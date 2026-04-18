Η «βουτιά» στις τιμές του πετρελαίου και οι «ενέσεις» στην αγορά για τον έλεγχο του ράλι των καυσίμων

Σχεδόν διψήφια πτώση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά την συμφωνία για εκεχειρία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 10% κάτω από τα 90 δολάρια ανά βαρέλι, για να ισορροπήσουν οριακά υψηλότερα, φτάνοντας σχεδόν σε χαμηλά πέντε εβδομάδων, αφότου ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλέον πλήρως ανοιχτά για εμπορική κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου εκεχειρίας.

Το αμερικανικού τύπου αργό WTI υποχώρησε 11,45% στα 83,85 δολάρια το βαρέλι σε μια συνεδρίαση με διακυμάνσεις ρεκόρ.

Η εκεχειρία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ενίσχυσαν την αισιοδοξία των επενδυτών που βρέθηκαν μπροστά σε μια από τις πιο σοβαρές παγκόσμιες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό στη σύγχρονη ιστορία. Εκτιμούν πλέον ότι αυτή η διαταραχή μπορεί να υποχωρήσει.

Οι εξελίξεις ήταν συνέχεια προηγούμενων δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα μπορούσε να ανοίξει ο δρόμος για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Οι τιμές του πετρελαίου διεύρυναν τις απώλειές τους μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποδεσμεύσουν 20 δισ. δολάρια σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια σε αντάλλαγμα για αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, με περαιτέρω συνομιλίες να αναμένονται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η αγορά προεξοφλεί ολοένα και περισσότερο τον τερματισμό του αντίκτυπου της σύγκρουσης στην προσφορά, μετά από σχεδόν 50 ημέρες διακοπής που είχε περιορίσει ένα σημαντικό μερίδιο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.

«Πράσινο» στο ρωσικό πετρέλαιο και νέα αποθέματα

Εντωμεταξύ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσισε να επιτρέψει για έναν μήνα την πώληση ρωσικού πετρελαίου αποθηκευμένου σε δεξαμενόπλοια, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών στην Ουάσιγκτον χθες Παρασκευή (17.4.2026).

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε «γενική άδεια» που επιτρέπει την πώληση, έως τις 16 Μαΐου, αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τη Ρωσία που φορτώθηκαν σε δεξαμενόπλοια πριν από τη 17η Απριλίου.

Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι δάνεισε 26,03 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου (SPR) σε εννέα πετρελαϊκές εταιρείες. Τον Μάρτιο είχε συμφωνήσει να απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από το SPR, σε συντονισμένη κίνηση με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), για τη διάθεση συνολικά 400 εκατομμυρίων βαρελιών, με στόχο τον έλεγχο των τιμών καυσίμων που εκτοξεύθηκαν λόγω του πολέμου.