Διεθνές ενδιαφέρον για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου, το Σάββατο 6 Μαΐου, και την ίδια ημέρα στην ΕΡΤ1 οι τηλεθεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ με σπάνιο υλικό.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ του Ηνωμένου Βασιλείου – Ο άνθρωπος πίσω από το στέμμα», (King Charles III – The real me – The inner voice of the society) παρουσιάζει σημαντικά στιγμιότυπα από την παιδική ηλικία του βασιλιά, τη βασιλική εκπαίδευση που έλαβε, τα μαθητικά του χρόνια, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του, τις πανεπιστημιακές σπουδές του, τον ρόλο του ως πρίγκιπα της Ουαλίας.

Είναι το πρώτο και μοναδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα που εστιάζει στη βασιλική οικογένεια, στον γάμο του Καρόλου με την Νταϊάνα και στα προβλήματα με τους παπαράτσι. Θα γνωρίσουμε τον Κάρολο μέσα από τους ρόλους του ως πατέρα, ως αρχηγού της Εκκλησίας, αρχηγού των Στρατιωτικών Δυνάμεων, ενώ θα μάθουμε και για το έργο του οργανισμού που έχει ιδρύσει, του «Prince Trust». Θα διαπιστώσουμε τον απόηχο των ρόλων και του έργου του Βρετανού βασιλιά στην κοινωνία, μέσα από τις αφηγήσεις, τις περιγραφές και τον σχολιασμό που κάνουν δύο άτομα με ειδικές ανάγκες (τυφλή και κωφός ηθοποιοί), πρόσωπα που έχουν ευεργετηθεί από τον «Prince Trust».

Τα πρόσωπα αυτά αναφέρονται στους δύο τεράστιας απήχησης θανάτους που συγκλόνισαν τον Κάρολο: της συζύγου του, Νταϊάνα, και της μητέρας του, Ελισάβετ. Αποκαλύπτουν, επίσης, τις θέσεις του Καρόλου για το περιβάλλον και τη νεότητα. Το ντοκιμαντέρ κλείνει με το μήνυμα του βασιλιά για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να κυβερνήσει.

Για πρώτη φορά, δημοσιοποιούνται σπάνιο φωτογραφικό υλικό και τηλεοπτικές συνεντεύξεις του Καρόλου, ενώ χαρακτηριστική είναι και η αμεσότητα του λόγου, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση πρωτοπρόσωπης αφήγησης, όπου δίνεται η εντύπωση πως μιλάει ο ίδιος, όμως στο τέλος αποκαλύπτεται ότι αυτό γίνεται από τετραπληγικό ηθοποιό.

Το ντοκιμαντέρ, παραγωγής του Μπάκιγχαμ, θα μεταδοθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2023, στις 16:00, από την ΕΡΤ1 και στις 20:00 από το ΕΡΤNEWS, δίνοντας απαντήσεις στα σημαντικότερα γεγονότα, τα οποία απασχόλησαν τη δημόσια γνώμη της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά και την παγκόσμια.