ERTFLIX είναι επίσης διαθέσιμο δωρεάν και στο κατάστημα της Samsung (Smart TV), για Android TV και Hybrid TV, αφού λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε και δεν επέτρεπε σε αρκετά μοντέλα τηλεοράσεων της συγκεκριμένης εταιρείας την πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Από σήμερα, μάλιστα, όλοι οι κάτοχοι τηλεοράσεων Samsung της τελευταίας 5ετίας (μοντέλα Smart 2016-2020) μπορούν πολύ εύκολα να κατεβάσουν τη νέα εφαρμογή ERTFLIX, που ετοίμασαν οι τεχνικοί της ΕΡΤ αρκεί η τηλεόρασή τους να είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Για τη διευκόλυνση όσων έχουν τηλεοράσεις Samsung, η ΕΡΤ ετοίμασε ένα μικρό βίντεο σε αυτό το λινκ που εξηγεί με πολύ απλά βήματα πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση στο ERTFLIX για να δείτε –εννοείται χωρίς καμιά επιπλέον χρέωση– το περιεχόμενο της πλατφόρμας.