Το πετρέλαιο σκαρφαλώνει πάνω από τα 100 δολάρια – Η απουσία προόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν έφερε άνοδο πάνω από 2%

Οι ανοδικές πιέσεις παραμένουν όσο διατηρείται ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται στις συναλλαγές της Δευτέρας (27.4.2026) καθώς η ασυνέχεια στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύει την αβεβαιότητα για τις επιπτώσεις του πολέμου δεδομένου ότι παρατείνεται ο αποκλεισμός της ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ.

Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας κατέγραφαν στο άνοιγμα των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές άνοδο πάνω από 2% όπως και του αμερικανικού WTI, στον απόηχο των ανησυχιών για την έκβαση του πολέμου στο Ιράν.

Λίγη ώρα αργότερα η άνοδος περιορίζεται με τις τιμές πάντως να παραμένουν στην οροφή των 100 δολαρίων το βαρέλι και υψηλότερα.

Ειδικότερα, οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφαλώνουν στα 107 δολάρια ανά βαρέλι διευρύνοντας τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ουσιαστικά κλειστά εν μέσω αδιεξόδου στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο ίδιο μοτίβο και τα συμβόλαια του WTI που διαπραγματεύεται πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές έχουν στραμμένο το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δίνει εντολή στους διαπραγματευτές να αναστείλουν τις συζητήσεις και τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν να επαναλαμβάνει ότι η Τεχεράνη δεν θα συμμετάσχει σε «επιβαλλόμενες διαπραγματεύσεις υπό απειλές ή αποκλεισμό».

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει εισέλθει στην ένατη εβδομάδα του, πυροδοτώντας αυτό που ο IEA έχει χαρακτηρίσει ως το μεγαλύτερο ενεργειακό σοκ που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ παράλληλα εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις και επιβαρύνει τις παγκόσμιες προοπτικές ανάπτυξης. Ο συνεχιζόμενος ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ συνεχίζει να περιορίζει τις εξαγωγές αργού πετρελαίου του Ιράν και αποτελεί βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε διπλωματική πρόοδο. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι ακόμη και αν ανοίξουν ξανά τα Στενά θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθούν οι ροές πετρελαίου, περιορίζοντας τις προμήθειες και διατηρώντας ανοδική πίεση στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

