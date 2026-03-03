«Γκρεμίζονται» οι μετοχές στα χρηματιστήρια – Προσπάθεια σταθεροποίησης στις 2.100 μονάδες στην Αθήνα μετά από «βουτιά» 5%

Σε ελεύθερη πτώση είναι αυτή την ώρα το ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και τα ευρωπαϊκά, καθώς οι επενδυτές σπεύδουν σε μαζικές ρευστοποιήσεις στέλνοντας τις τιμές των μετοχών σε limit down.

Με το πετρέλαιο να καλπάζει πάνω από τα 84 δολάρια και το φυσικό αέριο να αγγίζει νωρίτερα σήμερα τα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα η ανησυχία για παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα με επίκεντρο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή «θολώνει» τις προοπτικές των επενδυτών στα χρηματιστήρια.

Το χρηματιστήριο της Αθήνας διευρύνει τις απώλειές του που ξεπέρασαν και το 5% νωρίτερα. Αυτή την ώρα (14.00 ώρα Ελλάδας) επιχειρεί σταθεροποίηση στις 2.100 μονάδες, καθώς κάτω από αυτά τα επίπεδα φαίνεται να επανεμφανίζονται κάποιοι αγαστές. Ισχυρές είναι οι πιέσεις που εκδηλώνονται σε μετοχές τραπεζών και άλλες δεικτοβαρείς εταιρείες, με ενδεικτική την πτώση 5,17% για τον τραπεζικό δείκτη και πάνω από 4% για μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση. Η αξία των συναλλαγών έχει ήδη ξεπεράσει τα 290 εκατ. ευρώ.

Εντωμεταξύ, με πτώση συνεχίζονται οι συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό το βάρος της επανέναρξης της εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου και του πετρελαίου στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος αναζωπυρώνει τις ανησυχίες γύρω από ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις.

Γύρω στις 2.10 ώρα Ελλάδος, το Χρηματιστήριο του Παρισιού υποχωρούσε κατά 2,89% λίγο έπειτα από πτώση άνω του 3% και το Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρούσε κατά 3,70% αφού για σύντομο χρονικό διάστημα είχε καταγράψει πτώση πάνω από 4%. Το Λονδίνο υποχωρούσε κοντά στο 3% και το Μιλάνο πάνω από 4%.