Οριακή άνοδος στο ΧΑ, πτώση στην Ευρώπη και διακυμάνσεις στη Wall Street φέρνουν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το νέο ράλι πετρελαίου

Συγκρατημένες οι κινήσεις των επενδυτών στη σημερινή (21.4.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος.

Οι επενδυτές τοποθετούνται άκρως επιλεκτικά, την ώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα ξανά στις εξελίξεις της διένεξης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενόψει της αυριανής λήξης της εκεχειρίας.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.260,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 183,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.222.553 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,52%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,41%), της Motor Oil (+2,40%), της ΕΥΔΑΠ (+1,94%), των ΕΛΠΕ (+1,87%), της Elvalhalcor (+1,62%) και της Τιτάν (+1,30%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,45%), Jumbo (-1,63%), Metlen (-1,62%) και της Σαράντης (-0,94%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.665.392 και 4.123.508 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,09 εκατ. ευρώ.

Με διακυμάνσεις κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές στο άνοιγμα τους σήμερα ενώ πλέον καθώς οδεύουν προς το κλείσιμο σημειώνουν πτώση με τους επενδυτές να αξιολογούν τις εξελίξεις εν όψει της λήξης της προθεσμίας της εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση κοντά στο 1%, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν στο κόκκινο.

Όσο αφορά, τη Wall Street, οι αμερικανικοί δείκτες άνοιξαν με άνοδο και πλέον κινούνται με ανάμεικτα πρόσημα καθώς οι τιμές πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά.