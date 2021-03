Για δύο ώρες και αύριο, πρώτη ημέρα του μήνα, θα έχουν τη δυνατότητα μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν τα μαθήματα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης του υπουργείου Παιδείας

Το πρόγραμμα τηλεμαθημάτων της Πέμπτης 1 Απριλίου που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2, είναι:

-10:00 Νηπιαγωγείο: Παραμυθοταξιδέματα και όμορφα μπερδέματα… «Δράκος, ο καλοκάρδιος» (Εκπαιδευτικοί: Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη – Κώστας Μανίκας)

-10:22 Γλώσσα Α’: Διδασκαλία για τον τονισμό (Εκπαιδευτικός: Σοφία Γεωργανά)

-10:42 Θεατρική Αγωγή Α’-Β’: Δημιουργία χαρακτήρων με αναγραμματισμούς (Εκπαιδευτικός: Ισμήνη Σακελλαροπούλου)

-10:58 Διαθεματικό Β’: Μαθαίνω την ώρα (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Καρατζογιάννη)

-11:21 Γλώσσα Γ’: Φτιάχνουμε προσκλήσεις (Εκπαιδευτικός: Βασιλεία Μπάδα)

-11:41 Αγγλικά Δ’-ΣΤ’: Ίδιοι ή διαφορετικοί (Same or different) (Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Ζαρκαδάκης)

Παράλληλα, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ /«Μαθαίνουμε στο σπίτι» για να μπορούν οι μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού να τα παρακολουθούν όποτε επιθυμούν.