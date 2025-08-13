ΗΠΑ: Πιέσεις Μπέσεντ σε Fed για μείωση των επιτοκίων έως και 1,5%

Την πιο σαφή έκκληση μέχρι στιγμής προς την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έκανε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προκειμένου να προχωρήσει σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων, προτείνοντας ότι το βασικό επιτόκιο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το τρέχον.

«Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε μια σειρά μειώσεων των επιτοκίων, ξεκινώντας με μια μείωση 50 μονάδων βάσης τον Σεπτέμβριο», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Bloomberg την Τετάρτη (13.08.2025), με σαφή αποδέκτη την Fed. «Αν κοιτάξετε οποιοδήποτε μοντέλο», αυτό δείχνει ότι «πιθανώς θα έπρεπε να είμαστε 150,175 μονάδες βάσης χαμηλότερα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed διατήρησαν το επιτόκιο αναφοράς τους στο στόχο του 4,25% έως 4,5% στην τελευταία συνεδρίαση πολιτικής. Ο Μπέσεντ επανέλαβε την άποψή του ότι, αν οι αξιωματούχοι γνώριζαν τα αναθεωρημένα στοιχεία για την αγορά εργασίας που δημοσιεύθηκαν δύο ημέρες μετά τη συνεδρίαση, ίσως να είχαν μειώσει τα επιτόκια. Αυτό μπορεί να ίσχυε και για τη συνεδρίαση του Ιουνίου, πρόσθεσε.

«Υποψιάζομαι ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μειώσεις επιτοκίων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο», είπε ο Μπέσεντ, αναφερόμενος στα στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας την 1η Αυγούστου, τα οποία αναθεώρησαν προς τα κάτω τις αυξήσεις των μισθών τον Μάιο και τον Ιούνιο κατά 258.000. Οι υπουργοί Οικονομικών συνήθως αποφεύγουν να κάνουν συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με τα επιτόκια της Fed, και ο ίδιος ο Μπέσεντ εδώ και μήνες λέει ότι θα συζητήσει μόνο τις προηγούμενες αποφάσεις της κεντρικής τράπεζας και όχι τις μελλοντικές. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τον Τζερόμ Πάουελ για την αποχή του από μειώσεις των επιτοκίων φέτος.

Υποψηφιότητα για την προεδρία

Ο Πάουελ και πολλοί από τους συναδέλφους του έχουν δηλώσει ότι θέλουν να δουν περισσότερες ενδείξεις για τυχόν επιπτώσεις των αυξήσεων των δασμών στον πληθωρισμό και στις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Ο Μπέσεντ δήλωσε ότι υπάρχουν 10 ή 11 υποψήφιοι που εξετάζονται για να διαδεχθούν τον Πάουελ όταν λήξει η θητεία του ως προέδρου τον Μάιο, χωρίς να αναφέρει τα ονόματά τους. Είπε ότι στη λίστα περιλαμβάνονται τόσο τρέχοντα στελέχη της Fed όσο και άτομα από τον ιδιωτικό τομέα.

Είπε επίσης ότι δεν περιμένει ο Στέφεν Μιράν, τον οποίο ο Τραμπ έχει ορίσει για να καλύψει την υπάρχουσα κενή θέση στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, να παραμείνει στην κεντρική τράπεζα μετά τον Ιανουάριο, όταν λήγει η θητεία του.