Φονικό χτύπημα του Ιράν στη Σαουδική Αραβία – Επιθέσεις σε Ισραήλ και Εμιράτα – Το Τελ Αβίβ χτύπησε εγκαταστάσεις πετρελαίου πολύ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι συνέπειες της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ επεκτείνονται όλο και περισσότερο στη Μέση Ανατολή, με τις χώρες του Κόλπου να επηρεάζονται άμεσα. Το απόγευμα της Κυριακής (08.03.2026) δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία, σε ένα ακόμη περιστατικό που δείχνει ότι οι απώλειες αμάχων αυξάνονται εκτός των βασικών μετώπων. Την ίδια ώρα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις εντείνονται, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιρ Στάρμερ συζήτησαν τη χρήση βάσεων της RAF, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη χώρα. Δείτε όλα όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή έως τώρα εδώ.
Παρατείνει, έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου, τις ακυρώσεις των προγραμματισμένων πτήσεων της προς και από το Τελ Αβίβ (TLV), η SKY express.
H εταιρεία με σημερινή νεότερη ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως λόγω αναστολής της λειτουργίας του εναέριου χώρου του Ισραήλ, οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH) προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV), καθώς και οι πτήσεις από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν (TLV) προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ATH), ακυρώνονται έως και τo Σάββατο 14 Μαρτίου.
Επίσης γνωστοποιεί στο επιβατικό κοινό πως μπορεί να επιλέξει μία από τις παρακάτω διαθέσιμες εναλλακτικές:
1. Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/12/2026, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
2. Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών, μέσω της επιλογής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ» στο skyexpress.com.
3. Ακύρωση της κράτησής και επιστροφή χρημάτων, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr.
Επιπλέον, για τους επιβάτες που έχουν κράτηση από/προς Τελ Αβίβ για πτήσεις έως και 20/03/2026, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να προβούν, κατόπιν επικοινωνίας στο flightchange@skyexpress.gr, σε:
• Δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου σε μελλοντική πτήση του ίδιου δρομολογίου με ημερομηνία αναχώρησης ως 31/3/2026
• Ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισιτηρίου σας, με διάρκεια ισχύος 12 μηνών
Ισραηλινά πλήγματα φέρεται να στόχευσαν εγκαταστάσεις πετρελαίου κοντά στο αεροδρόμιο της Κεσμ στο Ιράν, σε περιοχή πολύ κοντά στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Η κλιμάκωση των επιθέσεων στην ιρανική ενεργειακή υποδομή εντείνει τους φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και στη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
Σειρήνες ήχησαν στο κεντρικό Ισραήλ αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.
Λίγο νωρίτερα, σειρήνες είχαν ενεργοποιηθεί και στην πόλη Μπερ Σεβά και στις γύρω περιοχές στο νότιο Ισραήλ, προειδοποιώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν σε καταφύγια