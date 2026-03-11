Νευρικότητα στην αγορά πετρελαίου, ζητούμενο η ισορροπία των τιμών κάτω από τα 90 δολάρια

Συνεδριάσεις για «γερά νεύρα» σημειώνονται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να διαγράφουν πρωτόγνωρες μεταβολές, καθώς από τα 120 δολάρια που άγγιξαν τη Δευτέρα, ως αντίδραση στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, από χθες υποχωρούν κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι και παραμένουν κάτω από αυτό το ψυχολογικό όριο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαμορφώνονται σε τιμές κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, με πτώση συγκριτικά με την χθεσινή συνεδρίαση, καθώς καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για μικρότερη διάρκεια του πολέμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιπλέον, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας πρότεινε τη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία του, πάνω από τα 182 εκατομμύρια βαρέλια που απελευθέρωσε ο οργανισμός το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.

Οι αγορές πετρελαίου παρέμειναν ασταθείς εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και τη ναυσιπλοΐα μέσω του ζωτικής σημασίας Πορθμού του Ορμούζ. Αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να τελειώσει σύντομα, Αμερικανοί αξιωματούχοι άφησαν να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εντείνονται και οι πιθανότητες για διπλωματικές συνομιλίες παραμένουν ελάχιστες. Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δημοσίευσε επίσης κατά λάθος ένα μήνυμα που ισχυριζόταν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε συνοδεύσει ένα πετρελαιοφόρο μέσω της στενής πλωτής οδού κοντά στο Ιράν, πριν ο Λευκός Οίκος διευκρινίσει αργότερα ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί τέτοια επιχείρηση. Οι μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν συλλογικά μειώσει την παραγωγή τους κατά περισσότερα από 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε μια πορεία με έντονες διακυμάνσεις. Στις συναλλαγές της Τετάρτης (11.3.2026) τα συμβόλαια για το αργό Brent περιορίζουν τις πρωινές του απώλειες και δοκιμάζει να προσεγγίσει εκ νέου τα 88 δολάρια το βαρέλι ενώ το Grude Oil διαπραγματεύεται στα 83,5 δολάρια το βαρέλι με περιορισμένου εύρους διακυμάνσεις γύρω από αυτό το επίπεδο.