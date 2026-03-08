Άλμα για τις μετοχές της Aramco ενόψει νέας αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Η Saudi Aramco σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Απρίλιο του 2023 την Κυριακή (8.3.2026), ενώ η Σαουδική Αραβία δέχεται πλήγματα καθώς ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται έχοντας εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα του προκαλώντας διαταραχές στην προσφορά που μπορεί να οδηγήσουν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα όταν ανοίξουν ξανά οι παγκόσμιες αγορές.

Οι μετοχές της Aramco, του πετρελαϊκού γίγαντα της Σαουδικής Αραβίας -που αναμένεται να ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα στις 10 Μαρτίου, σημείωσαν άνοδο που άγγιξε το 5% στο χρηματιστήριο Tadawul του Ριάντ, για να περιορίσουν τα κέρδη τους στο κλείσιμο στο 4,1%, στην πρώτη συνεδρίαση από τότε που οι τιμές του αργού Brent ξεπέρασαν τα 90 δολάρια το βαρέλι (Παρασκευή 6.3.2026) ως απόρροια του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Brent μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, αφού τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και άλλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άρχισαν να μειώνουν την παραγωγή πετρελαίου λόγω του μπλοκαρισμένου Στενού του Ορμούζ, πέρασμα ζωτικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου και LNG από τις χώρες του Κόλπου. Οι εξελίξεις επηρεάζουν την παγκόσμια προσφορά ενέργειας και τις εξαγωγές.

«Για την Aramco, πιστεύουμε ότι η αύξηση των τιμών του πετρελαίου θα αντισταθμίσει τη μείωση των εξαγωγών», δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Junaid Ansari, επικεφαλής έρευνας και στρατηγικής στην Kamco Investment. Πρόσθεσε ότι η Aramco θα πρέπει να είναι σε θέση να ανακατευθύνει ένα μεγάλο μέρος των αποστολών της στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εταιρεία έχει ανακατευθύνει τα φορτία πετρελαίου σε εγκαταστάσεις της Ερυθράς Θάλασσας στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας για να αποφύγει το Στενό του Ορμούζ. Ήδη, οκτώ υπερδεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει από την περιοχή αυτόν τον μήνα θέτοντας τις αποστολές σε τροχιά ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισχυρός παραγωγός πετρελαίου αύξησε την τιμή του κύριου τύπου πετρελαίου για τους αγοραστές στην Ασία για τον Απρίλιο κατά το υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2022 εν μέσω της αναταραχής στη Μέση Ανατολή.

Η Aramco, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, δέχθηκε επιθέσεις σε πολλές υποδομές της το Σαββατοκύριακο. Drones αναχαιτίστηκαν στη Shaybah κοντά στα σύνορα με το Άμπου Ντάμπι, ενώ υπήρξαν μικρές ζημιές στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Berri μετά από επίθεση το Σάββατο, ανέφερε το Bloomberg.

Οι δύο αυτές υποδομές έχουν συνολική χωρητικότητα περίπου 1,5 εκατομμυρίου βαρελιών την ημέρα. Το διυλιστήριο Ras Tanura της Aramco, το μεγαλύτερο της Σαουδικής Αραβίας, αναγκάστηκε να σταματήσει τις δραστηριότητές του την περασμένη εβδομάδα μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή.

Πριν από τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου, αρκετοί traders είχαν προειδοποιήσει ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 100 δολάρια μέσα σε λίγες μέρες, εκτός εάν υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών ή αλλαγή στους περιορισμούς στον Πορθμό του Ορμούζ, απ’ όπου περνά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών ενέργειας.