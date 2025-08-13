Κέρδη και νέα ρεκόρ για τις μετοχές της Wall Street με «καύσιμο» από τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed

Σημαντική άνοδο σημείωσαν οι μετοχές της Wall Street την Τετάρτη (13,08.2025), ενισχύοντας την πρόσφατη δυναμική τους, καθώς οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed συνεχίζουν να ωθούν τους κύριους δείκτες σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι μετοχές της Wall Street ενισχύθηκαν από τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος κάλεσε την Fed να μειώσει το βασικό επιτόκιο έως και 1,5%.

Σε αυτό το κλίμα, ο Dow Jones κέρδισε 1,04%, ο S&P 500 0,32%, πιάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ, και ο Nasdaq 0,14%.

Η AMD σημείωσε άνοδο άνω του 5%, οδηγώντας τα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας. Η Apple σημείωσε επίσης άνοδο περίπου 1%, μαζί με την Oracle.

Oι ανοδικές κινήσεις της Τετάρτης ακολούθησαν μια συνεδρίαση που έσπασε ρεκόρ την Τρίτη, η οποία πυροδοτήθηκε από μια έκθεση για τον πληθωρισμό που ήταν πιο ήπια από το αναμενόμενο και έδωσε στους επενδυτές ελπίδες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον Σεπτέμβριο. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι υπάρχει 99% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία συναλλαγών του FedWatch Tool του CME.

Η έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού για τον πληθωρισμό χονδρικής που θα δημοσιευθεί την Πέμπτη θα προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο οικονομικό παζλ. Η έκθεση θα δημοσιευθεί πριν από τη συνεδρίαση της Fed στο Jackson Hole στις 21-23 Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε επίσης να διαμορφώσει τις προσδοκίες για την επόμενη κίνηση της κεντρικής τράπεζας.