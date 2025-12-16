Πετρέλαιο: Κάτω από τα 60 δολάρια το Brent μετά την πρόοδο των συνομιλιών για την Ουκρανία

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent, που αποτελεί τιμή αναφοράς για την Ευρώπη, έπεσε σήμερα (16.12.2025) κάτω από το όριο των 60 δολαρίων για πρώτη φορά από το Μάιο, επηρεασμένη από τον αντίκτυπο των συνομιλιών για την Ουκρανία και της υπερπληρότητας των αποθεμάτων.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε χθες (15.12.2025), την ικανοποίησή του για «προόδους» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια μια χαλάρωση των κυρώσεων που επιβάλλονται στο πετρέλαιο της Μόσχας.

«Είμαστε σήμερα πιο κοντά παρά ποτέ» σε μια συμφωνία, δήλωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ντέρεν Νέιθαν, υπεύθυνο έρευνας στην επενδυτική πλατφόρμα Hargreaves Lansdown, «ακόμα και χωρίς τις ρωσικές εξαγωγές, οι ανησυχίες για την κινεζική ζήτηση, καθώς και η αύξηση της παραγωγής των μελών του ΟΠΕΚ+ και άλλων παραγωγών, διατηρούν τις τιμές πολύ κάτω από τα 80 δολάρια που είχαν φθάσει νωρίτερα φέτος».

Η τιμή του αμερικάνικου αργού West Texas Intermediate (WTI), τιμή αναφοράς για τις ΗΠΑ, είχε φθάσει χθες, Δευτέρα, στο κλείσιμο των συναλλαγών στο κατώτερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν πέντε ετών, στα 60,56 δολάρια. Σήμερα η τιμή του WTI συνεχίζει την πτώση της.