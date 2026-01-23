Εβδομαδιαία άνοδος για το φυσικό αέριο στις ΗΠΑ παρά τη σημερινή πτώση

Πτώση σημειώνουν σήμερα (23.1.2026) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου των ΗΠΑ μετά από μια τριήμερη άνοδο που έσπασε κάθε ρεκόρ, αφού οι επενδυτές σύμφωνα με το Bloomberg ολοκλήρωσαν την έξοδο από τις αρνητικές θέσεις τους και η αγορά προετοιμάστηκε για μια ιστορική χειμερινή καταιγίδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με λήξη τον επόμενο μήνα σημείωσαν πτώση έως και 7,6% στα 4,660 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες σήμερα, μετά από άνοδο 63% κατά τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις. Οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορεία για το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο κέρδος από το 1990. Η άνοδος αυτής της εβδομάδας οφείλεται στις προβλέψεις για θερμοκρασίες κάτω του φυσιολογικού στο μεγαλύτερο μέρος των ΗΠΑ, που απειλούν να αυξήσουν την κατανάλωση φυσικού αερίου και να εξαντλήσουν τα αποθέματα. Ο παγετός -ιδιαίτερα στις νότιες πολιτείες που παράγουν φυσικό αέριο- έχει προκαλέσει ανησυχίες για τον πάγο, που ενδέχεται να διακόψει την παραγωγή από αυτό το Σαββατοκύριακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές του φυσικού αερίου ανέβηκαν για λίγο πάνω από τα 5,50 δολάρια ανά εκατομμύριο Btu χθες Πέμπτη (22.1.2026), ένα επίπεδο που, σύμφωνα με ανάλυση της Citigroup, θα εξάλειφε όλες τις αρνητικές θέσεις.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η τρέχουσα αύξηση των τιμών θα είναι βραχύβια, λέει το Bloomberg. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Φεβρουαρίου διαπραγματεύονται με υψηλή πριμοδότηση σε σχέση με το συμβόλαιο του Μαρτίου, σηματοδοτώντας ότι η αγορά επικεντρώνεται στην βραχυπρόθεσμη κρίση εφοδιασμού. Το συμβόλαιο του Φεβρουαρίου σημείωσε πτώση 3,9% στα 4,847 δολάρια ανά εκατομμύριο Btu στις 4:09 μ.μ. στη Σιγκαπούρη.