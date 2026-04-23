Καλπάζουν οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω έντασης στα Στενά του Ορμούζ – Πάνω από τα 100 δολάρια σκαρφαλώνει το Brent

Σε νέα υψηλά σκαρφαλώνουν οι τιμές του πετρελαίου σημειώνοντας άνοδο για τέταρτη συνεχή συνεδρίαση καθώς η ένταση στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί κλίμα αβεβαιότητας.

Οι τιμές μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent βρέθηκαν πάνω από τα 104-105 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Πέμπτης (23.4.2026) αξιολογώντας τις διπλωματικές κινήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αλλά και την ένταση που επικρατεί στα Στενά του Ορμούζ.

Ανάλογη τάση σημειώνει το αργό πετρέλαιο τύπου WTI. Οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κινούνται γύρω από τα 95 δολάρια το βαρέλι με τάση περαιτέρω ανόδου.

Οι τιμές ενισχύονται σε ποσοστό γύρω στο 2% και δεν φαίνεται διάθεση υποχώρησης όσο μαίνεται η ένταση στο μέτωπο του πολέμου, με την Τεχεράνη να συνεχίζει να διεκδικεί τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας σχεδόν όλη τη διεθνή κυκλοφορία και εξαπολύοντας πυρά σε εμπορικά πλοία.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ συνέχισαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων για να εντείνουν την πίεση στο Ιράν, μια κίνηση που η Τεχεράνη έχει καταδικάσει ως παραβίαση της εκεχειρίας. Εν τω μεταξύ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η τρέχουσα εκεχειρία θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον, καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει μια αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν, αν και η Τεχεράνη έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε συνομιλίες στο εγγύς μέλλον.

Από την πλευρά της προσφοράς, τα στοιχεία της EIA αποκάλυψαν μειώσεις στα αποθέματα των ΗΠΑ σε βασικά προϊόντα διύλισης, υποδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση τόσο από την εγχώρια κατανάλωση όσο και από τις αγορές εξαγωγών.