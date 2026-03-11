Αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου εισηγείται ο ΔΟΕ για τη μείωση τιμών

Αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων εισηγείται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), προκειμένου να καμφθεί η αλματώδης αύξηση των τιμών του πετρελαίου που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, η εισήγηση αυτή προβλέπει ότι θα αποδεσμευτούν ποσότητες μεγαλύτερες από τα 182 εκατ. βαρέλια πετρελαίου που είχαν διατεθεί στην αγορά από τα κράτη – μέλη του ΔΟΕ σε δύο φάσεις το 2022, μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδέα διατυπώθηκε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση αξιωματούχων των 32 κρατών μελών του ΔΟΕ χθες (10.3.2026) στο Παρίσι και αναμένεται να ληφθεί απόφαση σήμερα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ωστόσο σήμερα, αναμένεται να συνεδριάσουν οι ηγέτες των κρατών της G7 μέσω βιντεοδιάσκεψης για να εξετάσουν τις συνέπειες του πολέμου στην οικονομί, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αρχή της εβδομάδας.

Αφότου εξαπέλυσαν πόλεμο εναντίον του οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράν ανταποδίδει έχοντας προχωρήσει στο de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ και βάζοντας στο στόχαστρο, πέρα από το Ισραήλ και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή, ενεργειακές υποδομές γειτόνων του. Επιδρομή ιρανικού drone προκάλεσε έτσι το κλείσιμο διυλιστηρίου στα ΗΑΕ, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα που οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια παίρνουν φωτιά, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα βρεθεί αντιμέτωπο με «στρατιωτικές συνέπειες άνευ προηγουμένου» αν ναρκοθετήσει το στενό του Χορμούζ, από το οποίο διέρχεται το 20% της παγκόσμιας παραγωγής αργού και υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό κανονικές συνθήκες.

Το Ιράν δεν παρουσιάζει όμως καμιά ένδειξη πως κάμπτεται. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε κύμα πληγμάτων, εκτοξεύοντας ομοβροντίες πυραύλων, «τις πιο σφοδρές και πιο βαριές από την έναρξη του πολέμου», διάρκειας τριών ωρών.

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν στην γιγαντιαία πετρελαιοπηγή Σέιμπα, κοντά στα σύνορα με τα ΗΑΕ, καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Σουλτάν, στην οποία σταθμεύουν στοιχεία του στρατού των ΗΠΑ, κοντά στο Ριάντ.

Αφού αυξήθηκαν δραματικά, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κάπως αλλά παραμένουν υψηλές, γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι στην περίπτωση του Brent Βόρειας Θάλασσας.

Με αυτό το φόντο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει συγκαλέσει σήμερα, στις 16:00 (ώρα Ελλάδος), συνεδρίαση μέσω βιντεοδιάσκεψης των αρχηγών κρατών των μελών της G7 για τις «οικονομικές συνέπειες» του πολέμου στο Ιράν και ειδικά «την ενεργειακή κατάσταση» και «τα μέτρα» για να αμβλυνθεί.