Τελικός Μουντιάλ 2018: «Τρέλα» οπαδών! Η «μάχη» πριν το Γαλλία – Κροατία! Video

Όπως φαίνεται και στο video που πόσταρε η FIFA στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter, το κλίμα ανάμεσα στους φίλους της Γαλλίας και της Κροατίας είναι ιδανικό, λίγες ώρες πριν τη σέντρα του τελικού του Μουντιάλ 2018..

Οι οπαδοί των δυο φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου συνυπάρχουν ειρηνικά στην κεντρική πλατεία της Μόσχας και στήνοντας το δικό τους «πάρτι».

Τα συνθήματα… δίνουν και παίρνουν!

🇫🇷🤝🇭🇷@FrenchTeam and @HNS_CFF fans together in Moscow ahead of the #WorldCupFinal pic.twitter.com/plSP54qH0f

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2018