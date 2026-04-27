Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ λόγω αναβάθμισης από την STOXX, αλλά διακυμάνσεις και πιέσεις σε Ευρώπη και Wall Street επηρεασμένες από τις γεωπολιτικές εντάσεις

Σε ελαφρώς θετικά επίπεδα έκλεισε σήμερα (27.4.2026) η αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αν και στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών οι τιμές των μετοχών κατέγραφαν αξιόλογα κέρδη.

Η αγορά αρχικά κινήθηκε ανοδικά μετά την ανακοίνωση από τον οίκο STOXX ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Η STOXX γίνεται ο τελευταίος μεγάλος διεθνής πάροχος δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P Dow Jones, FTSE Russell and MSCI.

Ειδικότερα, στο ελληνικό χρηματιστήριο ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.222,04 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,09%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.243,86 μονάδες (+1,07%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,68 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.565.206 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,06%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,31%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+4,12%), της ΕΥΔΑΠ (+2,20%), της Aegean Airlines (+1,45%) και της ΔΕΗ (+1,10%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,06%), της Σαράντης (-2,03%), των ΕΛΠΕ (-0,73%) και της Εθνικής (-0,60%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 3.824.467 και 3.736.129 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 63,65 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,84 εκατ. ευρώ.

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν πτωτικά σήμερα εμφανίζοντας έντονη μεταβλητότητα καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και προσβλέπουν στις συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση κατά 20 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να οδεύουν στο κλείσιμό τους στο κόκκινο.

Στη Wall Street, οι αμερικανικοί δείκτες σημειώνουν πτώση, καθώς το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν και η νέα κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω, διατηρώντας τις γεωπολιτικές εντάσεις στο επίκεντρο εν όψει μιας κρίσιμης εβδομάδας.