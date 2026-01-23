Στο κόκκινο οι τιμές του φυσικού αερίου ενώ αδειάζουν οι αποθήκες στην Ευρώπη

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων επτά μηνών εκτοξεύθηκαν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενώ αυξάνονται και οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, όπου η μέση τιμή για την Ελλάδα έχει «τσιμπήσει» πάνω από 60 ευρώ σε μία εβδομάδα.

Ο βαρύς χειμώνας, που συντηρεί σε υψηλά επίπεδα τη ζήτηση, εντείνει τις ανησυχίες ότι το ακριβό φυσικό αέριο και οι υψηλές τιμές χονδρικής ρεύματος θα αποτυπωθούν σε αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν οι καταναλωτές.

Αν και στις ΗΠΑ οι τιμές του φυσικού αερίου έδειξαν να αποκλιμακώνονται μετά από τριήμερο ράλι, στον απόηχο των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων, στην Ευρώπη τα δεδομένα από το ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας (TTF) δείχνουν σταθερή άνοδο. Στα συμβόλαια παράδοσης Φεβρουαρίου οι τιμές έφτασαν και τα 39,2 ευρώ /MWh πριν σταθεροποιηθούν πάνω από 38 ευρώ/MWh έχοντας καταγράψει αύξηση 36% από την αρχή του έτους.

Από την άλλη μεριά, στην αγορά χονδρικής ρεύματος η τιμή έχει φτάσει τα 168,51 ευρώ/MWh (στοιχεία της ΡΑΑΕΥ) από 107,94 ευρώ/ΜWh που ήταν τη Δευτέρα (19.1.2026), δηλαδή πάνω από 60 ευρώ/MWh επιπλέον, αν και η αύξηση είναι περιορισμένη συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, μια εβδομάδα πριν το τέλος του μήνα, η μέση τιμή κινείται κοντά στα αντίστοιχα επίπεδα του Δεκεμβρίου (110 ευρώ) οπότε καλλιεργούνται προσδοκίες ότι δεν θα δούμε σημαντικές αλλαγές στα τιμολόγια ρεύματος.

Πάντως σε όλη την Ευρώπη αναζωπυρώνονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος, την ώρα που η κακοκαιρία, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι εξελίξεις στις δύο πλευρές του Ατλαντικού δημιουργούν εκρηκτικό μείγμα ειδικά για τις αγορές ενέργειας.

Αδειάζουν οι αποθήκες στην Ευρώπη

Ας σημειωθεί επίσης ότι η ΕΕ προμηθεύεται σημαντικές ποσότητες ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ. Πέρυσι το 27% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου και LNG ήρθε από τις ΗΠΑ, από περίπου 6% που ήταν το ποσοστό αυτό πριν από τέσσερα χρόνια. Παρά την συγκυριακή υποχώρηση των τιμών, οι συνθήκες της αγοράς παραμένουν δύσκολες, καθώς οι ροές φυσικού αερίου των ΗΠΑ κατευθύνονται για να καλύψουν και την ισχυρή εγχώρια ζήτηση εν μέσω χειμώνα. Επίσης, ο ψυχρότερος καιρός που επικρατεί και στην Ασία ενισχύει τον ανταγωνισμό για τα φορτία LNG.

Στην εξίσωση μπαίνουν και τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Χιονοθύελλες, έντονα καιρικά φαινόμενα και ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες ενισχύουν τη ζήτηση και μειώνουν τα αποθέματα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε ετών φτάνοντας 47,63%. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία, με πληρότητες κάτω από 40% ενώ στο κόκκινο είναι η Ουκρανία με 21,44%.