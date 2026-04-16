Πάνω από τις 2.300 μονάδες το ΧΑ – Θετικό ξεκίνημα και στην Ευρώπη

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής (16.4.2026) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, εν μέσω μικρών κερδών και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόηχο της χθεσινής καταγραφής νέων υψηλών για τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στις διπλωματικές προσπάθειες για μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Συγκεκριμένα, στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.302,09 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,55%. Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,62 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,47%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,08%. Ο τραπεζικός δείκτης κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,61%.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπια κέρδη σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι προσδοκίες για επικείμενη διπλωματική λύση στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τονώνουν το κλίμα στην αγορά, ενώ οι επενδυτές αξιολογούν τα εταιρικά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνονται σήμερα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει άνοδο 0,3% στις 618,98 μονάδες. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου ανεβαίνει κατά 0,26%, ο DAX στη Φρανκφούρτη κερδίζει 0,18% και ο γαλλικός CAC 0,21%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο αυξάνεται κατά 0,51% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 0,20%.

Οι μετοχές των εταιρειών εξόρυξης και τεχνολογίας σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ οι μετοχές των τηλεπικοινωνιών υστέρησαν σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη.