Απώλειες στο ΧΑ με πιέσεις από τις τράπεζες, άνοδος σε Ευρώπη και διακυμάνσεις στη Wall Street

Με ήπια πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (4.6.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς οι ρευστοποιήσεις για καταγραφή κερδών ανέτρεψαν το αρχικά θετικό κλίμα, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα χαμηλότερα της ημέρας, στις 2.340,49 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,52%. Αρχικά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.365,50 μονάδες (+0,54%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 240,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.901.305 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,65%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,23%. Ο τραπεζικός δείκτης που δέχθηκε τις περισσότερες πιέσεις υποχώρησε στις 2.624,45 μονάδες με -2,21%.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,57%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,10%) και της Allwyn (+1,59%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,99%), της Εθνικής (-2,52%), της Alpha Bank (-2,50%), των ΕΛΠΕ (-2,28%) και της Elvalhalcor (-2,09%).

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν πτώση σήμερα το πρωί, καθώς οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κλιμακώθηκαν, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το βράδυ της Τετάρτης. Ωστόσο αυτή την ώρα, καθώς οδεύουν προς το κλείσιμο αντιστρέφουν τις πρωινές απώλειες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με +0,52%, καθώς και τα κύρια χρηματιστήρια στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο έκλεισαν όλα σε θετικό έδαφος, με τους περιφερειακούς κλάδους να παρουσιάζουν μικτή εικόνα.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, οι μετοχές της Universal Music Group σημείωσαν πτώση 7% μετά από αναφορές ότι η Pershing Square πούλησε το μερίδιό της στον όμιλο, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς. Η UMG ανακοίνωσε σήμερα ότι είχε επαναγοράσει πάνω από 14 εκατομμύρια κοινές μετοχές της που ανήκαν σε διάφορα αμοιβαία κεφάλαια της Pershing Square, αξίας 250 εκατ. ευρώ (289,9 εκατ. δολάρια).

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Στη Wall Street, σημειώνονται διακυμάνσεις, καθώς η πτώση των μετοχών τεχνολογίας, που προκλήθηκε από τη βουτιά της Broadcom μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της, αντισταθμίστηκε από την άνοδο του αμυντικού κλάδου της υγειονομικής περίθαλψης. Οι επενδυτές αξιολόγησαν επίσης τις συνεχιζόμενες εντάσεις στη Μέση Ανατολή. Ο Dow Jones σημειώνει άνοδο 1,80% και κάνει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν να απομακρύνονται από τις μετοχές εταιρειών ημιαγωγών προς όφελος των μετοχών εκτός του τεχνολογικού κλάδου. Ο Nasdaq χάνει 0,23%, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 0,31%.

Η UnitedHealth οδήγησε τον Dow σε άνοδο, σημειώνοντας άνοδο 5,8%. Η JPMorgan Chase και η Walmart συνέβαλαν στην άνοδο του δείκτη, σημειώνοντας άνοδο 2,7% και 1,6% αντίστοιχα. Μετοχές εκτός του τομέα της τεχνολογίας που δεν περιλαμβάνονται στον Dow, όπως η Costco και η Eli Lilly, σημείωσαν άνοδο 2% και 4,6% αντίστοιχα.