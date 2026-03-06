Κοντά στα 85 δολάρια το πετρέλαιο, παρά την μικρή υποχώρηση μετά τις προθέσεις Τραμπ να πάρει μέτρα για την ακριβή βενζίνη

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν κατά περίπου 1%, κοντά στα 84 δολάρια ανά βαρέλι στις συναλλαγές της Παρασκευής (6.3.2026) αλλά παραμένει «ακριβό», σε τιμές που δεν προβλέπεται να αποκλιμακωθούν σύντομα.

Την ίδια στιγμή το πετρέλαιο WTI είναι στα 80,47 δολάρια με απώλειες 0,5% μειώνοντας τα κέρδη του από την προηγούμενη συνεδρίαση αλλά οι τιμές δείχνουν ανθεκτικές πάνω από τα 84 δολάρια το βαρέλι μετά τις προθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ να εξετάσει διάφορες επιλογές για την αντιμετώπιση της απότομης αύξησης των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν την απελευθέρωση αργού από τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ, τη χορήγηση απαλλαγών από τις απαιτήσεις ανάμειξης καυσίμων και τη διαπραγμάτευση συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 20% αυτή την εβδομάδα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2022, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διατάραξε τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, σταματώντας ουσιαστικά τις αποστολές μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή σε συνδυασμό με την αύξηση της ζήτησης και τη μείωση της προσφοράς δημιουργούν εκρηκτικό μίγμα που συντηρεί τους φόβους για περαιτέρω αύξηση τιμών.