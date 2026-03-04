Το πετρέλαιο υποχωρεί για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν

Πτώση σημειώνουν σήμερα (4.3.2026) -για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν- οι τιμές του πετρελαίου, αφού ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα παρέχει υποστήριξη στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο και θα ανακοινώσει περισσότερα μέτρα τις επόμενες ημέρες.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο (West Texas Intermediate – WTI) έπεσε 82 σεντς, ή 1,35%, στα 73,74 δολάρια το βαρέλι σήμερα. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 57 σεντς, ή 0,7%, στα 80,83 δολάρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το αργό WTI σχεδόν ξεπέρασε τα 78 δολάρια το βαρέλι στο υψηλότερο σημείο της εβδομάδας, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν μια μαζική σειρά αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του μέλους του ΟΠΕΚ Ιράν το Σάββατο (28.2.2026). Το Ιράν ανταποκρίθηκε με βολές πυραύλων και επιθέσεις με drones εναντίον στόχων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών υποδομών.

Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου στη πλατφόρμα TTF υποχωρεί κατά από τα 48 ευρώ MWh, καταγράφοντας μια υποχώρηση της τάξης του 12% σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 6% τη Δευτέρα (2.3.2026) και 5% την Τρίτη (3.3.2026).

Η αγορά πετρελαίου ηρέμησε μετά την δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χθες Τρίτη ότι οι ΗΠΑ θα ασφαλίσουν τα δεξαμενόπλοια μέσω της International Development Finance Corporation. Ο Τραμπ υποσχέθηκε επίσης να παρέχει ναυτική συνοδεία για τη μεταφορά πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο, εάν χρειαστεί.

Το πετρέλαιο σημείωσε πτώση, καθώς ο Μπέσεντ δήλωσε στο CNBC σήμερα Τετάρτη ότι ο Λευκός Οίκος θα προβεί σε μια σειρά ανακοινώσεων για τη στήριξη του εμπορίου πετρελαίου στον Κόλπο, μιλώντας παράλληλα και για τους δασμούς 15% που θα τεθούν σε ισχύ.