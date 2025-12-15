Ζελένσκι: Δύσκολες αλλά παραγωγικές οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Η Ρωσία χρησιμοποιεί τις επιθέσεις ως μοχλό πίεσης

Συνεχίστηκε και σήμερα (15.12.2025) στο Βερολίνο ο διπλωματικός «μαραθώνιος» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ουκρανική ομάδα διαπραγματεύσεων να πραγματοποιεί ειρηνευτικές συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Έπειτα από πέντε ώρες ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε σήμερα (15.12.2025) το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών δεν ήταν εύκολες αλλά παραγωγικές και ότι η Ρωσία χρησιμοποιούσε τις επιθέσεις της στην Ουκρανία ως μοχλό πίεσης στις συνομιλίες αυτές.

Μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Βερολίνο, ο Ζελένσκι προσέθεσε ότι ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία δεν είχε γλιτώσει από τις ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.

Το εδαφικό παραμένει «αγκάθι»

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, τη Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Σουηδίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν απόψε στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Στην ουσία των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Νωρίτερα σήμερα, Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι Αμερικανοί διαπραγματευτές εξακολουθούν να ζητούν από την Ουκρανία να εγκαταλείψει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των δυνάμεων του Κιέβου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Ουμέροφ: «Επετεύχθη πραγματική πρόοδος»

Ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέτυχαν «πραγματική πρόοδο» στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στο Βερολίνο.

«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι Ουκρανο-Αμερικανικές διαπραγματεύσεις ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος» έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, στο Χ.

Over the past two days, Ukrainian-US negotiations have been constructive and productive, with real progress achieved. We hope we will reach an agreement that will bring us closer to peace by the end of the day.

There is a lot of noise and anonymous speculation in the media right… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) December 15, 2025

«Η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει ένα τρόπο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μεταξύ συναντήθηκε νωρίτερα με τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος τον υποδέχθηκε αγκαλιάζοντάς τον, λέγοντας «Γεια σου, φίλε μου!».

During my meeting with Federal President of Germany Frank-Walter Steinmeier, I expressed my gratitude for Germany’s leadership in supporting our people.



I briefed the President on our work with the United States aimed at achieving a dignified peace, reliable security guarantees,… pic.twitter.com/rfv2lED9i2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2025

Έπειτα, επισκέφθηκε το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, όπου τον υποδέχθηκε η πρόεδρος Γιούλια Κλέκνερ και αργότερα θα μεταβεί στην καγκελαρία για συνάντηση με τον Φρίντριχ Μερτς.

Στο Βερολίνο εφαρμόζεται ήδη από το Σαββατοκύριακο το αυστηρότερο δυνατό πρωτόκολλο ασφαλείας, με περισσότερους από 3.600 αστυνομικούς να περιφρουρούν την κίνηση των ηγετών που συμμετέχουν στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Εκτεταμένα είναι τα προβλήματα στους δρόμους, καθώς το κέντρο είναι αποκλεισμένο, ενώ καθυστερήσεις και αλλαγές σημειώνονται και στα δρομολόγια των μέσων σταθερής τροχιάς.