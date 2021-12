Τέσσερις νέες γιορτινές κατηγορίες με ταινίες, παιδικά, συναυλίες, αλλά και πολύ χιόνι στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ERTFLIX, με σκοπό να κρατήσουν συντροφιά σε όλη την οικογένεια.

Ρομαντικά και αστεία, με ταινίες και αγαπημένα παραμύθια σε κινούμενα σχέδια, με special επεισόδια κλασικών βρετανικών sitcom, χιονισμένες διαδρομές πάνω σε snowboard αλλά και συναυλίες που συνθέτουν το καλύτερο soundtrack των γιορτών στο ERTFLIX της ΕΡΤ.

Οι ειδικές νέες κατηγορίες στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ είναι οι: «Χριστούγεννα για όλους», «Χριστούγεννα για παιδιά», «Μουσικά Χριστούγεννα». Επίσης, η κατηγορία «Χιόνια πολλά», που μας ταξιδεύει μέσα από ελληνικές παραγωγές αλλά και ξένα ντοκιμαντέρ στον κόσμο του snowboard και σε extreme χειμερινές διαδρομές με την καλύτερη παρέα.

Χριστούγεννα για όλους

Ο Ρόουαν Άτκινσον και o Ρίκι Τζερβέις έρχονται με χριστουγεννιάτικα «Black Adder», «Mr Bean» και «The Office» από άλλες εποχές και με αφιερωματικά επεισόδια των πολυβραβευμένων βρετανικών sitcoms. Αυτά ανοίγουν την κατηγορία στην οποία τα special επεισόδια συναντούν 10 χριστουγεννιάτικες ταινίες («A Merry Christmas Match», «The Christmas Cottage», «Christmas in Montana», The Christmas Apprentice κ.α.) που μας οδηγούν σε ένα κινηματογραφικό ταξίδι με έρωτες, ξωτικά και χριστουγεννιάτικη μαγεία που μοιάζει να μη τελειώνει ποτέ.

Χριστούγεννα για παιδιά

Δύο αριστουργηματικά animation βασισμένα σε χριστουγεννιάτικα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, «Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι» και το «Ένα δέντρο μια φορά», πρωταγωνιστούν μεταξύ άλλων στα δώρα του ERTFLIX για τους μικρούς του φίλους. Επίσης, οι αγαπημένοι ήρωες κινουμένων σχεδίων που λατρέψαμε επιστρέφουν με ειδικά xριστουγεννιάτικα επεισόδια που υπόσχονται τρελές περιπέτειες. Τα «Supermonsters», οι «Πανδώρα και Πλάτωνας», οι «Zig & Sharko» και άλλοι γνώριμοι ήρωες έρχονται για να ξεσηκώσουν τους μικρούς φίλους του ERΤFLIX ενώ ταινίες όπως οι «Santa Swap», «Journey to the Christmas Star», συνδυάζονται με animation «The Elfkins» και βραβευμένα παιδικά από το παρελθόν (Snowman) για να μας δείξουν τον δρόμο για ένα παιδικό σύμπαν με ιστορίες που κάνουν αυτά τα Χριστούγεννα, παραμυθένια.

Μουσικά Χριστούγεννα

Χριστούγεννα χωρίς μουσική δεν γίνονται. Και το ERTFLIX συνοδεύει τις στιγμές μας με μια γιορτινή playlist που έχει τα πάντα και με μια κατηγορία που τις επόμενες ημέρες θα μας δώσει τον πιο γιορτινό ήχους των ημερών. Με τον Ρόμπι Γουίλιαμς (Robbie Williams One Night At the Palladium) να φορά το σμόκιν του και να μας… διασκεδάζει όπως αυτός ξέρει καλά σε μια λαμπερή νύχτα με 60 λεπτά ξεσηκωτικού σόου από το λαμπερό Palladium του Λονδίνου παρέα με τα αγαπημένα Muppets, με ντοκιμαντέρ για χριστουγεννιάτικα εμβληματικά μουσικά κομμάτια από όλο τον κόσμο, (Silent night – A song for the world) συναυλίες από τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ και γιορτινές εκπομπές με τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Η δικιά σας γιορτινή playlist, θα παίζει με όλα τα είδη, στον ρυθμό του ERTFLIX.

Χιόνια πολλά

Η νέα κατηγορία της ψηφιακής πλατφόρμας της ΕΡΤ φέρνει τρεις ελληνικές παραγωγές με περιπέτειες στα χιόνια, αθλήματα σε λευκές βουνοκορφές, προσωπικές ιστορίες που συγκινούν και πολύ snowboard. «Makis Kalaras – Road to Korea», «The Thing About Greece-A Snowboard Documentary», «The Igloo Protzekt», τρία νέα ελληνικά ντοκιμαντέρ μας δείχνουν πως η περιπέτεια αρχίζει εκεί που υπάρχει η κατάλληλη παρέα και η θέληση. Επίσης, οι σειρές όπως «Snowbarders του Κόσμου», και «Joanna Lumpley’s Trans-siberian adventure» είναι μερικές από τις επιλογές που συμπληρώνουν μαζί με άλλα έξι ντοκιμαντέρ μια λευκή διαδρομή στα πιο εναλλακτικά Χριστούγεννα και φυσικά στα πιο απίθανα μέρη.

Αυτά τα Χριστούγεννα λοιπόν το ERTFLIX φοράει τα καλά του και σας περιμένει στολισμένο με νέες γιορτινές κατηγορίες…!