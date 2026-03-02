Σκηνικό πολέμου στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπέρασε το 3% η πτώση – Πιο «ψύχραιμη» αντίδραση στην Ευρώπη

Μεγάλες απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (2.3.2026) συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τα χρηματιστήρια υποχωρούν, το δολάριο, ο χρυσός και το πετρέλαιο ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή επενδυτικά καταφύγια, λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές με τον τραπεζικό δείκτη να σημειώνει απώλειες πάνω από 5% με το καλημέρα.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ξεχωρίζει στον παγκόσμιο χρηματιστηριακό χάρτη μιας και είναι από τις αγορές με τις μεγαλύτερες απώλειες. O Γενικός Δείκτης Τιμών, διαμορφώνεται στις 2.206,16 μονάδες σημειώνοντας απώλειες 3,14%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 61,33 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 3,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 3,30%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο καταγράφει μόνο η μετοχή των ΕΛΠΕ (+0,23%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean (-5,98%), της Optima Bank (-5,93%), της Πειραιώς (-5,67%) και της Eurobank (-5,61%).

Ανοδικά κινούνται μόλις 3 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Νάκας (+1,66%), Δρομέας (+0,85%) και ΕΛΠΕ (+0,23%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Ιντερτέκ (-24,14%) και MIG (-9,09%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με ισχυρή πτώση άνοιξαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό το βάρος της αμερικανοϊσραηλινής πολεμικής επιχείρησης κατά του Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων κατά χωρών της Μέσης Ανατολής.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημειώνει πτώση 1,81%. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου πέφτει κατά 0,98%, ο γερμανικός DAX κατά 2,21% και ο γαλλικός CAC κατά 1,92%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο πέφτει κατά 2,31% και ο ισπανικός IBEX 35 κατά 2,95%.

Παράλληλα, η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου εκτινάχθηκε καθώς οι πολεμικές επιχειρήσεις υπονομεύουν τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από την περιοχή του Κόλπου και κυρίως από το Κατάρ. Με το άνοιγμα των αγορών, τα Ολλανδικά Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Φυσικού Αερίου TTF κατέγραφε αύξηση 20%, έπειτα από άλμα στο 22% και στα 38,885 ευρώ, πάντως σε χαμηλότερο επίπεδο από την εκτίναξη που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο λόγω του κύματος ψύχους.

Εν τω μεταξύ αυτή την ώρα οι ασιατικές αγορές ανακάμπτουν μετά την ισχυρή πτώση στο άνοιγμα.